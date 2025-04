Az elején, még 2011-ben, amikor a Channel 4-on futott, azt lehetett még gondolni, hogy a Black Mirror megmarad az Alkonyzóna által inspirált, szűk körben ismert réteg sci-finek, ám a produkció látványosan berágta magát a mainstreambe. Nyilván lehetett a dologhoz köze annak, hogy a Netflixre költözött a harmadik etaptól kezdve a széria, és bár sokak szerint a legmélyebb pontjait a streaming-szolgáltatónál érte el a Black Mirror, azért mégis a mai napig izgalommal tölti el az embert, ha visszatér a sorozat. Főleg, ha azt a tényt nézzük, hogy a folytatásra néha 3-4 éveket is várni kell.

A Black Mirror próbálkozott már mindennel, beleszállt gyomorforgató körítéssel a politikusokba, Miley Cyrust is csatasorba állította, és feltérképezte a science fictiont elvontabb, köldöknézős, valamint látványos, akciódús oldaláról is. Valamint, azt se felejtsük el, hogy a világvégét lelkesen jósolgató hatodik évadban erősen horrorba hajlott Charlie Brooker alkotása.

Utóbbi, mármint az ijesztgetős vonal jócskán megosztotta a rajongókat, pont ezért volt már időszerű, hogy a Netflix sorozata visszakanyarodjon az alapokhoz, a technológiával átitatott társadalomkritikához, ami az első évadoktól jellemezte a Black Mirrort. Brooker megtette, amit megkövetelt tőle a „haza”, és jól is sült el. Bár az április 10-én debütált hetedik évadnak megvannak a maga mélypontjai,

a Black Mirror végre visszatért a rá olyan jellemző, bevált formulára, leszállítva talán az egész sorozat legerősebb részeit. Igen, jól olvasták, nem is egyet közülük.

Az évadnyitó rész, mely a Common People címre hallgat, rögtön beleáll abba, hogy napjaink óriáscégei hogyan használják ki a saját felhasználóikat. Elég az online videótárakra gondolni, amelyek most már jóárasított, de cserébe reklámokat tartalmazó csomagokat kínálnak, vagy a Youtube-ra, ahol legalább két hirdetés állja utunkat, amikor épp rákeresnénk, hogy kell újraéleszteni valakit.

A Common People maximumra tekeri a téteket, elvégre a főszereplő, a Rashida Jones-féle Amanda egyszer csak összeesik az iskolában, ahol tanít. S mint kiderül, a nála felfedezett agytumorra nincs is gyógymód. Csakhogy, nyilván feltűnik a színen egy öltönyös porszívóügynök, aki felajánlja a nő párjának, Mike-nak (Chris O'Dowd), hogy visszahozzák az életbe szívszerelmét. Minden szép, minden jó, addig, míg el nem hagynák a szerelmesek a várost, ahol élnek, mert akkor kiderül, hogy van itt turpisság, nem is kevés. Amandáéknak váltaniuk kell a nagyobb csomagra, ha utazni, rendesen élni szeretnének. Ha pedig nem teszik, a nő majd a tanórák közepén harsogja öntudatlan állapotban a sáros cipőjű gyerekeknek a Nike-reklámokat.

Rashida Jones és Chris O'Dowd egy rettenetesen tragikus, és több szempontból aktuális, hétköznapi, életszagú és mégis high-tech sztorit hoznak el nekünk. Csak a hab a tortán, hogy a Common People felszínesen, de bírálja az OnlyFans-jelenséget is, emlékeztetve, a vérszemet kapott multik mellett milyen elfajzott szegletei vannak az online világnak.

A Bete Noire, azt ezt követő második epizód egészen más vizekre evez, ebben a felvonásban a Siena Kelly által játszott Maria kap maga mellé egy régi ismerőst kollégának, mégpedig Verity (Rosy McEwen) személyében. A Bete Noire úgy válik egy multiverzumos sztorivá, és forgatja ki egyszerre a Mandela-effektust, némi paranoid, thrilleres hangulattal átitatva, hogy még mi, a tévé előtt ülve is elkezdünk izzadni hősnőnkért. Ez az a pont a Black Mirror hetedik évadában, amikor újabb dolog válik nyilvánvalóvá, Charlie Brooker bár visszatért arra, hogy napjaink társadalmát és technológiai vívmányait kritizálja, az évad első felének központi szereplőjévé egyértelműen a nőket teszi.

Minderre ráerősít a Hotel Reverie című felvonás, amelyben egy, az 1940-es években bemutatott nagy klasszikust, egy fekete-fehér kosztümös romantikus filmet újítanak fel a sztori szerint, mégpedig a mesterséges intelligenciát komolyan bevetve. Issa Rae alakítja azt a hollywoodi sztárt, aki dacára annak, hogy fekete nő, elnyeri a remake férfi főszerepét, Brandy Friday pedig, mint a Mátrixban, úgy találja magát mesterséges környezetben magát. Körülötte pörög a film, senki sem tudja magáról, hogy nem igazi, csakhogy egy kiborított kávéspohár, és némi technikai malőr ahhoz vezet, hogy Brandy és a régi kor emulált filmsztárja, az Emma Corrin által játszott Clara között szárba szökken egy könnyfakasztó leszbikus dráma. Vontatott, hosszú rész, talán nincs is a Black Mirror legjobbjai között, mégis megmozgatja a néző agytekervényeit a Hotel Reverie. Csak azt sajnálom, hogy nem valami ismertebb klasszikust dolgoznak át benne, mert úgy még nagyobbat üthetett volna az oldschool film netflixesítése.

