Legalább tíz éve nem láttunk olyan jó Marvel-filmet, mint a Mennydörgők*

Jelena Belova maga alatt van. A Marvel új Fekete Özvegye felhőkarcolókról ugrál le unott arccal, rosszfiúk garmadáját fekteti ki puszta kézzel, eközben a Florence Pugh által játszott titkos ügynök megtört hangon narrálja, hogy nem találja a helyét, célját a világban, csak megy előre lelketlenül, és teljesíti egymás után a lehetetlennek tűnő küldetéseket.

Nem ő az egyetlen, akit a CIA zsinóron rángat, hasonló szituációban van az egykori Amerika Kapitány, a véres botrányba keveredett John F. Walker (Wyatt Russell), a falakon keresztülszaladgáló, meglepően elmés egysorosokkal beszólogató Szellem (Hannah John-Kamen) és a Bosszúállók képességeit halálos pontossággal másoló Kiképző (Olga Kurylenko), akiket közös főnökük ugyancsak egy titkos létesítménybe parancsol. Mivel Valentina Allegra de Fontaine-nek (Julia Louis-Dreyfus) szorul a hurok a torka körül, egy célja van mindezzel, elkerülni a börtönt, úgy, hogy minden bizonyítékot megsemmisít. Igen, Jelenáékat is ideértve.

A Marvel új filmje, a hazai mozikban május 1-től vetített Mennydörgők* igencsak egyszerű receptre épít, olyan számkivetett, mindenki által totális csődnek bélyegzett csapatot rak össze a semmiből, akikhez képest a DC Öngyilkos osztaga potenciállal és ambíciókkal teli, reményteljes társaságnak tűnik. Nekem személy szerint a Mennydörgők*-kel kapcsolatban megvoltak a magam fenntartásai, hiszen ránézésre szinte egyforma képességekkel rendelkező szuperkatonákat sorakoztat fel, ám Jake Schreier rendezése seperc alatt elnémítja a kétkedőket, köszönhetően annak, hogy a verbális és fizikai csörték ennyire működnek ebben a két órában, és az sem árt azért, hogy a Mennydörgők* végre szakít az unalomig ismételt Marvel-formulával.

Nyilván a Mennydörgők* sem merül annyira bele a karakterek lelkébe, mint egy A24-es filmdráma, hiába is igyekezett a Marvel Studios így felvezetni a 36. filmjét. Mégis, blockbusterként meglepően komor, éjsötét témákba marnak bele a Beef című netflixes sorozatért is felelős írók, legfőképp Jelena az, akinek magánya, depressziója, útkeresése egy nagyon is megfogható hősnőt ad nekünk, Florence Pugh pedig újfent bizonyítja, hogy mennyire zsigeri alakításra képes, ha azt követelik meg tőle. Hasonlóképp a Fekete Özvegy-filmben behozott Vörös Őr, azaz Amerika Kapitány szovjet másolata, polgári nevén Alekszej Szosztakov (David Harbour) nagyon szépen hozzáteszi a magáét, ahogy rágcsával tömve magát könnyes szemmel nézi az egykori híradásokat arról, amikor még ereje teljében volt.

A főszereplők közé szerencsére befért az ugyancsak szuperkatona John Walker, akinek családi drámája hiába marad picit a háttérben, Wyatt Russell úgy hozza az ötperces Amerika Kapitányt, hogy aki A Sólyom és a Tél Katonája sorozatban nem szerette a kormány által kinevezett hőspótlékot, a Mennydörgők*-et követően biztosan rajongani fog érte. Ahogy említettem, Szellem is meglepően szórakoztató az állandó megjegyzéseivel,

úgy összességében a készítők végre rájöttek, hogy a Marvel-filmeket régen nemcsak azért szerettük, mert eposzi méreteket öltöttek, hanem mert a jól összerakott akciók mellett a humor is nagyon jól állt az MCU-nak.

