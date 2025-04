Erre nem számítottunk: új főhőse lesz a következő Predator-filmnek?

A hónap elején, a Los Angeles-i CinemaConon debütált a Predator: Badlands kedvcsináló trailere, ami azóta a YouTube-on is elérhető. A hetven másodperces előzetesben Predator mellett egy másik főszereplő, Elle Fanning is feltűnik.

Az előzetesben megismerhetjük Elle Fanning karakterét, aki egy veszélyes bolygó lakója. Az is kiderül, hogy az a Predator, akivel kapcsolatba kerül, nem éppen olyan, mint azt megszokhattuk. Sőt ezúttal talán ő lesz a főszereplő...

Új megvilágítás

„Valami példátlan történik ebben a filmben” – mondta Fanning a CinemaConon összegyűlt újságíróknak.

Nem az én karakteremet üldözik. A karakterem valójában Predatorral szövetkezik, akit teljesen új megvilágításban láthatunk majd

– hangsúlyozta a színésznő.

A Predator: Badlands 2025. november 6-án debütál a magyar mozikban. A filmet Dan Trachtenberg rendezte, a forgatókönyvet pedig közösen írták Patrick Aisonnal. Mindketten dolgoztak az előző Predator-filmen – írja az IGN.

Az új külsejű Predatoron kívül a trailerben egyértelmű utalások vannak az Alien-univerzumra is, amely egyesek szerint egy új Aliens vs. Predator filmet is előkészíthet.