Már 150 ezernél is többen látták a Véletlenül írtam egy könyvet című magyar filmet

Az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb mozifilmje lett Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című alkotása, melynek nézőszáma átlépte a 150 ezret. A Véletlenül írtam egy könyvet nézőszámával olyan nagy nemzetközi családi kasszasikert is lekörözött, mint az Amerika kapitány: Szép új világ, a Paddington Peruban, vagy a Hófehérke.

Már a 150 ezres nézőszámot is átlépte a magyar mozikban Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című filmje, ezzel hivatalosan is a rendszerváltás óta készült legsikeresebb magyar élőszereplős családi mozifilm lett – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) kedden az MTI-vel.

Az NFI támogatásával készült filmet jócskán többen nézték meg, mint a rendszerváltás óta készült bármelyik élőszereplős, magyar családi filmet, sőt, mozis nézettségben a Macskafogó második részét kivéve valamennyi animációs filmet is maga mögé utasította – hangsúlyozták a közleményben.

Kiemelték, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet nézőszámával számos nagy nemzetközi családi kasszasikert is lekörözött, hiszen az Amerika kapitány: Szép új világot a 9. hétig 121 ezren, a Paddington Perubant a 12. hétig 111 ezren, a Hófehérkét pedig a 4. hétig 50 ezren nézték meg.

A következő hetekben két vetítésen személyesen is találkozhatnak a nézők az alkotókkal. Április 26-án a főszereplő Demeter Villő, a barátnőjét alakító Qian Zita és Lakos Nóra író-rendező várja a közönséget a Sugár Moziban, május 3-án pedig Zsurzs Kati és Tenki Réka szereplők, valamint Lakos Nóra mesélnek az anyaságról és a gyerekeikkel való kapcsolatukról a Cinema MOM-ban a vetítést követően. A közönségtalálkozókhoz nyereményjátékok is kapcsolódnak, többek között a film egyik slágerét adó Bagossy Brothers Company koncertjére is nyerhetnek jegyet a résztvevők.

Az Annet Huizing nemzetközi ifjúsági bestselleréből készült film főbb szerepeiben Mátray László, Demeter Villő, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán, Hárs Bonca, Kövécs Barnabás és Qian Zita láthatók, de feltűnnek olyan ismert előadók és zenészek is, mint Gryllus Dorka, Simon Kornél, Wolf Kati, Gubik Petra, Stefanovics Angéla, Szabados Ági, Szabó Balázs és a Bagossy Brothers Company.

A film január 16-i premierjét követően alig pár héttel a regény is újra bestsellerré vált, a Pagony Kiadó új borítóval újranyomta, amelyen már a film plakátja szerepel.

Az alkotást díjazták többek közt a Tallinn Black Nights filmfesztiválon, a Montréali Nemzetközi Gyerekfilmfesztiválon és a 44. Magyar Filmszemlén, Demeter Villőt pedig a lengyel Ale Kino! fesztiválon.