Ismerni kell hozzá Charlie Brooker szakmai életét, és úgy még nagyobb poén az új évad negyedik epizódja, a Plaything, ha valaki tudja, hogy

a készítő első írói munkája volt, hogy a PC Zone magazinnak írt videójátékos teszteket, többek közt a System Shockról és a Falloutról.

A PC Zone tiszteletét teszi ebben a felvonásban, hiszen a főszereplő, Cameron Walker ennek a lapnak dolgozik fiatalkorában, s mintha Brooker egy kicsit a saját elmeállapota miatt is aggódna, amikor az idős Walkert, az immár Peter Capaldi által játszott verziót őrült hobóként ábrázolja. Ez a rész egy kicsit a videójátékokra reflektál, hogy miképp kelhet életre egy játék, hogyan veszítheti el magát benne teljesen egy gamer, és bár a vége túl nyitott, nem beszél túl optimistán az iparágról. A Plaything érdekessége, hogy a Black Mirror interaktív filmből visszahozza Will Poulter karakterét, akitől újfent borsódzik az ember háta, és annak ellenére, hogy nem direkt folytatás, eltölt egy kis nosztalgiával. Azokat meg pláne, akiknek volt anno Tamagoccsijuk.

Ha már nosztalgia, az ezt követő Eulogy című felvonás egy idős, magányos férfi szemén keresztül mesél egy kicsit arról, hogy milyen érzés megbánással, és a kihagyott lehetőség tudatával álomra hajtania valakinek a fejét minden este. Paul Giamattiról eddig is tudtuk, hogy iszonyúan tehetséges drámai színész, itt viszont a Téli szünet című film marcona pedagógusa konkrétan egyedül viszi el a hátán a sztorit, amely szerint az általa alakított Philip egy napon telefont kap arról, hogy ex-barátnője, Carol meghalt. Hogy segítsen a családnak a megemlékezésben, Philip egy, a fülébe beszélő, magát nőnek álcázó (Patsy Ferran) mesterséges intelligencia, na és néhány fénykép segítségével idézi fel a közös emlékeket. Szentimentális, szívszorító, és bár nekem időbe telt, hogy elkapjon érzelmileg, úgy 30-35 perc után elérte azt a hatást, amit a készítők becéloztak.

Talán a Black Mirror legjobb epizódjáról beszélünk, és ha a sorozatba be kéne vezetnem valakit, aki még egy percet sem látott belőle, biztosan az Eulogy elé ültetném le az illetőt. Érzékeny, releváns science fiction, ritka kincs.

Az évadzáró, mely a Black Mirror eddigi leghosszabb része a maga majdnem 90 percével a USS Callister: Into Infinity, mely egy 2017-es epizódnak, a Star Treknek egészen konkrétan görbe tükröt mutató USS Callisternek (4x01) a közvetlen folytatása. Ebben a Pingvinnel mennybe ment Cristin Milioti tér vissza, hogy legénységével egy olyan videójátékban próbáljanak életben maradni, melyet a mikrotranzakciók tesznek éppen tönkre. Nincs könnyű dolguk, hiszen még egy hipertérugrás is pénzbe kerül, ezért valódi játékosokat kell fosztogatniuk. Igen ám, de a USS Callisteren szolgálók digitális másolatok, akik miatt a jól tejelő videójátékot akár le is kapcsolhatják – itt jön a képbe a játékot birtokló Callister Inc. könyörtelen CEO-ja, akit Jimmi Simpson játszik tenyérbemászó módon, és aki képes lenne arra, hogy az öntudattal rendelkező karaktereket akár ki is nyírja.

A USS Callister nem szimpla Űrszekerek-paródia, mélyebben beletenyerel morális és filozófiai kérdésekbe, például az alkotók istenkomplexusába is, de egyszersmind eljátszik azzal a kérdéssel, mit jelent embernek lenni, honnantól számít valaki annak. Elgondolkoztató, méltó fináléja egy olyan évadnak, amely felidézi egy picit bennünk a Black Mirror legszebb napjait. Vannak benne megingások, de bitang erős évadról beszélünk, ami az esetleges újabb etapokkal kapcsolatban reménnyel tölti el az embert.

Ezt az audiovizuális novelláskötetet megint jó volt olvasni, Charlie Brooker messze áll attól, hogy kiégett, megfáradt alkotónak bélyegezzék. Épp ellenkezőleg, úgy tűnik, a mester most lendült csak bele.

8,8/10

A Black Mirror hetedik évada szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.