Egy törököt játszó statiszta kezéről le kellett venni a karórát

Mintegy kétszáz régi és új magyar filmet lehetett megnézni április 30-án, a magyar film napján a mozikban, sokat ingyen, és volt, amelyik után beszélgetést is tartottak. Mi az 1970-es Gyula vitéz télen-nyáron című Bácskai Lauró István-film vetítésén jártunk, amelyet a Filmvilág nyilvános podcastfelvétele követett. Visszarepültünk a szocializmusba, de az 55 évvel ezelőtti film mondatai akár ma is elhangozhattak volna.

Nem hisz az ember a szemének és fülének, miközben az 1970-es Gyula vitéz télen-nyáron című filmet 2025-ben nézi: a cselekmény középpontjában egy, a török korban játszódó történelmi kalandfilm forgatása áll, és az a cirkusz, ami kialakul körülötte, egy az egyben olyan, mintha ma játszódna.

A filmbéli rendező, Lukács Péter (Őze Lajos zseniális alakításában) kitalálja, hogy a Gyula vitéz kalandjai című tévéfilmsorozatának főszereplőjét amatőr színésszel játszatja el. Ehhez körül kell nézni gyárakban, üzemekben, piacokon, és látjuk is, amint a segédrendezővel (Verebély Iván) a nép között sétálnak, majd teljesen civil emberekkel elmondatják azt a pár soros szöveget, ami alapján eldöntik, hogy alkalmas-e a szerepre, vagy sem. A piacos jelenet korabeli arcairól, frizuráiról, szemüvegkereteiről tanulmányt lehetne írni.

Csehek, törökök

Így találnak rá Prohászka Ferenc sörgyári munkásra, aki azzal tűnik ki, hogy a próbafelvétel közben verekedésbe keveredik az egyik „castingolttal”: szenzációs látni az idén Kossuth-nagydíjjal kitüntetett Koncz Gábort fiatalon, ereje teljében, a nők bálványaként. Prohászka Feri aztán hamar beletanul a filmezésbe, a sztárságba,

a tévésorozat körül pedig elkezd turbulálni mindaz, ami egy történelmi kalandfilm körül turbulálni szokott.

Először is a Bodó nevű tévés főszerkesztő (Kállai Ferenc szintén zseniális alakításában), aki az összekötő a felsőbb (párt)vezetéssel, elkezdi kérdezgetni a szakállas, pipázó, fekete nadrágban és fehér ingben az echte értelmiségit megtestesítő rendezőt, hogy kivel is fog megmérkőzni Gyula vitéz, és amikor azt a választ kapja, hogy a cseh vitézzel, figyelmezteti Lukácsot: vigyázni kell ezzel, inkább birkózzon törökkel. (Közel volt még az 1968-as csehszlovákiai bevonulásunk.)

Aztán ott a király (Zsigmond) szerepe a filmben, aki ugyan egy despota, de hát valakinek kell lenni a királynak, és akkor már inkább legyen ő – utalás Kádár Jánosra vagy a mindenkori országvezetőre. Amikor pedig Gyula vitéz a sorozatban olyan sikerrel aprítja a törököt, hogy törökellenes hangulat kezd kialakulni a közvéleményben, törökellenes feliratok jelennek meg, akkor a felsőbb vezetés úgy dönt: meg kell ölni Gyula vitézt, véget kell vetni a tévésorozatnak.

Gyula vitéz kivégzése

Bácskai Lauró István filmszatírája csak 76 perc, de kimeríti egy történelmi, egy politikai és egy médiaszatíra fogalmát is: a filmbeli sorozat lezárását és Gyula vitéz lefejezését ugyanis nagy felháborodás követi, amiről lakossági fórumot és körkapcsolásos stúdióbeszélgetést is rendeznek Vitray Tamással és Wisinger Istvánnal, a bemondó Takács Marika. Ezekben a jelenetekben olyan figurák tűnnek fel és mondják el a szerepük szerinti véleményüket, mint Abody Béla író, Vargha Balázs, illetve a később rejtélyes körülmények között meghalt Elbert János irodalomtörténész, Zelk Zoltán költő vagy Benedek István művelődéstörténész.

