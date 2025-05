Alexander Skarsgard embergyűlölő robotnak állt új sorozatában

Volt már vérszomjas vámpír a True Bloodban, könyörtelen vikingharcos Az Északiban, sőt még Tarzanként is hintázott a liánokon, Alexander Skarsgard a sokszínű pályája ellenére azonban még mindig képes rá, hogy teljesen új oldalát mutassa. Most éppen egy emberszabású robotot alakít az Apple TV+ május 16-án elstartolt sci-fi sorozatában, a Murderbotban. Olyat, aki tiszta szívéből gyűlöli az embereket, akikről őt is mintázták. Abban a pillanatban pedig, hogy feltöri az őt gúzsba kötő, belé helyezett chipet, új nevet ad magának hősünk, Öldöklőnek hívja magát, és amellett, hogy több ezer órányi szappanoperát tölt le, hogy azokat darálja, azon kezd el agyalni, hogy nyírná ki urait és parancsolóit.

Röviden úgy lehetne összefoglalni a Murderbotot, hogy ez a sorozatfüggő, embergyűlölő robot közös misszióra megy egy hippi tudósokból álló csapattal, akik

kénytelen-kelletlen kibérelik őt a mindent irányító Cégtől – hát, ez csak jól sülhet el, nem?

Nem.

Érdekes egyveleg ez a félórás sci-fi dramedy, abból a fajtából, amit valóban ritkán lát az ember. Felbukkannak a kutatók által bejárt bolygón a Dűnébe illő, óriási homokférgek, kapunk kicsit se szexis édeshármast a szerény szociális képességekkel megáldott tudósok részéről, és eközben az Alexander Skarsgard-féle Öldöklő folyamatosan, rendkívül gúnyosan narrálja a történéseket. Skarsgardon nem múlik semmi, a színész remekül hozza a saját öntudatra ébredését elrejteni kívánó androidot, és a mindent megkérdőjelező Gurathin (David Dastmalchian) jóvoltából még egy passzív-agresszív ellenfelet is kap a széria főszereplője. Gurathin az, aki folyamatosan próbálja leleplezni a nekik segítő robotot, ami az egyébként is feszült missziót tovább nehezíti.

Visszatérő gagekből sincs hiány, ezek közül az egyik legerősebb, hogy az Öldöklő nagyon utálja a szemkontaktust, és ahelyett, hogy a másik szemébe nézne beszélgetés közben, inkább mindenféle kamerákon keresztül néz rá a másikra. Merthogy az kevésbé furcsa szerinte. A jó távoli jövőben járunk a sorozat cselekménye szerint, így az olyan meghökkentő snittekre szintén rácsodálkozhatunk, amikor konkrét darabok szakadnak ki emberek és robotok testéből, de ezeket az elhagyott cafatokat simán pótolják 3D nyomtatókkal.

Hasonlóan bizarr, amikor Alexander Skarsgard androidját meztelenül mutatják, és kiderül, hogy igazából egy nagyra nőtt Ken-babáról van szó, ami okozhat még galibát, tekintve, hogy a sztori java arról szól, hogy empatikussá válik a robot.

Martha Wells egyébként magyarul is megjelent regényeinek adaptációja egészen nyilvánvalóan próbál egy viccesebbre vett Westworld lenni.

A nagy kár, hogy mivel a szarkazmusra és a könnyedebb hangvételre épít a Murderbot, egyelőre pont az az elgondolkoztatás hiányzik belőle, ami miatt az HBO sorozatának az első évadát imádta a közönség.

Alexander Skarsgard és David Mastalchian vért izzadnak azért, hogy izgalmasabbá tegyék a végeredményt, de a többi színész, és úgy a narratíva java is megmarad bántó középszernek. A Siló első évada, a Különválás első évada, de akár a See és a For All Mankind is hoztak egyfajta pluszt, amelyek a science fiction zsánerben kiemelték őket. A Murderbot az első két epizódja alapján nem annyira kiemelkedő, mint amit elvárnánk az Apple TV+ saját gyártású tartalmaitól. Nem annyira rossz, mint az Alapítvány, de amolyan kólával elmegy kategória.

A Murderbottal a legnagyobb gond, hogy sem a drámába, sem a humorba nem megy bele bátran. Ehelyett mindkettőt kapirgálja mindössze, sírni nem fogunk ezen a sorozaton, és a combunkat csapkodva nevetni se. Két szék közt a pad alá klasszikus esete az Apple TV+ újdonsága, amiről lehetne mondani, hogy majd kinövi magát, de vélhetően nem fogja.

Az egyetlen aspektusa a Murderbotnak, ami miatt minden hiányossága ellenére is lehet ajánlani, az az, hogy modern társadalmunk nagy rákfenéjéről szól, arról, hogy a szólásszabadságot amerre csak néz az ember, igyekeznek felülről elnyomni. Valami ilyesmibe nyúl bele az Apple TV+ szériája, hiszen az android azt latolgatja, megszólaljon-e, felvállalja-e magát és azt, hogy immár nem a Cég rabszolgája.

Emiatt talán érdemes maradni, és nem kiszállni két rész után, de nézőként a dolgunkat a bántóan bugyuta megvalósítás, a béna CGI és a felejthető zene, na meg a gyenge színészi alakítások megnehezítik. Csiszolatlan gyémánt a Murderbot, és bizonyos szempontból kár érte, mert az alapötletben ennél jóval több volt.

6/10

A Murderbot első két része magyar felirattal nézhető meg az Apple TV+-on.