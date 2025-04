Gareth Edwards rendezése és Tony Gilroy írói közreműködése nemcsak Star Warsként, hanem sci-fi háborús filmként is megütött egy nagyon magas, már-már filmdrámai szintet. A Disney meg is látta a lehetőséget a Zsivány Egyesben, és bár elsőre feleslegesnek tűnt, a Diego Luna által játszott Cassian Andor karakterére felhúztak egy előzménysorozatot. Ez lett az Andor, amely hasonlóképpen a semmiből robbant nagyot és nőtte ki magát a legjobb Star Wars-produkcióvá a kisképernyőn, és egyszersmind vált komor, fordulatos, olykor depresszív kémtörténetté, amely a messzi-messzi galaxisba kalauzol.

Az Andor április 23-án tért vissza három új epizóddal a Disney+-ra, az Index pedig lehetőséget kapott, hogy a második évad kapcsán a női és férfi főszereplőtől, a Bixet alakító Adria Arjonától és a Cassian Andorként látható Diego Lunától kérdezzünk egy videóinterjú keretén belül.

Az Andor napjaink politikusait és politikáját kritizálja?

Az első kérdésem szinte magától értetődött, hiszen az Andor első évada is annyi áthallást mutatott napjaink politikai kultúrájával, hogy képtelenség volt nem húzni párhuzamot a modern nagyhatalmak és a között, ahogy a Birodalom sanyargatja a saját népét. Miután megnéztem mind a tizenkét új részt, úgy tűnt, a második etapban minden eddiginél hangsúlyosabban jelen volt a politika lehallgatás, manipuláció és megtévesztés formájában, így a széria két főhősét arról faggattam, szerintük napjaink politikusait kritizálja-e a széria?

„Az Andor egy figyelmeztetés arról, hogy milyen szörnyűségekre képes az emberiség. A legszomorúbb része az egésznek, hogy helytálló a sorozat üzenete napjainkban, de ugyanúgy találó volt negyven évvel ezelőtt, és aktuális lehet ötven év múlva is. A történelem ismétli önmagát. Nem gondolkoztunk a modern politikán és napjaink politikai klímáján, amikor az Andort csináltuk. A jó történetmesélésnek ugyanakkor sajátossága, hogy visszatükrözi jelenlegi helyzetünket. A jövő embere, ha leül majd a széria elé, nagy eséllyel ugyanezen fog elgondolkozni, hogy ez vajon rólunk szól?” – fogalmazott a Cassian Andort játszó Diego Luna.

A korábban a Narcos: Mexikóban is főszereplő színész ezután így folytatta: „Ezzel a Star Wars-történettel egy olyan sztorit igyekeztünk elhozni a nézőknek, amely alaposan körbejárja, mi kell ahhoz, hogy egy lázadás, egy forradalom kitörjön. Az Andor azonban nemcsak magát a jelenséget és a körülményeket vizsgálja, hanem őszintén beszél arról is, hogy a forradalmat kirobbantó karaktereknek milyen nehézségeken, tragédiákon kell keresztülmenniük, hogy végül készen álljanak arra, hogy mindent feláldozzanak az ügy érdekében.”

Diego Luna a téma kapcsán azt is kiemelte, pontosan mi kell ahhoz, hogy egy forradalom kirobbanjon, ezzel kapcsolatban pedig az Indexnek elmondta:

A történelemben újra és újra láttuk, hogy a közösségek mennyire erősek lehetnek, ha közös célt találnak maguknak. Az én olvasatomban az Andor is erre világít rá, egy sikeres forradalomhoz nagyon erős közös motiváció szükséges.

Az Andort alakító 45 éves mexikói színész azt is elárulta, készítését tekintve mi teszi különlegessé a Star Wars-sorozatot. Luna szerint kicsit sem volt hétköznapi, hogy amikor az író-showrunner, Tony Gilroy pitchelte neki a sorozatot, mivel már akkor világossá tette a készítő a leendő főszereplőnek, hogy mi lesz a sztori vége. Az Andort a színész szerint az különbözteti meg a többségtől, hogy a kezdetek kezdetétől tisztában voltak vele, hova szeretnék kifuttatni a cselekményt, míg a tévészériák nagy részénél az alkotók csak az elejével vannak tisztában, és titkon reménykednek, hogy a vég sosem jön el.

