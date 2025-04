A Biblia, de különösképpen az Ószövetség teli van olyan történetekkel, amelyek egyértelműen mozgóképes feldolgozás után kiáltanak: van itt minden, brutális testvérgyilkosság (Káin és Ábel), az Úr által kért gyerekáldozat (Ábrahám és Izsák), bűnben és léhaságban úszó és végül Isten által elpusztított városok (Szodoma és Gomorra), de a bábeli zűrzavar is simán megérne egy mai szemmel nézett feldolgozást... különösképp, hogy ebben a modern, a technológia által összekötött, mégis elszakított világban mi is valami hasonlót élünk meg, mint a sztoriban, amiben összekeveredett az emberek nyelve, és hirtelen nem értették meg egymást.

Hollywood hozzá-hozzányúlt már a Bibliához, ott volt például a Noé, melyet Darren Aronofsky rendezett, de A passió is jócskán összetörte a nézők lelkét, Mel Gibson hamarosan második részt kapó filmje olyan naturalistán ábrázolta Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását, hogy zsebkendő nem maradt szárazon. Fiatalon láttam azt a filmet, de a mai napig emlékszem rá, hogy a moziban mellettem ülő nőt hogy megviselték a látottak.

Az Amazon Prime újdonsága, az idén tavasszal bemutatott Dávid háza nem arra megy rá, hogy meggyötörjön minket a tévé előtt, inkább afféle eposzi méreteket öltő történelmi sorozatról van szó.

Nem keresztény Trónok harca és nem is keresztény A Gyűrűk Ura, ezektől azért igyekszik távol tartani magát, mégis, rögtön a pilot alapján érezni, hogy a nagy elődök, a megkerülhetetlen fantasyk jócskán befolyásolták ezt a feldolgozást. Ennek megfelelően inkább a fogyaszthatóbb, popcorn vonalon mozog a Dávid háza, ám meglepően komolyan is veszi magát. Mindkettő jól áll neki, különösképp, hogy vallásos témában tényleg nem sűrűn látunk ehhez hasonló, nagyívű próbálkozást.

Dávid és Góliát történetét mindenki ismeri, és pont ezzel a mozzanattal indít a sorozat. Egy előretekintésben látjuk, ahogy a félszeg Dávid (Michael Iskander) egy, a filiszteusok ellen vívott csatában lép előre a páncélos alakok közül, hogy megküzdjön a mindenkihez képest óriásnak számító, ebben az adaptációban szó szerint valóban óriás Góliáttal (Martyn Ford). Persze a vég csak a kezdet, Góliát elsőre földre küldi Dávidot, a narrátor pedig felteszi a költői kérdést, vajon elég-e egy parittya és egy darab kő ahhoz, hogy a főszereplő felemelkedjen, és Izrael királyává váljon.

A Dávid háza a szó szoros értelmében eredetsztori, legalábbis ez a 8 részes első évad, hiszen visszaugrunk az akciódús és egyébként gyönyörűen fényképezett bevezetés után egy évet. Amikor még Michael Iskander karaktere szimpla pásztor, aki többre, jobbra vágyik, ám apja és családja valamiért rejtegeti őt a világ elől. Eközben Izrael jelenlegi királya, Saul (Ali Suliman) a saját önhittsége áldozatává válik, eltávolodik Istentől, és még tanácsadója, Sámuel próféta (Stephen Lang) is elfordul tőle. Sőt, Sámuel, miután az Úrral megdiskurálta, őrületet küld a királyra, és elindul, hogy új uralkodót keressen a népének.

Ahhoz képest, hogy a sorozat elég kapkodó, egyik bibliai eseményről a másikra, egyik csatáról a másikra ugrálunk, és a showrunner, Jon Erwin sem fogja annyira a kezünket, egészen bele lehet merülni ebbe a királydrámába és felemelkedéstörténetbe. Saul őrülete izgalmas fordulat, és tagadhatatlan, hogy az egymást kóstolgató királyi családot egy picit a Lannisterekről mintázhatták. Különösképp, hogy itt is van egy Cersei, csak éppen a Daredevil Vanessája, Ayelet Zurer alakítja, a fia, Jonatán pedig a tökéletes herceg Ethan Kai alakításában, aki jóval szabálykövetőbb Jaime Lannisternél.

Az Avatar-filmekben látott Stephen Lang szinte felismerhetetlen a próféta szerepében, és bár a karaktere megsértődik azon, amikor kuruzslónak nevezi Saul király, mégis Sámuel egy kicsit Gandalfra emlékeztet.

Hasonlóképp, a messziről és mélyről feltörő Dávid és Daenerys között is egészen szép párhuzamokat lehet vonni. Nyilván, mindezek miatt nem lehet az alkotókat elítélni, hogy részben a jelenkori popkultúrára építették a Dávid házát, jól tették, és a néha szemtelenül ható ötlet ellenére bőséggel megvan a maga identitása ennek az ószövetségi adaptációnak.

Nyilván a zsánert nem találja fel újra, mert mások által kitaposott ösvényen halad, de a Dávid háza így is tisztességes színészi játékokat, nagyszámú szereplőgárdát, szép fényképezést, hangulatos, zsánerhez illő zenéket képes felmutatni, és gyakran még drámát, tragédiát és izgalmat is. Ahhoz képest, hogy sokakból egy bibliai adaptáció feladata félszt váltana ki, a Dávid háza készítői beleálltak, és komolyan vehető szériát hoztak nekünk. Ráadásul siker is lett a vége, mert a második évadot berendelte az Amazon, ennek köszönhetően lehet, hogy ténylegesen eljutunk Dávid király uralkodásáig.

Eredetsztorinak sem rossz ez a sorozat, főleg, hogy egy ennyire közismert sztorira építi fel az első évadát, mint Dávid és Góliát párharca, csak a hab a tortán, hogy az erős alapanyag ott van a folytatásra is a Szentírásnak köszönhetően, lesz itt még bőven királydráma, árulás, féltékenység, és ha szerencsénk van, Dávid nagy bűne is terítékre kerül. Új Trónok harca nem lesz belőle, de azt a szintet élvezhetőség tekintetében, mint a Sárkányok háza, simán megüti.

7,5/10

A Dávid háza első évada magyar felirattal nézhető meg az Amazon Prime-on.