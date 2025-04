Meghalt Gary Jensen kaszkadőr koordinátor

74 éves korában elhunyt Gary Jensen, a hollywoodi kaszkadőrmunka egyik kiemelkedő alakja, aki pályafutása alatt olyan kultfilmekhez kapcsolódott, mint a Közönséges bűnözők, az első két X-Men-film, vagy épp a Jay és Néma Bob visszavág – írja a The Hollywood Reporter. Jensen a kaliforniai otthonában hunyt el, miután két hónapot töltött kórházban egy gerincműtétet követően.

Gary Jensen neve nem csupán a Bryan Singer és Kevin Smith rendezte filmekből lehet ismerős: dolgozott a Tron (1982), a The Beastmaster (1982), az Independence Day (1983), a Peacemaker (1990), valamint a Due Date (2010) kaszkadőrjelenetein is. Filmográfiájában több mint negyven év munkája sorakozik, köztük olyan meghatározó alkotásokkal, mint a Tremors vagy a Barton Fink.

Az 1980-as évek végétől egészen 1994-ig 14 Perry Mason televíziós film kaszkadőr koordinátoraként is tevékenykedett az NBC-nél, és másodrendezőként is bizonyította tehetségét például a B.J. and the Bear című sorozatnál.

Kevin Smith oldalán a Dogma (1999), a Clerks II (2006), a Zack és Miri pornót forgat (2008), valamint a Red State (2011) munkálataiban vett részt. Bryan Singerrel a Közönséges bűnözők után az Apt Pupil (1998) alatt dolgoztak ismét együtt.

Gary Peter Jensen 1950. december 11-én született San Franciscóban. A Chico High Schoolban érettségizett, ahol 100 yardos futásban elért iskolai rekordja a mai napig fennáll. 1972-ben Tarzanába költözött, 1978-tól kezdve pedig fokozatosan a hollywoodi kaszkadőrmunka elismert szakértőjévé vált.

A filmezés mellett szenvedélyesen szerette a lovaglást. Szabadidejét legszívesebben a Colorado állambeli hegyekben vagy Dél-Kalifornia sivatagaiban töltötte lóháton. Gyakran mondta: „Ha egyszer már nem tudok lóra ülni, itt az ideje visszavonulni”. Ezt a döntést végül 2017-ben, a South Dakota című film után hozta meg.

Gary Jensen öt gyermeket hagyott hátra: Ben és Ethan szintén dolgoztak kaszkadőrként, Ben jelenleg biztonsági koordinátorként tevékenykedik a Paramountnál. Rajtuk kívül Molly, Jessi és Chloe, valamint három testvére – Keith, Lynn és Ellen – és kilenc unokája gyászolja.

A barátok, kollégák és családtagok június 8-án egy „Végső produkciós meetinggel” emlékeznek meg róla a Los Angeles-i térségben, a helyszínt később hozzák nyilvánosságra.