A Bix szerepében látható Adria Arjona ezzel kapcsolatban hozzátette, szerencsésnek érzi magát, hogy ennyire elmerülhetett az általa alakított karakterben, abban, ahogy az új évadban Andor szerelmének szíve összetörik, a lelke pedig átmegy egyfajta gyógyulási folyamaton. A Hit Manben is remeklő, Puerto Ricó-i származású színésznő szerint az Andorban nem volt könnyű jelenete, mindegyik nehéz volt, és nem volt kivétel, mert mindannyian a maximumot próbálták kihozni magukból.

Diego Luna arról is beszélt még, hogy bár a tervek öt évadról szóltak, és ezt rövidítették le kettőre, a nézőknek garantálja, hogy senki nem érzi majd úgy, siettetve lennének az események, és kényszerűen rohanna a sztori. Sőt, Tony Gilroyjal még az első évad forgatása alatt, Skóciában, a hegyek közt arról beszéltek, lehetetlen lenne ebből öt évadot készíteni, mert egy évtizednél is tovább tartana, mire a végére érnének. Ő meg addigra nem férne bele a kosztümökbe.

Ehelyett úgy döntöttek, három epizódos blokkokra bontják az etapot, ebből kapunk négy felvonást négy héten át, és így jön össze a tizenkét rész. A nézőkre bízzák, hogy a blokkok közti lyukakat betömjék, de az Andor emiatt az érdekes felosztás miatt úgy érződik majd, mintha négy különálló Star Wars-filmet kapnának a rajongók.

Hogyan hat az Andor fináléja a Zsivány Egyesre?

Adria Arjona az Indexnek elmondta, bizonyos szempontból élete legfontosabb munkája az Andor, elvégre kevesen mondhatják el magukról, hogy a kedvenc filmjük előzménysorozatában játszanak. Erről így mesélt lapunknak a széria női főhőse:

„Sokan csinálták azt a stábból, és ezt ajánlom a finálé után a nézőknek is, hogy az Andor után rögtön újranézték a Zsivány Egyest. Én még nem jutottam el odáig, de nagyon itt az ideje, hogy sort kerítsek rá. Ez a sorozat a Zsivány Egyest még drámaibbá, még intenzívebb néznivalóvá teszi. Azért mondtam igent az Andorra, mert ez az egyik kedvenc filmem, és nagy büszkeség számomra, hogy a karakterem hatással van a Zsivány Egyesre, és arra, ahogyan az emberek azt a filmet látják, szürreális élmény számomra.”

Mivel a Zsivány Egyesben is központi szereplő volt, Diego Lunát az Index arról is megkérdezte, szerinte az utolsó részben látott események mennyire írják át a filmet? Ezzel kapcsolatban is markáns, ellentmondást nem tűrő véleményt fogalmazott meg a mexikói sztár, aki a kérdést jól kifejtve válaszolta meg:

„Nem gondolom, hogy a sorozat újraírná a Zsivány Egyest, inkább hozzáad egy olyan réteget, amelyik az első nézésnél még nem volt benne. Magát a cselekményt nem változtatja meg a sorozat. A Lucasfilm szempontjából ugyanakkor zseniális húzás volt, hogy megcsinálták az Andort, mert a filmben látjuk ezeket a karaktereket, akik valami csodálatosat tesznek, de nézőként keveset tudunk róluk. Rejtélyes figurákról van szó. Színészként is érezzük ezeket a vakfoltokat, amelyek néha nincsenek betöltve. Az Andorral viszont remekül összehúzták a szálakat.

Mérhetetlenül fontos volt számomra, hogy Cassian Andor kapjon egy jól kidolgozott hátteret. Ki lehetett a családja? Szerelmes volt-e valaki belé? Mi történt a gyerekkorában, hogy olyan emberré vált, aki kész feláldozni magát a lázadásért? Most, hogy nem csak én, hanem a nézők is tisztában vannak ezekkel a részletekkel, sok minden kap más jelentést a Zsivány Egyesben is. A filmet az Andor még drámaibbá, még érzelmesebbé teszi. Kiderül, hogy mit hagytak hátra ezek a karakterek, hogy belehaljanak a Birodalom elleni küzdelembe.

Végezetül hadd tegyem hozzá, azért a Zsivány Egyes is hozzáad némi pluszt az Andorhoz. Aki látta a mozifilmet, tudja, hogy a karakterem, ha ígér valamit, közel sem biztos, hogy betartja.”

Az Andor második évadának háromrészes premierje szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Disney+-on, folytatás szerdánként, ugyancsak hármas adagokban. A második és egyben lezáró etap összesen tizenkét részből áll.