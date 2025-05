A Netflix sorozatot készít Madonnáról a Deadpool és Rozsomák rendezőjével

Az egyelőre cím nélküli projekt nem kapcsolódik a korábban bejelentett, az énekesnő által írt zenés életrajzi filmhez, amelynek főszereplője Julia Garner lett volna. A produkció évekig húzódott a Universal stúdió fejlesztésében, és 2023-ban végül törölték is – írja a Deadline.

Azt nem tudni, hogy Madonna életének mely szakaszát mutatná be a még fejlesztés alatt álló széria, illetve hogy ki játszaná a pop királynőjét. Noha a filmes projekt elkaszálását néhány nappal azután jelentették be, hogy megerősítette a Celebration turnéját, Madonna állítólag továbbra is arra törekedett, hogy életét a filmvásznon mutassák be.

Szeretném elmesélni azt a hihetetlen utazást, amelyre az élet invitált mint művészt, zenészt, táncost – egy emberi lényt, aki megpróbál érvényesülni ebben a világban

– mondta Madonna még 2020-ban.

Az életrajzi film kukázása ellenére Julia Garner továbbra is elkötelezett a szereppel kapcsolatban, ráadásul fellépett a sztárral közösen a Celebration turnén, továbbá néhány hete megosztotta egy közös képüket. Garner számára a Netflix sem ismeretlen terep, a négy évadot megélt, többszörös Emmy-díjas Ozark című sorozat egyik főszereplője volt.

A rendezőnek szerződtetett Shawn Levy korábban olyan alkotásokat dirigált, mint a Vasököl, a Free Guy vagy a Deadpool és Rozsomák, ráadásul szerződése is van a streamingóriással. Olyan projekteken dolgozott a Netflixnél, mint A láthatatlan fény vagy a Stranger Things.