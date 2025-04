A Last of Us színésznője az Indexnek: Ha lehetne, mindig csak lányokkal csókolóznék

Az Index is részt vett az HBO által a Last of Us visszatérése kapcsán rendezett online kerekasztalos beszélgetésen, ahol a Dinaként debütáló Isabela Mercedet és Young Mazinót kérdezhettem a második évados tapasztalataikról.

Az HBO posztapokaliptikus sorozata, a Last of Us 2025. április 14-én visszatért a Maxra, ráadásul végre valahára elértünk a Part II történéseihez. Mindez öt éves időugrást hozott magával, Joel és Ellie között megromlott a viszony, nekünk, nézőként pedig meg kellett barátkoznunk Jacksonnal, mint új főhadiszállással, és azzal, hogy a város egészen sötét pillanatokat tartogat a főszereplőknek, persze ez a videójáték rajongóinak a dolog nem lehet meglepő.

Pedro Pascal az immár egészen idős embercsempész, Joel megviselt gúnyájába bújik újfent, és a cordyceps-vírusra immunis Ellie-t megint csak a Trónok harca felfedezettje, Bella Ramsey alakítja – de rajtuk kívül is örülhetünk kedvelhető új arcoknak. Köztük az Alien: Romolusban látott Isabela Mercednek, aki Ellie újdonsült szívszerelmét és legjobb barátját, Dinát hozza be a képbe, valamint a Beefből ismert Young Mazinónak, ő a Last of Us „Glennjét” játssza, akit igazából Jesse-nek hívnak, de szabálykövetőségét, jószívűségét tekintve abszolút a Walking Dead jófiújához hasonlítható.

Az Index is részt vett az HBO által a Last of Us visszatérése kapcsán rendezett online kerekasztalos beszélgetésen, ahol a Dinaként debütáló Isabela Mercedet és Young Mazinót kérdezhettem a második évados tapasztalataikról.

Arról, hogy a rohanós forgatás mennyire viselte meg és karaktere, Jesse mit élt meg szerinte ezalatt, Young Mazino így nyilatkozott lapunknak:

„Elképesztően mozgalmasnak és változatosnak éreztem a forgatást, az évadot hóban kezdtünk, de ezt követően is ki voltunk téve az időjárás szeszélyeinek. Többnyire igencsak nedvesek voltak a körülmények, ám nem okoztak olyan kellemetlen pillanatokat, amikre panaszkodhatnék. Vizesek voltunk, áztunk, fáztunk, de így is öröm volt ezen a sorozaton dolgozni, mert boldogak voltunk közben. Persze a karakteremet legfőképp Ellie döntései és konfliktusai mozgatták, és rángatták bele ezekbe az embert próbáló körülményekbe, de Jesse egy altruisztikus fickó, aki mindig oda megy, ahol épp szükség van rá” – mesélte a Beefben nyújtott alakításáért Emmy-díjra jelölt színész.

Ugyanerre a kérdésre Isabela Merced – akinek a pályája igen változatos volt eddig, köszönhetően annak, hogy megjárta az elmúlt években a Dóra, a felfedező élőszereplős filmfeldolgozását, a Sicario 2-t, a Transformers 5-öt, a Madame Webet és a legutóbbi Alient – a következőket válaszolta:

„Az írás, a forgatókönyv ebben a sorozatban iszonyúan sokrétű, színészként arra sarkalt a Last of Us komplexitása, hogy olyan érzelmeket hozzak ki magamból, na meg Dinából, amelyeket a korábbi munkáim nem követeltek meg. A mozihoz, a filmekhez, a két órás történetmeséléshez vagyok hozzászokva, ezért is örültem, hogy most belekóstolhattam a tévézésbe. Ez a műfaj végre időt és lehetőséget adott a felfedezésre és elmélyülésre. Nagyon büszke vagyok erre a munkámra. Pedig bevallom, az elején nagyon megijesztett az egész, amikor belegondoltam, hogy milyen hosszú és nehéz feladatra vállalkoztam. A legnagyobb félelmem volt, hogy ha nem kedvelek valakit a stábból, össze leszek vele zárva, az újraforgatásokkal együtt ki tudja mennyi ideig. Szerencse, hogy semmi ilyesmi nem történt, mindenkivel nagyon jól kijöttem” – vallotta be a perui-amerikai színésznő, aki a kerekasztalos interjún hozta a karakterére, Dinára is jellemző nagy lendületet és energikusságot, ami a sajtónapok fárasztó jellegéből adódóan ritkaságnak számít.