Már azt is érdekes látni, ahogy Bácskai Lauró behúzza ezeket a csúcsértelmiségi gondolkodókat a filmbe, a polémia pedig még érdekesebb, hiszen arról folyik a szó a szocializmus enyhülő időszakában, hogy a történelmi filmnek vajon az-e valójában a feladata, hogy

a nemzeti érzületünket táplálja, önbecsülésünket javítsa, büszkeségünket növelje,

éppen úgy, ahogy ma. És ki kell-e végezni zendülés, felségárulás vádjával Gyula vitézt, vagy éppen a király az, aki elárulja a nemzetét (ez akár még 56-ra is utalhat). A nép szavazni akart a tévéfilm folytatásáról, erről Bodó főszerkesztő – akinek az asztalán négy telefon van, köztük a fekete a K-vonallal – először hallani sem akar, hiszen „nem az angol parlamentben vagyunk”, aztán miután odafent pártolják az ötletet, maga is lelkes támogatója lesz.

A tévés középvezető Bodót, a megbízható kádert az a Kállai Ferenc játssza, aki az egy évvel korábbi, 1969-es A tanúban a kisember volt, míg Őze Lajos alakította Virág elvtársat, itt pedig „cseréltek”, ahogy a magyar film napja alkalmából rendezett vetítés után a – Huber Zoltán, Pozsonyi Janka és Baski Sándor részvételével megtartott – Filmvilág podcast felvételén elhangzott. Egyébként mindkét film a Herskó János vezette Stúdió 3-ban készült, ám míg a Gyula vitézt bemutatták, addig Bacsó Péter alkotása 1979-ig dobozban maradt.

Levetetett karóra

Hogy miért úszta meg a Gyula vitéz a betiltást, nem tudni, hiszen még olyan jelenetek is láthatók benne, hogy a média meghamisítja a híreket, és nem kevésbé görbe az a tükör, amit a társadalom, a politikai vezetés elé tart. Herskó János még ebben az évben, 1970-ben Svédországba emigrált, Bácskai Lauró Istvánnak pedig számos filmterve maradt fiókban, ma leginkább a Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági tévésorozat rendezőjeként emlékszünk rá.

A Gyula vitézt nem játsszák agyon a televíziók, pedig a déjà vu érzés mellett már azért is érdemes megnézni, mert a legkisebb szerepeket is a legnagyobb színészeink játsszák, egytől egyig zseniálisan: Almási Éva, Sunyovszky Szilvia, Szirtes Ádám vagy Verebély Iván mellett a villanásnyi szerepekben is olyan színművészeket látunk, mint Huszti Péter, Piros Ildikó, Madaras József, Greguss Zoltán, Juhász Jácint vagy Szilágyi István.

Mindegyikük játékán érződik, hogy élvezték a forgatást, egy-egy félmosoly talán csak „benne maradt” a filmben.

Történelmi tabló lett a Gyula vitéz, de nem a török korból, hanem az 1970-es évek Magyarországáról. A körfolyosós gangok, az autók, az otthonkák, a hajcsavarók, a terítővel letakart, politúrozott dohányzóasztalok, maga a dohányzás (mindenki ezerrel pöfékel, a tévés jelenetekben is, természetesen), a csíkos, vibráló képernyő a tévén, az ügyeskedés, a kocsma – ahol a törökök elleni harcot ugyanúgy kommentálják, mint a Fradi-meccset –, a már említett fekete telefon plasztikusan festi fel a kort. A kort, amelyben olyan történelmi kalandfilmek készültek, mint az Egri csillagok (1968), A koppányi aga testamentuma (1967), A Tenkes kapitánya (1963–64) vagy A kőszívű ember fiai (1965) című Jókai-adaptáció.

A Gyula vitézben látjuk a sodronyba-páncélba öltöztetett magyar vitézeket, a „kontyos” törököket, a lovakat, a várat – amit még az Egri csillagok forgatásához húztak fel Pilisborosjenőn –, a vérpadot, a trónt, a lefejezéseket, de mindezt a szatíra szemüvegén keresztül. Az egyik jelenetben a rendező rászól egy törököt játszó statisztára, hogy a karóráját majd vegye le – ez nyilvánvaló utalás az Egri csillagokra, amelyről elterjedt az a városi legenda, hogy óra látható az egyik statiszta karján. Ezt a bakit nem bizonyítja semmi, mégis máig tartja magát a sztori, Bácskai Lauró István pedig emléket is állított neki.