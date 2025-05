Ismét egy ikonikus főgonosz bőrébe bújik a korábban Voldemortot alakító Ralph Fiennes

Hivatalosan is megerősítették, hogy Ralph Fiennes fogja alakítani Panem véreskezű vezetőjét, Coriolanus Snow-t, az új Az éhezők viadala filmben – írja a The Hollywood Reporter.

A produkció Suzanne Collins, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping című regényén alapul, mely az eredeti történet főhőse, vagyis Katniss Everdeen feltűnése előtt 24 évvel játszódik, az ötvenedik viadalkor. 2023-ban már készült egy előzményfilm, Énekesmadarak és kígyók balladája címmel, mely Snow elnök színre lépését és a tizedik viadalt állította a középpontba.

A rendezői székben az a Francis Lawrence ül majd, aki a második résztől kezdve az összes felvonást dirigálta. Az előzményben Tom Blyth, míg az eredeti négy alkotásban Donald Sutherland alakította a rettegett politikust.

Donald Sutherland előtt akartunk tisztelegni azzal, hogy generációnk egyik legnagyobb színészével keltjük életre Snow elnököt. Azóta szeretnék együtt dolgozni Ralph-al, hogy a Schindler listájában örökre traumatizált

– mondta Nina Jacobson, a film producere.

A színészi gárda egyelőre ígéretesnek tűnik, láthatjuk majd többek közt Jesse Plemonst, Maya Hawke-ot és Lily Collins-t is. A Sunrise on the Reaping 2026 november 20-án kerül majd mozikba.