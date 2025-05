Felkavaró filmdrámában tért vissza Daniel Craig, az egykori James Bond

A napnál is világosabb, hogy Daniel Craig eljutott arra a pontra, amikor már nem szeretné, hogy a 007-es ügynök karakterével azonosítsák. Öt film elég volt, köszöni szépen az 57 éves angol szívtipró, és bár a Tőrbe ejtve című Netflix-krimiben még belefért neki a nyomozás, láthatóan Craig elkezdett egyre jobban eltávolodni a műfajtól. Ennél érthetőbben ki sem nyilváníthatta volna, mire számíthatunk tőle a jövőben. Elvégre az eddig főleg a mainstreamben lubickoló színész elvállalta a magyar mozikban április 24-től vetített Queer című olasz–amerikai filmdráma főszerepét, amire nemcsak azért érdemes odafigyelni, mert William S. Burroughs, a beatnemzedék egyik legnagyobb alakjának önéletrajzi ihletésű regényét dolgozza fel, hanem mert a készítőpáros az a Luca Guadagnino és Justin Kuritzkes, akik a legutóbb a Challengers című, a zsenialitás küszöbén át-átlépő erotikus sportdrámát kiadták a kezeik közül.

A történet szerint 1950-ben járunk, amikor az USA-ból meglépett expat, bizonyos William Lee (Daniel Craig) Mexikóváros utcáit rója, s nem céltalanul kóborol, épp ellenkezőleg, nála fiatalabb férfiakra vadászik, hogy némi ivászat és kokettálás után az ágyába csalogassa őket. Láthatóan Lee-t ez az egy cél hajtja, már amikor nem heroinfüggőségének él, a szobájában az asztala alatt hanyagul otthagyott írógép és néhány teleírt lap pedig a Queerben csak afféle széljegyzetként utalnak rá, hogy amúgy épp egy botrányhős író szemével látjuk a nekünk különösképp egzotikus várost.

A Queer főszereplője persze néha lepattan az általa kinézett fickókról, de a legcsúnyább pofont attól a Eugene Allertontól (Drew Starkey) kapja, akit egyik éjszaka az utcán rendezett kakasviadalon néz ki magának. Lee hajszolni is kezdi az ürgét, láthatóan ő ezt már rutinból csinálja, ám a rutin megtörik, amikor az exveterán kikosarazza. Innen veszi kezdetét a csikicsuki, az író vizslatja, vajon vágyainak legújabb célpontja is queer-e, miközben Eugene húzd meg, ereszd meg felkiáltással hol közelebb, hol távolabb sodródik hősünktől.

Ahogy Luca Guadagnino új filmje Lee és Eugene párosát kezeli, és az egészen ellentétes személyiségeket prezentálja nekünk, az vetekszik a Challengersben látottakkal. Míg Daniel Craig karakterének minden rezdülése, aggodalma, szívfájdalma kiül az arcára, addig Drew Starkey kiismerhetetlenségbe burkolózik, és mi magunk se tudjuk megmondani, vajon Eugene érdeklődik a férfiak iránt, vagy csupán azért mond igent a Lee által a második fejezetben felajánlott dél-amerikai körútra, mert látja a címszereplő kihasználhatóságát és sebezhetőségét.

William S. Burroughs fantáziája egészen átüt ezen a filmadaptáción, aki csak hallott például a Meztelen ebédről, az jól tudja, hogy furcsa, lázálomszerű, őrületbe hajló elemeket nagyon szívesen használt a regényíró.

Sőt, olyan magabiztosan dobálta be ezeket a szürrealisztikus elemeket a helyenként amúgy is nehezen értelmezhető történeteibe, mint amilyen magától értetődik másnak, hogy reggel fogkefével és fogkrémmel mos fogat. Már a Queer első felében, amikor a románc még csak kibontakozik Lee és Eugene között, akkor álomba hajlik a film, köszönhetően a Sayombhu Mukdeeprom által megvalósított meseszerű fényképezésnek. Amikor azonban Lee-ék elmerülnek a pszichedelikus drogok dzsungelében, végképp elveszti kapcsolatát a valósággal a Queer. Mindez persze nem gond, csupán nem mindenkinek lesz kenyere ez a néha nehezen befogadható, már-már vizuális költői képekkel operáló sztorimesélés.

