Ha a legismertebb videójáték-írókat veszi sorra az ember, a sztárírók között ott van az Alan Wake-et és a Controlt jegyző Sam Lake, a Death Strandinggel valami egészen különös sci-fit alkotó Hideo Kojima, na és persze az a Neil Druckmann, aki még kollégáihoz képest is képes volt kilépni a rivaldafénybe, és a mainstreamben mostanra felkapott névnek számít. A 46 éves Neil Druckmann az egészen elképesztő sikerét annak köszönheti, hogy videójátékából, a The Last of Usból sorozatot készített az HBO, amiben ő maga rendezőként és íróként is közreműködik.

Április 14-én tért vissza a The Last of Us a Maxon, az új évad kapcsán pedig az Index is kérdezhetett Neil Druckmanntől, a videójáték és a sorozat alkotójától egy online videóinterjú keretén belül, amelyet a Warner Bros Discovery szervezett. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a szakember hogyan élte meg azt a botrányt, amit a The Last of Us Part II okozott, miképp gondol vissza a hisztériára, amit a rajongókból kiváltott a 2020-ban PlayStation 4-re megjelent posztapokaliptikus játék?

„A második The Last of Us játék nagyon sok extrém reakciót szült. Voltak, akik azt mondták, hogy ez a kedvenc történetük, mások meg azzal jöttek, hogy ennél rosszabbat még életükben nem láttak. Néhány kreatív döntést gyűlöltek az emberek. Egy művészeti alkotás gyakran képes rá, hogy ilyesmit váltson ki a közönségéből, és ezzel nincs gond. Mindkét oldalnak megvannak a saját, alátámasztható érvei. Alkotóként imádom ezeket a visszajelzéseket, sűrűn meglep, hogy miért nem értettek egyet valamelyik karakter döntésével vagy a történet filozófiai választásával.”

A The Last of Us kreátorát arról is megkérdeztük, hogy a Part II rossz fogadtatása visszafogta-e őt a sorozatadaptáció második évadánál, valamint hogyan volt képes kizárni azt a kínzó kérdést a fejéből, hogy vajon megismétlődhet-e a balhé, ha drasztikus változtatást eszközölnek a széria folytatásban. Erről Druckmann a következőket mondta az Indexnek:

Hogy befolyásol-e egy ilyen botrány? Nem engedem, hogy a félelem mozgassa a munkámat. Nem lehet azzal a felkiáltással odaülni az íróasztalhoz, hogy na most majd olyat próbálok írni, ami biztosan tetszeni fog a közönségnek! Annyian nézik a The Last of Us sorozatot, akkora tömeg, hogy ahány vélemény létezhet a földön, annyi létezik is. Melyiküknek próbáljak kedvezni? Nem tudom mindenki igényét kielégíteni.

Attól a pillanattól kezdve, hogy valaki a külvilágnak akar írni, és nem saját magából írja ki a történetét, katasztrófához vezet. Nem is tudom, hogy írhat valaki így, de személy szerint én íróként elképzelhetetlennek tartom.

Arra törekszem, hogy az alkotásom őszinte legyen, hogy a karakterek közötti kapcsolatok természetesnek érződjenek, és hogy egy adott vízió legyen az egész mögött. Akár tetszik ez az alkotói vízió az embereknek, akár nem, annak mindig autentikusnak kell lennie. Csak így lehet a történet működőképes.”

Nincs recept a biztos sikerre

Lapunknak Neil Druckmann, ahhoz képest, hogy kerekasztalos interjún vettünk részt, meglehetősen hosszan ecsetelte a The Last of Us kreatív procedúráját, és arról is megnyílt az Indexnek, hogy egyetlen sorozat készítője számára sem elérhető a siker receptje. Sőt, maga az alkotói munka és a végeredmény fogadtatása mindig hatalmas kérdőjel egy játékdizájner-showrunnernek:

„A The Last of Us esetében olyasmit csináltunk, amiben hittünk, amire büszkék vagyunk, amit mi magunk is szívesen játszanánk, néznénk, tapasztalnánk, s aztán odatettük a világ elé, és reménykedtünk benne, hogy elegen kedvelik ahhoz, hogy megint ezzel foglalkozhassunk. Ettől különleges, amit csinálunk. Nincs rendelkezésre álló formula vagy recept, amely irányt mutatna. Ha létezne ilyesmi, mindenki ugyanazt a sorvezetőt használná és követné, hogy garantált legyen a siker.

