Az egész világ énekli a dalait, most érkezik a mozikba az életrajzi filmje

2025 októberében kerül a mozikba Bruce Springsteen életrajzi filmje, a Deliver Me From Nowhere, amelyben Jeremy Allen White alakítja a legendás zenészt, a Főnököt. A filmet Scott Cooper rendezte és írta, és a 20th Century Studios gondozásában készül.

A Deliver Me From Nowhere Warren Zanes azonos című könyvének adaptációja, amely Springsteen 1982-es Nebraska című albumának megszületését mutatja be. Az album különleges helyet foglal el a rocktörténetben, hiszen a nyers és személyes hangzás, valamint a szikár történetmesélés a műfaj egyik legikonikusabb darabjává tette – írja a Variety.

A szereplők között van Jeremy Strong, aki a Variety magazinnak nyilatkozva elmondta, milyen volt az elmúlt hat hónap, amelyet Bruce zenéjének világában töltött.

Még soha nem találkoztam olyan művészi életművel vagy örökséggel, amely ennyire felemelt volna, és ennyire megtöltött volna élettel, reménnyel és szeretettel, mint Bruce Springsteené.

David Greenbaum, a Disney Live Action és a 20th Century Studios elnöke szerint életre szóló megtiszteltetés Springsteennel dolgozni:

Történetének mély hitelessége kiváló kezekben van barátomnál, Scott Coopernél, akivel izgatottan várom az újabb közös munkát.

A Deliver Me From Nowhere nem csupán egy életrajzi film, hanem egy zenei utazás is, amely bemutatja Springsteen művészi világának mélységeit és személyes történeteit. A rajongók és a filmes közönség egyaránt izgatottan várják az októberi premiert, tette hozzá Greenbaum.

A filmben Jeremy Allen White mellett szerepel Jeremy Strong (Springsteen menedzsere, Jon Landau), Stephen Graham (Springsteen apja), Paul Walter Hauser (Mike Batlan gitártechnikus) és Odessa Young (Springsteen szerelme, Faye).