A Last of Us-sorozat Dináját arról az ikonikus csókjelenetről is kikérdeztük

A Last of Us második évados kezdőrésze magával hozott egy olyan ikonikus momentumot a Last of Us Part II-ből, amire akkor is megpróbáltam volna rákérdezni, ha bekötik a számat. Nyilván arra a bizonyos ünnepségre gondolok, Ellie és Dina első csókjára, amiről Isabela Merced a következőket mondta – többek közt egy jótanácsot is beszúrva, amit érdemes megfontolniuk színészi ambíciókkal rendelkező olvasóinknak:

„Remek intimitás-koordinátorunk volt, aki végigvezetett bennünket a jeleneten, és vigyázott ránk, hogy a lehető legkomfortosabban érezzük magunkat. Mindig adott nekünk mentolos cukorkát, és szájpermetet. Ha csókolózós jelenetet forgat valaki, az a legfontosabb, hogy senkinek ne legyen büdös a szája, mert elrontja az egészet. Bellával nagyon jól éreztük egymás társaságában, az első pillanattól kezdve. Ennek köszönhető, hogy nem éreztem kínosnak a lányok csókját sem! Szakmailag és emberileg annyira tiszteltük egymást Bellával, hogy át tudtuk adni magunkat a szituációnak, és ezáltal fel tudtuk fedezni azt az intim kapcsolatot Dina és Ellie közt, ami azon az éjjelen kezdett kibontakozni köztük. Számomra ez volt a legideálisabb felállás,

ha lehetne, legszívesebben mindig csak lányokkal csókolóznék. Annyira komfortos és biztonságérzetet adó volt a felvétel.”

Az interjún még néhány érdekesség elhangzott, ezeket a többi újságírónak nyilatkozta Isabela Merced és Young Mazino, de olyan érdekes infóknak ítéltem őket, hogy képtelen voltam kihagyni. Mindketten életükben először ültek lovon, és a lovaglós jelenetekkel bizony rendesen megszenvedtek, ezeket ítélték a forgatás legnehezebb feladatának. Főleg, hogy az Ellie-t játszó Bella Ramsey és az Isabela Merced-féle Dina ketten ülnek mindig egy lovon a második évadban.

Arról, hogy hogyan kapták meg a szerepüket, először Young Mazino mondta el, hogy felajánlották neki Jesse-t a készítők, nem kellett felvételt küldenie magáról, ahogy manapság a meghallgatásokon szokás. Ugyanez derült ki Isabela Mercedről, és a Last of Us színészei nem is győzték hangsúlyozni, hogy a televíziós és filmes iparban iszonyúan ritka, és csodaszámba megy, hogy kvázi ismeretlen színészeknek csak úgy felajánlanak egy-egy ilyen lehetőséget. Pláne a Last of Ushoz hasonló, minőségi sorozatban. Hangosan jót derültek, hogy mindketten hasonló körülmények között kerültek be az HBO zombisorozatába.

A felkészüléssel kapcsolatban Young Mazino azt mondta, a Last of Us Part II-t nyüstölte, és az első játékból az átvezető jeleneteket nézte végig, hogy tisztában legyen a háttérrel, és persze Jesse karakterével, motivációival, személyiségével. Isabela Merced hasonlóképpen fogalmazott, aki nem tudta pontosan, milyen meetingre hívták, annyi volt csupán biztos, hogy a Last of Usszal kapcsolatos és Neil Druckmann, valamint Craig Mazin is jelen lesznek. Ebből a színésznő nyilván kitalálta, hogy a széria második évadáról lehet szó, neki is esett, és péntektől hétfőig nyüstölte a Part II-t az egyik barátja PlayStationjén.

Van loot, vagy nincs loot?

Isabela Merced szerint a díszlet annyira autentikus volt, hogy néha nem bírta megállni, és bele-belelesett a szekrényekbe, fiókokba, arra volt kíváncsi, hogy annyira komolyan vették-e a világépítést, hogy lootolható jóságokat is elhelyeztek bennük Druckmannék, ahogy a játékokban volt. A Dinát alakító színésznő nagy csalódására a polcok üresnek bizonyultak.

Végezetül azzal kapcsolatban, hogy miben reménykednek, mit visznek magukkal a nézők a Last of Us második évada után, Isabela Merced úgy nyilatkozott, reméli, hogy a sorozat rendet tesz egy kicsit a fejekben. Manapság sokan feketén-fehéren látják a világot, ám, ahogy a Last of Us remekül rátapint, vannak olyan emberek, akik szürkék. Nem a legjobb út a színésznő szerint végletesnek lenni, elvégre Dina és Ellie kapcsolata is azt mutatja, létezik feltétel nélküli szeretet, a Dinát játszó színésznő emellett Jesse-vel kapcsolatban a közösséghez tartozás fontosságát, és az etap nagy fordulatát illetően a gyászfeldolgozást emelte ki, mint fontos üzeneteket.

A Last of Us teljes második évadáról írt kritikánk már olvasható, az évadkezdés szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Maxon, folytatás minden hétfőn. Az etap hét részes lesz és már a következő is biztosan érkezik, mert berendelték.