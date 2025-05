Sanszos, hogy kultuszfilmet láttunk, pedig az antré eléggé gusztustalan

Az utóbbi húsz év egyik legkultikusabb hazai bandájának húszéves sztoriját dolgozza fel Nesztinger Szilárd filmje, a Csókoljál meg, Kiscsillag! Tömve a Puskin, a vetítés közben egy-egy poént követően fel-felcsattan a fergeteges kacaj, amikor pedig a végén elkezd peregni a stáblista, kitör a szűnni nem akaró taps.

Amikor két hete interjút készítettünk Lovasi Andrással, a Kiscsillag (egyik) frontemberével, már sejtettük, hogy az együttes történetét bemutató film április 30-ra időzített premierje a Puskin moziban bombasiker lesz.

Hát az is volt. Már háromnegyed órával a kezdés előtt egy gombostűt sem lehetett leejteni a Kossuth Lajos utcai artmozi lobbyjában, a hátsó traktusban lévő kocsma is többé-kevésbé megtelt, itt beszélgettünk mi is a film producerével/forgatókönyvírójával, Nagy-Golyán Nikolettával, akit legalább huszonöt éve ismerek, a Rátgéber-brigád belső köreiből, ami az utolsó negyedszázadban történt Pécsett, abban vagy személyesen benne volt, vagy minden másodpercét ismeri az adott történetnek.

Ő volt az, aki groupie-ként vagy fanatikus szimpatizánsként – persze most kapcsolok, hogy mindkettő nagyjából ugyanazt jelenti – mindenhová követte Lovasiékat, és ha már ez így történt, akkor tavaly november-december környékén elhatározta, gründol egy filmet a bandáról.

Milyen film a Csókoljál meg, Kiscsillag?

Nincs könnyű helyzetben az újságíró, amikor értékelnie kell a 92 perces alkotást. Tudniillik maga is a banda rajongója. Mindhárom gyereke a Kiscsillag első és második lemezének kultikus számain nőtt fel, az Állnak a férfiaktól az Olajoshordón át a Sirályig vagy a Menetszélig. Nem nehéz a dörgő vastaps, a réveteg tekintetek, a vetítőtermet betöltő önfeledt kiáltások, sikolyok hatása alá kerülni.

Rajongó vagy tárgyilagos kritikus? Nem mindegy

Egy rajongónak a tízes skálán tizenegyes a film értékelése. Garantált, hogy akikkel együtt láttam a mozit, azok jelentős része legalább még egyszer, de inkább kétszer megnézik még a filmet. Borítékolhatóan még olyanok is lesznek, akik szombaton, május harmadikán a balassagyarmati második vetítésre is elmennek.

A Csókoljál meg, Kiscsillag! ugyanis telitalálat, tökéletesen alkalmas arra, hogy aki imádja Lovasit, Lecsót, a bandát, azt ellenállhatatlanul levegye a lábáról. A film kilencvenkét perce alatt megismerjük Lovasi esendő emberi oldalát, a teljesen egyéni énekhangú – ne legyünk szívbajosak, nyávogás az bizony, de zseniális nyávogás – rocker ajtót nyit magánéletének legtitkosabb bugyraira, beszél házassága és ezzel párhuzamosan a rockzene válságáról, és Lecsó, azaz Leskovics Gábor, a kissé késve csatlakozó másik vezéralak is megnyílik.

És közben poénkodik, a legtöbb kacaj az ő benyögései hallatán robban ki a publikumból.

No, akkor vágjunk bele, anélkül, hogy spoilereznénk, de hát egy dokumentumfilmnél hogyan is lehetne spoilerezni, ez nem egy krimi, bár helyenként van annyira izgalmas.

Gasztro-kerettörténet

A filmnek van egy kerettörténete: Lovasi András valamikor tavaly decemberben Orfűn, a Fishing on Orfű fesztivál télen totál elhagyatott helyszínén halászlét készít. Az első snitt azt ábrázolja, hogy Lovasi széttrancsírozza a körülbelül háromnegyed kilós pontyot, először levágja a hal fejét, és kijelenti, hogy azt is belefőzi a halászlébe. Tagadhatatlanul kissé gusztustalan, ahogy elválasztja a halfejet a haltörzstől, de hát a Kiscsillag művészetének is vannak meglehetősen naturalista vonásai.

Aztán elkezdődik a történet. Húszéves archív felvételek peregnek, megismerkedünk az alapcsapattal: Lovasival, Lecsóval (Leskovics Gáborral), Bräutigam Gábor dobossal és Ózdi Rezső basszusgitárossal. Hárman a Kispál és a Borz-ból, Lecsó pedig a Pál utcai fiúk-ból. Az együttes azóta hat lemezt készített, és az egyik legnépszerűbb koncertzenekar lett Magyarországon, olyan slágerekkel, mint a Ha én lennék, a Fishing on Orfű, az Örökre, a Tűkön táncol, A pénz miatt, az Olajoshordó, a Menetszél, a Sirály, az Állnak a férfiak, az Őrkutya vagy a Tenyeremből el.

Kiderül, Lovasiék nem nagyon bíztak a banda sikerében, az első koncerteken tucatnyian lézengtek azokban klubokban, ahol játszottak. De nem adták fel, és egyszer csak kezdtek szűknek bizonyulni a klubhelyiségek.

A Kiscsillag menthetetlenül befutott.

És amikor megjelenik Rátgéber...

Aztán megjelenik a színen, pontosabban a vásznon Rátgéber László. Az Orfűi-tó partján, télvíz idején, hamisítatlan gyerekcsináló sapkában, Lovasi és Lecsó társaságában. A pécsi női kosárcsapat tőről metszett punk mestere elkezdi dicsérni Lovasit:

Szerencsére esélytelen volt, hogy Bob Dylan vagy Jimi Hendrix elrontsa Bandi ízlését...

Na ez az a pillanat, amikor az első frenetikus röhögéshullám megrázta a Puskin nagytermét.

Innen már lendületet kap a film, jönnek az újabb és újabb koncertek, lemezek, benézünk a próbákra, Rátgéber újra meg újra visszatér, osztja az észt, robban a Russian in the School majd a Fishing on Orfű, utóbbi a 2008-as lemez címadója, és Rátgéber írta a szövegét. (A Russian in the Schoolnak a zenéjét is, mit mondjak, nem egy Imagine...)

Felbukkan Tövisházi Ambrus, a banda producere, kiderül, hangszerelőnek is kiváló, alkalomadtán beleszól az aktuálisan íródó számokba, az arrangementeknél, vagy akár mondhatnánk magyarosan aranzsmannak is, rendre fején találja a szöget, igencsak hasznos tagja ő a bandának.

Csak a két törzstag változatlan

Időközben folyamatosan cserélődnek a tagok, mire kialakul a mai felállás: Lovasi, Leskovics, Bajkai Ferenc (dob), Hajba Imre (basszusgitár) és Szesztay Dávid (keyboards, gitár, ének).

És közben a halászlé is elkészül, vége a kerettörténetnek, elfogyasztják a halászlét, felúszik a filmvászonra a végefőcím, kitör a taps.

Mi pedig egy kicsit kábultan kikászálódunk a székünkből, és megdörzsöljük a szemünket. Hiszen fiatal felnőttkorunk meghatározó élményeit éltük át újfent a Kiscsillag zenekar jóvoltából. Megpróbálunk kilépni a rajongó szerepéből, és adunk a filmre egy

8/10-est.

A Csókoljál meg, Kiscsillag hamarosan a You Tube-on is látható lesz.