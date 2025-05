A világ igazi őrültekházává vált. A Twisted Metal című posztapokaliptikus sorozatban mindenképp, ahol bekrepált az emberek életét megkönnyítő (szinte) összes kütyü és technológiai vívmány. Ezt követően pedig az összeomlás túlélői, legalábbis a jómódúbb részük hatalmas falakkal elzárt városokban folytatták az életüket – odakint, a pusztaságban meg totális őrültek furikáznak felfegyverkezett, Mad Maxbe illő autóikkal, és törvényen kívüliekként öldösik egymást, mindenféle szégyenérzet nélkül.

A Twisted Metal első évada, mely idehaza a Maxon nézhető meg, és eredetileg 2023 júliusában mutatták be a Peacockon, a mai napig csúnyán fű alatt maradt. Nem ajnározták annyira a PlayStation klasszikus, legutoljára 2012-ben új résszel jelentkezett játéksorozatán alapuló feldolgozást, mint amennyire a The Last of Ust. Még annyira sem, mint a Falloutot, holott a maga nemében a Twisted Metal is megér némi ajtócsapkodást, agykikapcsolós, popcornnéznivalóként nagyon is van keresnivalója a mai streaminges palettán. Akkor is, ha igazából úgy érződik, mintha egy, a 2000-es évek elején készített Syfy-sorozatot néznénk. Van is benne valami, mert a Twisted Metal világa pont 2002-ben ragadt le, a főhős, az Anthony Mackie által játszott John Doe tehát picit sem meglepő, hogy a zúzós zenéket CD-n játssza le a kocsijában.

Apropó, Anthony Mackie. A jelenleg Amerika Kapitányként látható színészre jó sokszor ráhúzták a vizes lepedőt az elmúlt években, azzal a felkiáltással, hogy nem főszereplő alkat. A Twisted Metal a bizonyíték rá, hogy Mackie képes arra, hogy amikor szükséges, a hátán vigye a történetet, és

ez a komikusabb hangvétel jól áll a Marvel-sztárnak, aki a női főszereplővel, a Quietet játszó, a Brooklyn Nine Nine-ból ismert Stephanie Beatrizzel remek kapcsolati utat jár be.

A páros között látható verbális és fizikai adok-kapok rettenetesen szórakoztató megmozdulásokat szül, és bár érződik rajtuk, hogy egy részüket improvizálták, mi halálra röhögjük magunkat a képernyő előtt. Már ha valaki vevő erre a gyakran offenzív humorra, ami itt újra és újra felüti a mániákusan vigyorgó fejét.

A gyártó Sony Pictures Televisionnél odafigyeltek, hogy olyan ember kezébe adják a produkciót, aki látott már közelről Twisted Metal-játékot. A showrunner, Michael Jonathan Smith ennek megfelelően nem csupán telerakta utalásokkal a produkciót, hanem ügyesen bővítette ki a játékok világát, és tette többek között az amnéziától szenvedő John Doe-t érdekesebb és tragikusabb figurává, vagy éppen hozta be új karakterként a testvérét gyászoló, kezdetben néma Quietet.

A Twisted Metal legnagyobb ütőkártyája, bármilyen jól muzsikálnak is a főszereplők, mégse teljesen ők, a Sweet Tooth nevű őrült bohóc legalább akkorát lendít a sorozaton, mint Anthony Mackie „tejesembere”. A félelmetes maszkot viselő elmebeteget a pankrátor Joe Seanoa alakítja, és Will Arnett adja a hangját. A rémesen ijesztő, nagydarab szörnyeteg ráadásul komplex karakter, aki olykor elismerésre és a közönség tapsára-szeretetére vágyik, máskor meg simán felgyújtja a saját fejét, és őrjöngve gázol halálra embereket a furgonjával.

Még a videójáték rajongói is elismerhetik, hogy Sweet Tooth durván lopja a show-t, és az alapanyagban látottakhoz képest is kicsavart figura lett. Kár, hogy a körítés ezt leszámítva nem a legerősebb, egy egészen basic posztapokaliptikus világot kapunk a Twisted Metalban, a CGI, a robbanások, a fura villámokat hozó viharok is elég csúnyán festenek. Mindezek és a látványos megbicsaklások, a történetet jellemző, néha jelentkező egy helyben toporgások ellenére azonban pofátlanul szórakoztató kalandokat láthatunk John Doe-ék részéről.

A Twisted Metal sztorija annyi, hogy a saját identitását kereső, futárként dolgozó és élő John Doe-t megbízza Új San Francisco fejese, Raven (Neve Campbell) azzal, hogy Chicago városából 10 napon belül hozzon el neki egy nagyon-nagyon fontos csomagot.

Cserébe helyet kap a fickó a városban, és végre nyugodt életnek örülhet, elfelejtve, hogy ötpercenként pislogjon a visszapillantóba, hogy vajon a nyomában iszkolnak-e már álarcos mániákusok. A széria posztapokaliptikus road movie jelleget ölt, ami jól áll neki, a becsatlakozó Quiet, Sweet Tooth, de még a marcona rendfenntartó, Stone ügynök (Thomas Haden Church), valamint a gyilkolni képtelen, túl jó lelkű Stu (Mike Mitchell) is szépen színesítik az összképet.

Könnyed néznivaló ez a PlayStation-adaptáció, és pont jókor bukkantunk rá, mert remek pótlék lehet azoknak, akik épp a leköszönő The Last of Us-sorozatot siratják, esetleg tűkön ülve várják a Fallout téli visszatérését.

E kettő videójáték-adaptáció mixe tulajdonképpen, egy csomó abszurd beszólással, fröcsögő vérrel és szakadó végtagokkal megspékelve a Twisted Metal.

A legnagyobb erénye pedig, hogy nagyon nézeti magát, azt a 10 darab félórás epizódot gyorsan le lehet darálni, és nem is üli meg az ember gyomrát. Épp ellenkezőleg, nagy vigyorral kelünk fel előle, és a folytatásra sem kell sokat várni, a második évad nyáron robog be.

7/10

A Twisted Metal első évada szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Maxon. Vagy HBO Maxon. Vagy ki tudja, minek hívják most éppen.