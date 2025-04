Visszatér a neonfény és a feszültség, rebootolják a Miami Vice-t

A Universal Pictures berendelte a nyolcvanas évekbeli kultikus tévésorozat, a Miami Vice modernizált változatát. A rendezői székben nem más ül majd, mint a Top Gun: Maverickért felelős Joseph Kosinski, aki ismét egy stílusos és akciódús produkcióval készülhet elkápráztatni a nézőket.

A forgatókönyvet Dan Gilroy (Éjjeli ragadozó, A Bourne-hagyaték) adaptálja, így a történet várhatóan nemcsak a látványra, hanem a feszültségre és a karakterekre is nagy hangsúlyt fektet majd. Bár a cselekmény részleteit egyelőre homály fedi, az alapanyag nem is lehetne izgalmasabb: a sorozat Don Johnson és Philip Michael Thomas ikonikus alakításában két titkosrendőr izgalmas nyomozásait követte nyomon a napfényes, de bűnnel átszőtt Dél-Floridában.

Az NBC csatornán öt évadon át futó, neonfényes stílusáról és fülbemászó zenéjéről híres Miami Vice generációk számára vált meghatározó popkulturális jelenséggé – írja a Variety.

Nem ez az első kísérlet a sorozat filmvászonra vitelére

Mint ismeretes, 2006-ban már készült egy Miami Vice mozi Jamie Foxx és Colin Farrell főszereplésével, az eredeti sorozat producere, Michael Mann rendezésében. Bár idővel kultstátuszra tett szert, a film a mozikban nem hozta a várt sikert, a becsült 135 millió dolláros költségvetéssel szemben 165 millió dollárt termelt.

A Universal így most Kosinski vezetésével egyértelműen egy sikeresebb rebootban reménykedik.

Ami a szereposztást illeti, a stúdió egyelőre nem fedte fel a neveket, de Kosinski korábbi munkái (mint a Top Gun: Maverick vagy a Feledés) alapján valószínűsíthető, hogy olyanokat választ majd, akikkel korábban is együtt dolgozott.

Kosinski a rendezés mellett producerként is részt vesz a projektben saját cégén, a Monolithon keresztül. Csatlakozik mellé Dylan Clark is, aki már dolgozott Kosinskivel a Feledésen, valamint A majmok bolygója szérián is. A stúdió részéről Sara Scott produkciós fejlesztésért felelős alelnök felügyeli a projektet.