A Szólíts a neveden című, mostanra kultuszfilmnek tekinthető romantikus drámát is rendező Luca Guadagnino talán nem egyértelmű választás egy Burroughs-adaptációra, és a feszültséget nem is képes úgy építeni a direktor, mint ami rá legtöbbször jellemző, valamint a 130 perc körüli játékidő is visszaél a türelmünkkel, de

amikor a Queer működik, akkor nagyon is zakatol benne a szívvel-lélekkel összerakott gépezet.

Jár a piros pont a készítőknek a korra való kikacsintásokért, gondolok itt egészen pontosan a Jason Schwartzman-féle Joe Guidry figurájára, aki bohókás költőként jelenik meg, és folyton azon bosszankodik, hogy éppen soros szeretői, akiket felhord magához, lopkodják a cuccait – ő különösképp ügyesen idézi meg az ablakban bujkálva a beatkorszak másik nagymenőjét, Allen Ginsberget.

Ahhoz képest, amilyen visszafogottan, mármint William S. Burroughs-filmhez képest visszafogottan indul a Queer, az őrült képzelgések, látomások úgy veszik át a tradicionális történetmesélés helyét egyik pillanatról a másikra. A film elborultabb szegmenseinek köszönhetjük az egyik legszívbemarkolóbbat, amikor Lee egy ártatlannak induló játék során fejbe lövi pisztollyal szívszerelmét, ami áthallást mutat a valósággal, elvégre az igazi író (állítólag) véletlen lőtte le nejét, és a Queer című regényét is pár hónappal a tragédiát követően írta meg. Nem csoda, hogy Burroughs feleségének szelleme áthatja ezt az adaptációt, s nehéz elengedni azt a snittet is, amikor Lee karaktere azt magyarázza a kéz és láb nélküli nőnek, hogy ő igazából nem queer, csak testetlen.

Végső soron Luca Guadagninónak nem sikerült a mainstreambe úgy beemelnie a végeredményt, mint ahogy a Challengersszel megtette, ugyanakkor azt alá kell írni, hogy az alkotó megcsinálta a házi feladatát, a hátteret ismerőknek különösképpen megmosolyogtató adalék, hogy három Nirvana-szám is felcsendül a Queerben. Ugyebár Kurt Cobain még a kilencvenes években kereste meg nagy példaképét, Burroughst, és a kapcsolatfelvételnek egy kísérleti jellegű közös szám lett a végeredménye. Ennek is állít így egy kicsit emléket a film, és csak hab a tortán, hogy Guadagnino a betétdalok megkomponálására újfent Trent Reznort és Atticus Rosst kérte fel, akik – talán mondani sem kell – a drámai, romantikus, tragikus részeknél a háttérzenékkel még feljebb csavarták az okozott szívfájdalmat.

Nagy rohadék Daniel Craig Lee-je, és mégis, az utolsó snittre, ahogy összetörten ott fekszik egyedül, öregen, az igazi Burroughsra ijesztően emlékeztető fizimiskával az ágyon, megsajnálja őt az ember. Nem a Queer drogos álmodozásai, hanem az érzékeny, sérülékeny utolsó jelenet viszi be a végső gyomrost…

A Queer nem annyira könnyen feldolgozható filmdráma, mint amilyennek elsőre mutatja magát, jóval rétegzettebb, belemerül absztrakt filozófiai gondolatokba, szürrealizmusba, misztikumba, és ad egy leheletnyi betekintőt egy heroinista lelkébe is. Kell hozzá egy elvontabb hozzáállás, talán csendesebb pillanatában érdemes megnéznie annak, aki a romantikus művészfilmek iránt érdeklődik. De ha jókor kapja el az embert, akkor a Queer minden hibája, vontatottsága ellenére elkapja, és torokszorító élményt ad.

7,5/10

A Queer jelenleg is elcsíphető a hazai mozikban.