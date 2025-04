Szörnyű tettéről kérdeztük a Last of Us főgonoszát

Nem kellett sokáig várni, és a Last of Us második évada golfütővel csapott le a gyanútlan nézőkre. Köztük a videójátékok rajongóira is, akik tudták, csak épp nem sejtették, hogy már a második részben megtörténik az a szörnyű tragédia, ami a Last of Us Part II-t annyira ellentmondásos folytatássá tette.

Az HBO-sorozatoknál persze számít rá az ember, hogy akár a főszereplő is erőszakos halált halhat, csak épp nem az évadnyitó, hanem inkább a finálé tájékán. Pontosan ezért volt olyan izgalmas, hogy a Warner Bros Discovery által szervezett videóinterjúk során az Abbyt alakító, az elmúlt években hatalmas sorozatsztárrá avanzsált Kaitlyn Devertől is kérdezhettünk.

A legfőképp drámai szerepekben remeklő, a Hihetetlen című netflixes sorozat mellett a Dopesickben és az Apple Cider Vinegarban látott Kaitlyn Devert először is arról faggattam, ő a Last of Us főgonoszaként gondol-e Abbyre? Egyáltalán mit gondol, miért tanúsít ilyen extrém és brutális viselkedést karaktere a sorozatban?

„Úgy vélem, a Last of Us-sorozat legnagyobb kérdése, amit a nézőknek szegez, hogy ki a gonosz valójában. Mitől lesz egyáltalán valaki hős vagy gonosz? A válasz kicsit sem egyértelmű, nem lehet mindenféle kétely nélkül ide vagy oda besorolni a karaktereket. Ha belegondolok, a széria teli van esendő emberekkel. Érző-lélegző emberi lényekkel, akik a saját életükért és a szeretteik életéért küzdenek. Változó, hogy az élet-halál harc kiben miképp csapódik le, Abbyt különösképp extrém tettekre sarkallják a tapasztalatai.

nagyon örültem, hogy Neil Druckmann és Craig Mazin úgy döntöttek, hogy átgyúrják a sztori struktúráját. azt, ahogyan a karakteremmel megismerkednek a nézők, amilyen kontextusban, bosszúszomjasan, közvetlenül a Salt Lake Cityben történt események után bukkan fel először Abby.

Hogy nem csak úgy bedobják a sűrűjébe Abbyt, összetettebb és emberibb figurává teszi őt, és csak a hab a tortán, hogy emellett megtartották az alkotók a karakterem nyers elemi erejét és sebezhetőségét, melyek a videójátékban is jellemzik. Fontos megérteni, hogy Abby olyan éppen, mint egy sebzett vad, ebből fakad a mérhetetlen dühe. Gyászol, mégpedig nagyon mélyen” – árulta el Kaitlyn Dever az Indexnek.

Arról, hogy a Last of Us milyen szerepet tölt be az életében, az Abbyt játszó színésznő úgy fogalmazott a sajtóeseményen:

„A Last of Us régóta az életem része. Nagyjából tíz évvel ezelőtt úgy volt, hogy film lesz belőle, én játszottam volna benne Ellie-t, találkoztam e kapcsán Neil Druckmann-nel, és még olvasópróbán is voltam. Valahogy nem lett abból az adaptációból semmi, de 16-17 évesen, amennyi akkoriban voltam, nagy hatással volt rám, amikor körbevezettek a Naughty Dogban, és láttam, hogy készül egy ilyen videójáték. Nagyon menőnek gondoltam az egészet, óriási hatással volt rám ez a látogatás, és azóta is sokszor eszembe jutott a Last of Us. Nem hagyott nyugodni ez a történet.”

Láthatóan inkább elkerülte volna a kérdést, de Kaitlyn Devernek nyilván így is nekiszegezték, hogy látta-e, a Last of Us Part II milyen vegyes fogadtatást kapott még a megjelenése idején. Erről a színésznő azt mondta, igen, látta a negatív véleményeket, és fontosnak tartja, hogy tisztában legyen az Abbyt övező botránnyal. Ugyanakkor nem árt elfeledni, hogy egy fiktív karakterről van szó, pár anonim fórumozó véleménye pedig sosem fogja őt megállítani abban, hogy egy ilyen lehetőségre igent mondjon. Saját bevallása szerint nem is volt ideges tehát, amikor a Last of Us készítőivel és az HBO-val megegyezett, inkább kihívásnak fogta fel, hogy a saját iterációját elhozza a nézőknek.

A Last of Us második évada a Maxon nézhető meg szinkronnal és magyar felirattal, az új epizódok minden hétfőn érkeznek a platformra.