Nem csak ebből a szempontból hiánypótló a Mennydörgők*, régóta magyarázom már, hogy kezd frusztráló lenni, hogy minden ehhez hasonló filmben azt kell hogy nézzük, amint a szuperhősök egymást csépelik. Most a Marvel új filmjében a csapat civileket, bajban lévő New York-i lakosokat ment meg, ami visszatérés a régi formulához. A Vasember 3-nak is az volt a legemlékezetesebb jelenete, amikor Tony Stark a repülőből kizuhant ártatlanok tenyerét tapasztotta össze, és nem engedte őket becsapódni a vízbe, és hasonlóképpen a Mennydörgők*-ben is katartikus, amikor ilyesmit mutogatnak.

Jelena Belova és társai akkor a legheroikusabbak, amikor a bajba jutott emberek megtapsolják őket, mert azt csinálják, amit kell nekik. Nem Vörös Hulkkal szkanderoznak, ehelyett amikor beüt a krach, kisgyerekek segítségére sietnek.

Persze a Mennydörgők* nem válnak öt perc alatt hősökké, megfizetik a tanulópénzt a filmben, erre pedig egy titokzatos fickó, egy bizonyos Bob (Lewis Pullman) kényszeríti rá őket. Sokan nem kérték, előzetesen szükség sem volt rá talán, de megérkezett az MCU Supermanje ebben a filmben, és aki a DC legikonikusabb hősével kapcsolatban mindig azt hozta fel, hogy olyan egysíkú és unalmas, nézze meg, mit csinált a Marvel ezzel a karaktertípussal. Bobban ott van egyfajta kettősség, a legyőzhetetlenség, istenszerűség és egyszerre egy démoni entitás lakozik az ürgében. A Mennydörgők*, ahhoz képest, hogy egy, a vártnál pár fokkal komolyabb popcornfilmről beszélünk,

nem ódzkodik belemászni a depressziós szuperhősök témájába sem. Ami abszolút újat hoz ebbe a műfajba, valami olyasmit, amit ritkán látni.

Épp emiatt a végső összecsapás, a film szerkezete sem a megszokott, a végkicsengés, és ahogy legyőzik a főgonoszt, az sem válik kiszámíthatóvá. A komor hangulatú sci-fik és fantasyk írói, akár egy Stephen King vagy egy Christopher Nolan is megirigyelné azt a pszichedelikus, emberi elmében való utazást, amit a Mennydörgők* nagyon szépen kifejtve lecsavar nekünk a végére.

Csak hab a tortán, hogy ebben a filmben visszatér a nem kevés főt számláló szereplőgárdát még egy taggal erősítve a Tél Katonája, azaz Bucky Barnes is. A karakter ahhoz képest, hogy agymosott Hydra-bérgyilkosként, Amerika Kapitány legjobb barátjaként és Wakanda kegyeltjeként is felbukkant, most magához képest meglepően komplex sztoriszálat kap. Sebastian Stan szuperkatonája politikusként szenved, hogy aztán kezébe kapja a shotgunt, maga alá pedig a motorját, afféle Marvel Terminátorként odacsapva.

A fényképezés lehetne világosabb, a hősök kosztümjei lehetnének ötletesebbek, és a Marvel-filmeket még mindig nem a túlságosan emlékezetes zenei betéteik miatt szeretjük, a Mennydörgők* azonban így is egy nagyon ügyes visszatérés az első-második fázis környékére, főleg, ha azt nézzük, amit például a Vörös Őr karaktere behoz a sztoriba. Mindezek tetejébe a stáblista legvégén kapunk egy olyan pluszjelenetet, amely vetekszik bármivel, amit az MCU-filmek eddig produkálni tudtak. Az írók az utolsó pillanatokig tartották a minőséget, így végre úgy kelhetett fel az ember a moziszékből, hogy igen, lehet, hogy jönnek még szebb napok a Marvel-rajongóknak is.

Aki azt hitte, hogy Deadpool a Marvel Jézusa, az – nagyon úgy tűnik – tévedett, mert inkább a Mennydörgők*-nek jár ez a titulus. Ugyanis ez a film szép kis feltámadása lehet ennek a mostanában vergődő, képregényekre támaszkodó műfajnak.

8/10

A Mennydörgők* jelenleg is látható magyar szinkronnal a hazai mozikban.