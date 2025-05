A legsikeresebb magyar film rúgja be a fesztivált

Csaknem 100 magyar film vetítésével, köztük számos premier kíséretében rendezik meg immár ötödik alkalommal a MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivált , Magyarország éves filmes seregszemléjét. 2025. június 18. és 21. között a hagyományokhoz híven Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, 15 helyszínen vetítik a hazai mozgóképes alkotások színe-javát, ezekre a filmbarátok jelképes, 500 forintos áron válthatnak belépőt.

A Magyar Filmakadémia védnökségével, a Nemzeti Filmintézet támogatásával és a Veszprém–Balaton 2023 szervezésében megvalósuló fesztiválon idén 22 kategóriában osztják ki a Magyar Mozgókép Díjakat. Az elismerésekről szakmai zsűri dönt, amelynek tagjai: Für Anikó, Pacskovszki József, Romwalter Judit, Horváth Csaba és Tóth István Zoltán.

Fotó: MOZ.GO Porga Gyula, Káel Csaba, Seres Gerda és Csáky Attila

Tavaly nevet váltott, idén arculatában is megújul a MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivál. A friss megjelenés mellé pedig tartalmas programot állítottak össze a szervezők, írják a közleményükben. Négy napon át minden filmes műfajban kínálnak szórakoztató, izgalmas és figyelemre méltó alkotásokat, valamint érdekes kísérőprogramokat a közönség számára.

Pezsgő hangulat az Óváros téren

Rögtön a nyitófilm megteremti a fesztivál pezsgő hangulatát. A veszprémi Óváros téren a készítők jelenlétében vetítik le a rendszerváltás óta legnézettebb magyar filmet, a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés, romantikus vígjátékot. A Demjén Ferenc örökzöld slágerei köré szőtt film nemcsak amiatt példátlan, mert a bemutatója óta több mint 800 ezer nézőt csábított a nagyvászon elé, hanem mert

az előadásokat sokszor igazi koncerthangulat kíséri a mozikban.

A nézők teli torokból éneklik a dalokat a filmbeli sztárokkal, Törőcsik Franciskával, Ember Márkkal, Varga-Járó Sárával, Brasch Bencével, Márkus Lucával, Marics Petivel, Kovács Harmattal és Kirády Marcellel.

További fantasztikus filmélményeket még jócskán kínál az idei fesztivál. A közönség nagyvásznon láthatja például a 10 részes Hunyadi-sorozatot; a háromszoros olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda válogatottról szóló új sorozatot, A nemzet aranyait, valamint olyan premierfilmeket, mint a Marék Veronika gyerekkönyve, a Laci és az oroszlán sikerét feldolgozó Kell egy oroszlán; a Neumann János életét felidéző A legpompásabb emberi elme; az első szerelem misztériumát kutató 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója; az 1335-ös cseh, lengyel és magyar uralkodó sorsfordító tárgyalását felelevenítő Királytalálkozó; a Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútjáról megemlékező Testamentum, vagy az ökölvívó fiú és a szexinfluenszer lány kálváriáit kibontó One More Like.

A közelmúlt filmsikerei

Természetesen a közelmúlt sikerfilmjei és a klasszikus alkotások is helyet kaptak a színes programban. Látható lesz a MOZ.GO-n a Futni mentem, az Egy százalék indián, a Kálmán nap, a KIX, a Mi vagyunk Azariah, illetve a 100 éve született Makk Károlyra és Darvas Ivánra emlékezve a felújított Liliomfi, valamint a nemrég elhunyt Mécs Károly tiszteletére A kőszívű ember fiai is. A fesztivál vetítéseire jelképes, 500 forintos áron lehet majd mozijegyeket váltani.

A magyar filmgyártás ismét azt a korszakát éli, amit a sokszínű, tartalmas, minőségi szórakozást nyújtó mozgóképes alkotások jellemeznek a tévében és a nagyvásznon egyaránt. Rendkívüli az a siker, amit a Hogyan tudnék élni nélküled? elért és fantasztikus az a teljesítmény, amit a Hunyadi című sorozat határainkon innen és túl produkál. Ez a két cím is jelzi, hogy a saját történeteinket mennyire sokrétűen, világmércével nézve is magas színvonalon tudjuk elmesélni, a közönség számára vonzóvá, érdekessé tenni. De a büszkeséglistán ide sorolhatnám Jancsó Dávid Oscar-jelölését is, ami a magyar szakemberek kiválóságát bizonyítja

– mondta Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Verseny 22 kategóriában

A MOZ.GO nemcsak a hazai filmipar legfrissebb alkotásait felvonultató seregszemle, hanem verseny is. Idén a Magyar Mozgókép Díjakat 22 kategóriában osztják ki. A Magyar Filmakadémia tagjainak jelölései alapján egyebek mellett a legjobb játékfilm, tévéfilm, egész estés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, kisjátékfilm, animáció, valamint a legjobb tévésorozatok kategóriákban adnak majd át elismeréseket.

A Magyar Mozgókép Díjakról öt fős szakmai zsűri dönt, amely idén is a filmiparhoz sok szálon kötődő, tapasztalt, kíváncsi, érzékeny látásmódú szakemberekből áll. A zsűri elnöke Für Anikó, Jászai Mari-díjas színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Mellette a díjak odaítéléséről Pacskovszki József, Balázs Béla-díjas filmrendező és egyetemi tanár; Romwalter Judit producer, Tóth István Zoltán, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. tartalomért felelős igazgatója és Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing- és kommunikációs igazgatója dönt

– mondta el Csáky Attila fesztiváligazgató.

Életműdíjak a gálán

A hagyományokhoz híven a Magyar Filmakadémia életműdíjait is a MOZ.GO-n adják át. A rendezvény záróakkordjaként a Magyar Mozgókép Díjak ünnepélyes gálája, amelyet a közmédia M5 csatornája élőben közvetít, június 21-én lesz a Balatonfüredi Kongresszusi Központban.

A MOZ.GO - Magyar Mozgókép Fesztivál négy napja alatt a vetítések mellett rengeteg kísérőesemény várja a közönséget. Betekintést kaphatnak például a készülő új magyar akciófilm, a Sárkányok Kabul felett kulisszatitkaiba, a Made in Hungary program keretében sok érdekességet megtudhatnak a

hazánkban forgatott hollywoodi és nemzetközi szuperprodukciókról,

amelyek kiváló magyar szakemberek közreműködésével születtek meg.

Az érdeklődők megnézhetik a száz éve született Makk Károlyról és Darvas Ivánról szóló kiállítást, részt vehetnek a Hunyadi-sorozat alapján készült könyv bemutatóján és számos további közönségtalálkozón. Mindezek mellett gasztronómiai programok, koncertek, filmszakmai beszélgetések várják Veszprémbe, Balatonfüredre és Balatonalmádiba a látogatókat 15 helyszínen, június 18. és 21. között.