Visszatért a Netflix legviccesebb sorozata, amelyről senki sem beszél

A Netflixnek több próbálkozása is volt az elmúlt években arra, hogy megcsinálja saját Breaking Badjét, ezek közül jócskán kiemelkedett az Ozark, és sokan rá is találtak a simlis könyvelő és családja gengsztersztorijára. Ehhez képest csúnyán fű alatt maradt az online videótár német gyártású dramedyje, a Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan),

pedig a 2019 tavaszán elindult széria olyan műfajban mozog, amelyet szoktak szeretni az emberek: egy megtörtént bűntényt dolgoz fel.

Egészen pontosan azt tömi ki humorral és jó adag fikcióval, ahogy egy Moritz Zimmerman (Maximilian Mundt) nevű középsulis kocka azért, hogy szívszerelmét, Lisát (Lena Klenke) lenyűgözze, legjobb haverjával, Lennyvel (Danilo Kamperidis) elindítják MyDrugs néven a webshopjukat, ami diákcsínynek indul, de a végére jó nagy botrány kerekedik belőle.

Akkora, hogy a Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan) harmadik etapja azzal ért véget, hogy a német Walter White-ot, vagyis Moritzot nyolc évre lesittelték. Négy év telt el az évadzáró óta, és talán a rajongók többsége észre sem vette az április 8-ai nagy visszatérést, merthogy a széria nem tudta felverekedni magát a Netflix napi top 10-es listájára, cikkünk írásának pillanatában sincs ott.

Mindenesetre ekkora szünet után az alkotóknak csodával határos módon sikerült még egy utolsó adagra annyi életet verniük a sztoriba, hogy a Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan) ne veszítse el az összes lendületét erre a hat részre.

Moritz nem keveset, kettő év híján egy évtizedet ült a hűvösön, ez idő alatt pedig sok minden megváltozott. Többek közt az, hogy hősünkből kigyúrt romkomfüggő lett, elvégre a rácsok mögött nincs sötét web és online ügyeskedés… és csak hab a tortán, hogy a frissen szabaduló helyi celebritás most rá kell jöjjön, ennyi idő alatt jóformán elfelejtette a világ, hírneve semmivé foszlott, és ha nem akar újfent dutyiba kerülni, akkor kénytelen elmenni egykori jóbarátja, Daniel (Damian Hardung) eszméletlenül sikeres táplálékkiegészítős cégébe gürizni, és

lenyelni a nehezen lenyelhetőt: hogy innentől kezdve a hátán felkapaszkodott szépfiú ugráltatja.

Philipp Käßbohrer és Matthias Murmann ügyes húzása, hogy odafigyeltek egy bizonyos dologra, amit manapság divat elfelejteni, gondolok itt egészen pontosan a karakterépítésre és -fejlődésre. Moritz igyekszik a háta mögött hagyni drogbárói múltját, és tisztességes életet élni, ám az, hogy Lennyék ennyire elfordultak tőle, és láthatóan az exe, Lisa is újságíróként eléggé megtalálta a helyét és egyéni céljait, ismételten a csalás és bűnözés felé húzza a főszereplőt – egyfajta triggerként.

A főszerepben Maximilian Mundt még mindig telitalálat, ahogy a kamerába narrálja a cselekményt, reagál a beteges, felháborító csavarokra és poénos helyzetekre, egyediséget kölcsönöz a Netflix német sorozatának. Nyilván a végeredmény még mindig nem egy Breaking Bad, vagy Ozark, de lájtosabb verzióként, még a drogokat nagyrészt kihúzva az egyenletből is működőképes a sztori. Ehhez azonban tényleg kellenek az erős karakterívek, Moritz családja, az influenszerként rongyot rázó Marie (Jolina Amely Trinks) és a srác apja, a rendőrséghez visszavágyódó postás, Jens (Rolan Riebeling) is végre egyaránt épkézláb és önmagukban szórakoztató utat járnak be.

Hogy valóban ez a befejező évad? Nagyon úgy tűnik, bár az alkotók nyitva hagynak maguknak egy kiskaput, amin keresztül Moritz még visszasettenkedhet valamilyen formában a Netflixre. Túl sok hiányérzetem nekem nem volt ezt a hat epizódot követően sem, nem éreztem fizikai fájdalmat a sorozat hiányában, de egy frappáns kis lezárást kaptunk, amit sok hasonszőrű vígjáték megirigyelne. Még úgy is, hogy itt-ott a 30-35 perces játékidők tömöttnek és komótosnak érződtek. Nem a negyedik évad a legerősebb felvonása a Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan) című szériának, de hogy a vergődő, alulreprezentált zsánerben még mindig egy fénypontnak számít, az biztos.

Aki könnyed, nevettető, drámai és néha meglepően nyersen önreflexív néznivalóra vágyik, annak ez a sorozat tökéletes lehet, akár egy hosszú hétvégén végig lehet nyomni. Megérdemelné, hogy picit többen találjanak rá.

7/10

A Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan) negyedik évada szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.