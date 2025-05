Gyászba borult az ország, de a gyöngyösi fiatalok felidézték az örömöt

Gyöngyösi fiatalok dokumentumfilmet készítettek a valaha volt egyik legismertebb magyar zenekarról, az Omegáról. Az alkotás különleges formája a dokumentarista műveknek: korabeli interjúfelvételek helyett a diákok bújtak a zenekar tagjainak bőrébe, ők mesélik el a banda történetét. A filmben a Berze Nagy János Gimnázium Zenekara adja elő az együttes legismertebb alkotásait. A mű egy hároméves projekt eredménye, ami egyszerre tisztelgés az Omega munkássága előtt, és főhajtás a csapat dobosának, Debreczeni Ferencnek az életútja előtt, aki Gyöngyös szülötte.

Pitlik Emese matematikát oktat Gyöngyösön, mellette pedig számos diákprogram és kezdeményezés ötletadója, lebonyolítója. A Berze Nagy János Gimnázium Zenekarát is ő vezeti, a bandával pár éve készítettek egy musicalt. Nem ez az első alkotás, amivel előrukkol az iskolai együttes, ugyanakkor mégis eltér a korábbiaktól, hiszen olyan alapanyaghoz nyúltak, ráadásul akkora volumenben, amire eddig még nem volt példa.

Debreczeni Ferenc, az Omega a dobosa Gyöngyös szülötte, a város díszpolgára, sőt a mi gimnáziumunkba járt négy évet, és egyszer azt nyilatkozta, hogy élete egyik legszebb időszaka volt. Ez óriási dicsőség. Én minden évben készítek a gyerekekkel a Mikola Verseny döntőjére egy műsort, ahol igyekszem a fizikát és a zenét összehangolni, az omegásoknak pedig messze földön híres volt a hang- és fénytechnikája. A tagok ráadásul a Kandóra és a Műegyetemre jártak, ezért úgy gondoltam, hogy versenyzők is szívesen hallgatják majd a történetüket

– fogalmazott kérdésünkre Pitlik Emese, hozzátéve, hogy szintén fontos szempont volt a témaválasztásban, hogy ő is nagyon szereti az Omegát. Talán a Gammapolis volt életében a „legtöbbször feltett korong”, így filmjükben összeért a város története, a diákok eltökéltsége és a zene szeretete.

Finom korkép sok felkészüléssel

A YouTube-on megtekinthető alkotás mintegy ötven perc hosszú. Stílusában tartalmazza a klasszikus dokumentarista jegyeket, de sok kísérleti ötlet is megjelenik benne. Tekintve, hogy az alkotói csapat főként diákokból állt, apróbb hibáival együtt is igazán elismerésre méltó a végeredmény.

A filmben keveredik az élő zene, az archív felvételek és számos olyan korkép, amely igyekszik átadni a szocializmus rendszerének egyfajta lenyomatát.

Ennek ellenére a végkicsengése nem kesergő vagy sötét hangulatú, hitelesen mutatja be a lehetőségek korlátait a szocializmusban, a rendszer elfogultságát.

A filmben a zenekar tagjait diákszínészek testesítik meg, akiknek a kiválasztásáról Pitlik Emese elmondta nekünk, hogy három dolgot igyekeztek figyelembe venni: egyfelől a külcsínt, hogy a hajszín, a karakter nagyjából egyezzen az eljátszott zenészével, másfelől pedig azt, hogy az adott szereplők képesek legyenek jól megvalósítani a feladatot prózai és zenei oldalon is.

Elsődlegesen a gimnáziumi zenekar tagjai között néztem meg, hogy vannak-e olyan karakterek, akik meg tudják oldani. A hangszeres tudás, az énektudás volt az egyik döntő dolog. Emellett vannak ünnepi műsoraink a Berzében, ahol az évek során feltűnnek nagyon-nagyon ügyes gyerekek, akik remek prózai szereplőkké válhatnak

– részletezi a tanárnő.

A film mintegy három év alatt készült el, ugyanis a musical alapanyagát igyekeztek összekötni a filmes formátummal, azonban a hitelességhez rengeteg kutatásra volt szükség. Az interjúk, amelyek elhangzanak a műben, életrajzi ihletésűek, illetve valós interjúk nyomán születtek. Külön nehézség volt, hogy ezekből az is kiderült, nem mindenki emlékszik egyformán a múltra, ráadásul voltak olyan időszakok – akár az angliai turné – ahol nehezebb volt a pontos dátumokat, helyszíneket, történeti elemeket összeszedni.

Külön jelentősége volt az időzítésnek is, hiszen az elmúlt években az Omegának több meghatározó tagja is eltávozott viszonylag rövid időn belül. Arra a gyászra, amit az ország megélt a zenészek elvesztése miatt, az együttes életútja előtti tisztelgéssel, legjelentősebb és leginkább felemelő pillanataik felidézésével szerettek volna válaszolni.

A művet az Omega még élő tagjai közül többen is látták már. Debreczeni Ferenc dobos és Molnár György „Elefánt” gitáros is elismerően beszéltek a végeredményről, így a képzelt interjúpillanatok láthatóan hitelesen adták vissza a zenekar tagjainak történetét. A diákoknak volt lehetőségük találkozni is a zenészekkel, ráadásul

mindkét zenész segített nekik a mű létrehozásában, tanácsokkal látták el a fiatalokat.

„Hatalmas megtiszteltetés volt egy legendát megszemélyesíteni a filmben, és fantasztikus, hogy egy ilyen profi stúdióban próbálhattam ki magam. Mégis amit a legjobban kiemelnék, az az összefogás, ami a csapatban kialakult a közös célért, hogy méltó emléket állítsunk az Omegának” – idézi a hozzánk eljuttatott sajtóanyag Nagy Mártont, aki Debreczeni Ferencet személyesítette meg a filmben.

Bármit hozhat a jövő

Az alkotáson egy 35 fős szereplőgárda dolgozott, Pitlik Emese pedig kiemelte, hogy bár rengeteg nagyobb projektjük volt már – egy ízben még a Metallica is gratulált nekik egy korábbi előadásuk kapcsán – a mostani minden kétséget kizáróan a leginkább grandiózus alkotás, amit a diákokkal összehoztak. Nem tudja, mikor kerül sor újból egy ekkora volumenű megmozdulásra, de nem zárkózik el tőle, ha az élet úgy hozza:

Hogy mit hoz a jövő, az leginkább azon múlik, hogy milyen tehetségeket látok majd magam körül. Fontos kiemelni, hogy nem csupán a Berze Nagy János Gimnázium diákjai voltak ebben a projektben, hanem más gyöngyösi tehetségek is részt vettek a filmben, ráadásul az egész város, a képviselő-testület, néhány vállalkozó, magánszemélyek is egy emberként segítették a gyerekeket, amiért nagyon hálás vagyok.

A tanárnő azt is elmondta, hogy jelenleg más feladatokra fókuszál. Az elmúlt időszakban sikerült elkészítenie egy matematikakönyvet, aminek az utómunkáit végzi éppen. A kötet egy újszerű, különleges megközelítést képvisel majd, ami egyszerre szól gyerekeknek és felnőtteknek, most a kötet megjelenésére fókuszál. Ettől függetlenül nem zárkózik el a lehetőségektől, nyitottan tekint a jövőbe, hátha Gyöngyös városa hamarosan újabb alkotói tevékenységben foghat össze.