Kiváltság számomra, hogy Craig Mazinnal és Halley Gross-szal dolgozhatok együtt. Az meg pláne nagy öröm, hogy az HBO ennyire támogat bennünket, és folyton a lelkünkre kötik, nyugodtan tegyük, ami a történet szempontjából helyesnek érződik. Ne tömjük tele a sorozatot akcióval csak azért, hogy legyen benne elég akció, ne erőltessük az erőszakot, a szexjeleneteket csak azért, hogy többen beszéljenek a The Last of Usról, vagy mindezek miatt jobban pörögjenek a Max-előfizetések. A lehető legjobb sztorit meséljük el, ami csak lehetséges, ezt mantrázza az HBO és ez a mi hitvallásunk is, és biztos vagyok benne, hogy így elérjük a megfelelő közönséget.”

„Pedro Pascal? The Last of Us? Azt ismerem!”

Az interjún szóba került, hogyan változott meg Neil Druckmann élete, amióta a The Last of Us ekkorát durrant. Ezzel kapcsolatban is meglehetősen érdekes dolgokat mondott az író:

„Régebben, amikor elmentem egy esküvőre, előfordult, hogy megkérdezték, mit csinálok. Mondtam, hogy videójátékokon dolgozok. Erre rögtön elkezdték sorolni, hogy Madden?, Call of Duty? Visszakérdeztem, hogy hallottak-e a The Last of Usról? Nyilván nemmel feleltek. Na és az Unchartedről? Nem. Mi a helyzet a Crash Bandicoottal? Arra már felcsillant a szemük, hogy hogyne! Erre mondtam, hogy igen, annak a stúdiónak dolgozom, amelyik a Crash Bandicootot csinálta. Most viszont ha elmegyek egy esküvőre, vagy ha valakinek a nagymamája megkérdi, hogy mit dolgozok, és mondom, hogy játékokat készítek és a The Last of Us-tévésorozatot... rögtön felkiáltanak, hogy úristen, Pedro Pascal! The Last of Us! Azt ismerem! Mindenki hallott róla, őrület…

Büszkeség számunkra, hogy a The Last of Us sorozat a videójátékok nagykövete lett, rengetegen vettek PlayStationt a széria miatt, és jöttek rá, hogy vannak játékok erős sztorival. Eddig abban a hitben éltek, hogy a Pac-Manen túl nincs élet. Aztán rákapnak ezek az emberek a sztoriközpontú játékokra, mennek tovább, és eljutnak a God of Warhoz, a Ghost of Tsushimához és így tovább. Sok szem szegeződik ránk, és a kitüntetett figyelem stresszel is minket, de ezt ki kell bírnunk.”

Elkerülhetetlennek bizonyult, hogy az interjún említést kapjanak napjaink videójátékból lett filmjei, az új adaptációkkal kapcsolatban pedig Neil Druckmann megnevezte az egyik legnagyobb kedvencét, és kifejtette nekünk, szerinte mitől működőképes egy játékot adaptáló film vagy sorozat.

„A Sonic, a sündisznó egy gyönyörű adaptációja a játéknak. Különbözik az alapanyagtól, de azt, ami Sonicot egyedivé és különlegessé teszi, mégis megfogták. Manapság, amikor egy játékból lett film készül, egyre többet látni, hogy gamerekre bízzák az adaptálást. Régebben ebben a műfajban a filmkészítők nem értették, mitől különlegesek ezek a videójátékok. Ezért buktak el azok az adaptációk. Velem is sűrűn előfordul, hogy odamegyek a kollégákhoz, és megkérem őket, egy bizonyos jelenet pontosan úgy nézzen majd ki, mint a játékban, mert ott tökéletesen festett. Felesleges változtatni valamin, ami működött a játékban, csak azért, hogy változtassunk. Egyszerűnek hangzik, mégis újszerű hozzáállásról van szó” – magyarázta Neil Druckmann.

A The Last of Us második évadának első három része már streamelhető a Maxon szinkronnal és magyar felirattal, folytatás minden hétfőn, az etap hétrészes lesz, és a harmadik évad is biztosan jön, mert már berendelték.