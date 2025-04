Megjelent a Wednesday új évadának előzetese, ekkor debütál a sorozat

Hivatalosan is érkezik a Wednesday, az Addams Family netflixes spin-off-sorozatának folytatása. A streamingplatform már azt is elárulta, hogy a rajongóknak mikor kell a tévé elé táborozniuk.

Megjelent a Netflix hivatalos YouTube-csatornáján a Wednesday sorozat második évadának hivatalos előzetese. A streamingszolgáltató a folytatás időpontját is elárulta: az évad első fele augusztus 6., míg a második fele szeptember 3-án debütál majd.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy befejeződött a sorozat folytatásának forgatása, amelynek apropójából a stáb megosztotta az első hivatalos fotót a 2. évadból.

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy Jenna Ortegáék az Addams Family spin-off-sorozatának második évadát Románia helyett Írországban forgatták, ezért nagy valószínűséggel lesznek új helyszínek a sorozatban. Ahogy az is nyilvános, hogy a szereplőgárdához Lady Gaga is csatlakozott , de nem mindenki örült ennek. A történetről ezen információk ellenére sem lehet még sokat tudni, ám az biztosra vehető, hogy a rajongók rémisztőbb epizódokra számíthatnak. Ezt sugallja a most megjelent ízelítő is.

Érdekesség, hogy Jenna Ortega ezúttal nem csupán főszereplőként, hanem producerként is részt vett a munkálatokban . Mint azt korábban elárulta, első dolgai között volt felszámolni a korábban megismert szerelmi háromszöget meg a romantikus szálakat.