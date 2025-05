Most, hogy Donald Trump már javában ismét az Amerikai Egyesült Államok elnöke, különös hangsúlyt kaphatott volna Patricia Riggen rendező G20 című akciófilmje: az USA elnöke ugyanis, aki az Amazon Prime-on megnézhető filmben ezúttal nő, megmenti a világot.

No de milyen világot ment meg Mrs. President, az itt a kérdés…

S hogy a világot vajon tényleg meg kell menteni?

S ha a bolygó megmentésre érett, akkor kitől is kellene…?

Nos, a választ ne ettől a filmtől várjuk, hiszen a G20 az a film, amit a Drágán add az életed! 1988-as bemutatója óta már számtalanszor leforgattak. És tudjuk, nem mindegyiket kellett volna…

Ez a G20-film is kicsit olyan, mint amit a templomokra – amúgy helytelenül – szoktak mondani: ha egyben jártál, az összeset láttad. Ám ha onnan nézzük, ebben a filmben tényleg minden van, amit már láttunk, akkor nem biztos, hogy olyat mutat, amitől az áll leesik. Nem is mutat, nem is esik.

Vigyázat, átverés!

Csak sejteni lehet, mekkora válságban van a filmvilág, ha olyan amerikai elnököt vizionál, aki nő, fekete, exkatona, aki – ha a szükség úgy hozza – szolgálatba helyezi önmagát, és megvédi a világot és benne a családját.

Donald Trump vajon tényleg ennyire patás ördög volna?

Joe Biden vajon tényleg ennyire teszetosza lett volna?

Kamala Harris jobb elnök volna?

Költői kérdések, amelyekre a filmvilág mégis felelni akar. Újra és folyton, még akkor is, ha a Jack Ryan-sorozat, a Támadás a Fehér Ház ellen-saga már régen bebizonyította, hogy az USA volt, regnáló és leendő elnöke nem attól lesz jó vagy rossz elnök, hogy a filmeposzi magasságokba küldött Mr. President karaktere simán elférne a Bosszúállók csapatában.

Mégis, úgy tűnik, a filmipar valamiért szeretné elhitetni, hogy az államok vezetői szuperhősök, filmbéli példájuk alkalmas arra, hogy erőt adjanak, példát mutassanak, a nép egyszerű gyermeke pedig azt hihesse, hogy csak merni kell, menni, tenni, cselekedni, ami, amúgy, rendben is volna, csak

nem biztos, hogy a jó végül elnyeri jutalmát, a gonosz meg a büntetését.

Ebbe a csapdába esik a G20 is, és a film technikailag, látványában hiába jó, története messze elmarad a jótól. Sablonos, közhelyes, kitalálható – amúgy erőltetett – „fordulattal” terhelt. A G20-at még a főhőse, az amerikai elnököt alakító Viola Davis sem képes megmenteni a bukástól.

First ladyből elnök

Az érthető, hogy annyi, de annyi ínséges filmes év után eljött a női hősök korszaka, és a filmipar Viola Davisben is meglátta a szupervument (The Suicide Squad – Az öngyilkos osztag; The Woman King – A harcos), a végeredmény mégsem lesz sem mély. Sem árnyaltabb. A hentelés az hentelés marad, a bosszú pedig bosszú. És Viola Davis, aki 2022-ben még Michelle Obamát alakította a The First Lady című televíziós sorozatban, ezúttal már a katonai múlttal rendelkező Danielle Sutton elnök asszonyként látható.

A filmesek nyilván megmérték, hogy az amerikai nézőknek, a társadalomnak szükségük lenne egy erős női karakterre – lehet, hogy arra gondoltak, ha már Kamala Harris nem tudta legyőzni Donald Trumpot az elnökválasztáson, akkor nosza?… Csakhogy a G20 olyan film lett,

mintha a frusztrációt sikerült volna közhelyekkel teli akciófilmbe ültetni.

A G20 története nem bonyolult: a világ vezető államainak prominensei összegyűlnek, hogy jobbá tegyék a világot, ám ebben meg akarja őket akadályozni egy rakás frusztrált exkatona, biztonsági ember, de leginkább úgy, hogy mindenkit túszul ejtenek, az AI segítségével pedig olyan képi és hangvilágot raknak össze, amit aztán leadnak a hírcsatornák, mert azt hiszik, a valóságot látják. Még akkor is így tesznek, ha közben tele vannak kétellyel. Majd jön a káosz, és a gonoszok, persze, mi mást is szeretnének, pénzt akarnak, sokat, nagyon sokat, és mindenki fizet, mint a katonatiszt.

A világ pedig talán össze is dőlne, ha nincs az Amerikai Egyesült Államok elnök asszonya…

Minden jó, ha vége van

Viola Davis kedvelhető színésznő, mégsem könnyű elhinni, hogy filmbéli elnök asszonyként Batman és Superman képességeivel képes küzdeni. Ezen még az sem segít, hogy a film elején van egy jelenet, amelyből kiderül, hogy ért a közelharchoz. A gond inkább karakterének előkészítetlenségéből fakad, abból, hogy tényként kellene vennünk azt, hogy ő mint az USA elnök asszonya kőkemény harcos. Mint Bruce Willis a toronyházban…

A családja is csupán köret a megmentő imázshoz, ráadásul senki más nem viszi el a gyerekét a G20-találkozóra, csak ő. Különben hogyan is kerülhetnének veszélybe, és hogyan lehetnének ők is hősök. Mint minden családtag, szerte a világon, ugye…

Az antagonista Antony Starr is kiváló színész, a két ikonikus sorozat, a Banshee és a The Boys főhőseként is megmutatta, milyen az élet napos és sötét oldala, ám ezúttal ő is csupán asszisztál ehhez a filmhez, a nem annyira sikerült USA-elnök-hősteremtéshez.

Az operatőr Cecco Varese nem tapasztalatlan az akciófilmek világában (Tűzgyűrű), a látvánnyal nincs is gond, ahogyan a vágás is viszi a szemet. Csak a történet ne volna ennyire egysíkú, kiszámítható, közhelyes, és annyira, de annyira izzadósan hősképzős…

Mindegy, megnéztük a G20-at is. Már láttuk.

4,5/10