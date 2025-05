Rengeteget kell várni az új Gollam-film bemutatójára

2027 karácsonyán mutatják be a mozikban a The Hunt for Gollum című filmet. Gollam karakterét ismét Andy Serkis fogja játszani. Az alkotás egyik producere Peter Jackson lesz. A cselekményről és a színészekről egyelőre keveset lehet tudni.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum címmel 2027 karácsonyán mutatják be a mozikban a filmet A Gyűrűk Ura univerzumában – számolt be róla a Variety. A Warner Bros. emellett több alkotást is bejelentett a következő évekre.

Fotó: port.hu

Gollam karakterét ezúttal is Andy Serkis fogja játszani, aki a film névadóját alakította a trilógiában. Az alkotás egyik producere Peter Jackson lesz, aki az eredeti trilógiát rendezte. A cselekményről annyit lehet tudni, hogy Zsákos Bilbó születésnapi bulija után és Moria bányái előtt játszódik majd, és Gollam szemszögéből meséli az eseményeket. A színészekről egyelőre sejtések vannak.

A Gyűrűk Ura-sorozat új évada tavaly augusztusban jelent meg, az alkotásról szóló kritikánkat itt olvashatja. A The Hunt for Gollum érkezését egy hónappal később jelentették be.