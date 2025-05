Bella Ramsey-t nem zavarja, hogy a színésznő kategóriába sorolják

Bella Ramsey a The Louis Theroux Podcast legújabb epizódjában szerepelt, és megvédte a nemek szerinti kategóriák bevezetését a díjátadókon. Az elmúlt években olyan gálákon, mint a Gotham-díj és a Spirit-díj, eltörölték a legjobb női, illetve férfi főszereplő, és bevezették a nemi szempontból semleges fő- és mellékszereplő kategóriákat.

Ramsey-t, aki nem binárisként azonosítja magát, az HBO The Last of Us című sorozatáért jelölték a lejobb főszereplőjének járó Emmy-díjra.

Nem tudom a választ, és bárcsak lenne valami egyszerű megoldás, de szerintem nagyon fontos, hogy legyen női és férfi kategória

– mondta Bella Ramsey a Variety szerint, hozzátéve, fontos, hogy „megőrizzük a nők elismerését az iparágban”. A színésznő megpróbált megoldást találni, és egy olyan kategórián gondolkodott, mint a „legjobb női alakítás”, de rájött, hogy ez problémát okozna a filmekben és tévésorozatokban nem bináris karaktereket alakító színészeknek. Annak ellenére, hogy

Ramsey nem azonosítja magát nőként,

és szerinte a „színésznő” elnevezés nem tűnik egészen helyénvalónak, nem tartja problémának, hogy a The Last of Us (Az utolsó közülünk) című filmért az Emmy-díjra jelölésénél a színésznő kategóriába sorolták. Legalábbis egyelőre.

Van egy torokszorító érzésem, hogy ez nem egészen helyes. De egyszerűen nem veszem túl komolyan... nem érzem úgy, mintha támadást intéznének a személyazonosságom ellen

– mondta Ramsey, aki elmagyarázta, hogy nem azért nem binárisak, hogy „trendiek” legyenek, hanem azért, mert inkább kisfiúként nőttek fel, mint kislányként.

Ez már fiatalkorom óta nagyon nyilvánvaló. Mindig fiús lánynak neveztem magam, de nem arról volt szó, hogy fiús lány lettem volna, inkább valami köztes típus voltam. Mindig is férfiasabbnak éreztem magam, vagy inkább a spektrum azon oldalán állónak. Jelenleg nem érzem úgy, hogy hozzáférnék a nőiességhez.

Ramsey jelenleg a The Last of Us második évadában szerepel, ahol ismét Emmy-jelölésért száll versenybe a női főszereplő kategóriában.