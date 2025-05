Fergetegesnek ígérkezik Leonardo DiCaprio új filmje

Leonardo DiCaprio a CinemaConon mutatta be Paul Thomas Anderson Egy csata a másik után című új filmjét, amit – nem mellesleg – Thomas Pynchon Vineland című regénye inspirált. Az adaptáció – kapaszkodjanak meg – 130 millió dollárból készült. Fontos kiemelni, hogy ez az első alkalom, hogy a két filmes ikon, DiCaprio és Anderson együtt dolgozott.

Már vagy húsz éve szeretnék együtt dolgozni Paullal. Ezzel a filmmel olyan politikai és kulturális témákat érint, amelyek a lelkünk mélyén égnek

– fogalmazott az Oscar-díjas színész, hozzátéve, hogy hihetetlenül epikus alkotás vár a nézőkre.

Jó hír a mozi szerelmeseinek, DiCaprio és Anderson rajongóinak, valamint a Pynchon-mániásoknak, hogy már a magyar nyelvű előzetes is elérhető az interneten.

DiCaprio ezúttal egy forradalmárt alakít, aki már nem aktív, viszont aktivizálódnia kell, mert egykori csoportjának ősellensége visszatér, akitől meg kell mentenie a lányát. Az IGN információja szerint az egyik legnagyobb élő író, Thomas Pynchon Vineland című regényén alapuló fekete komédia

2025. szeptember 25-én debütál a magyar mozikban.

DiCaprio mellett olyan sztárok játsszák a fontosabb szerepeket, mint a két Oscar-díjas szupersztár Sean Penn és Benicio del Toro, valamint Regina Hall, Teyana Taylor és Alana Haim.

Titokzatosság mindenütt

A filmet eddig legalább olyan titokzatosság vette körül, mint az alapjául szolgáló regény szerzőjét, hiszen a produkció mögött álló stúdió, a Warner Bros. még a pontos címét sem volt hajlandó elárulni.

A korábbi hírek szerint 2024 szeptemberében ért véget a film forgatása. Nem ez az első eset, hogy Paul Thomas Andersont egy Thomas Pynchon-regény inspirált. A 2014-es Beépített hiba című filmje egy az egyben Pynchon művén alapult, de az amerikai szerző debütáló, V. című regényének motívumait is felhasználta a 2012-es The Master című mozihoz, amelyben két Oscar-díjas színész, Joaquin Phoenix és Philip Seymour Hoffman játszotta a főszerepet. De a rendező egyik legnagyobb sikere, a Vérző olaj is egy író, a világhírű Upton Sinclair Olaj! című írásán alapul.

Pynchon Vineland című negyedik regénye a nyolcvanas évek Amerikájában, közelebbről Észak-Kaliforniában játszódik, ahol

egykori hippik képtelenek leszámolni múltjukkal és annak következményeivel.

Köztük Zoyd Wheeler sem, akinek ősellensége, Brock Vond szövetségi ügyész egy alaposan felfegyverzett csapásmérő egység élén ront be Vinelandbe, és üldözőbe veszi a férfit. Zoyd és lánya, Prairie bujkálnak Vond elől, aki eközben viszonyba bonyolódik a menekülő férfi volt feleségével.

A Vineland drámai politikai thriller, a 20. századi Amerika különleges megidézése, az Egyesült Államoké, amely – mint mindannyian tudjuk – nem a harmonikus jövő felé tart. Még egy jó hírt meg tudunk osztani olvasóinkkal, hiszen a közelmúltban kiderült, hogy Pynchon több mint egy évtized után új kötettel jelentkezik. A Shadow Ticket című regény idén októberben kerül a könyvesboltokba, a cselekménye pedig nagyrészt Magyarországon játszódik.