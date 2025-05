Meglepően nagy szíve van az új Lilo és Stitch-filmnek

Stitch, a csillagkutya mindig is a Disney rendbontója volt, már a 2002-es Lilo és Stitchet is egy nagyon bátor reklámkampány vezette fel. A űrből jött, kék, kutyaszerű lény olyan híres Disney-filmek jeleneteit tette tönkre, mint Az Oroszlánkirály, de egy kis szörfözéssel borsot tört az éppen daloló kis hableány orra alá, és nem átallott megzavarni Aladdin és Jázmin hercegnő repülőszőnyeges romantikázását sem. Az első Lilo és Stitch-filmet további, kazettára megjelent folytatások és egy tévésorozat bővítették, sikerrel, mert a Disney legjobban tejelő figuráivá nőtték ki magukat a szereplők. Stitchet egy lapon emlegeti a The New York Times Micimackóval, Mickey egérrel és a Star Wars ikonikus karaktereivel, amikor merchandise-ról és azok eladásairól van szó.

Csak idő kérdése volt, hogy az egeres óriáscég hozzányúljon ehhez a nagy klasszikushoz is, és remeghetett emiatt az a generáció, amely a Lilo és Stitch – A csillagkutyán nőtt fel, mert mostanában annyi népszerű rajzfilmet gyalázott meg sorban a Disney, hogy belefáradtam már abba is, hogy felsoroljam őket. Mindenki tudja, mely filmekre gondolok.

Az új Lilo és Stitch május 22-e óta látható a magyar mozikban, és talán az is kellett ahhoz, hogy ilyen pozitívan csalódjak benne, hogy még a nullánál is kevesebb elvárással ültem be rá, a manapság bemutatott, élő szereplős Disney-remake-ek agyrohasztó sorozata után. De tény és való, hogy nagyon élveztem ezt a feldolgozást, minden hibája ellenére. Azok után, hogy a Hófehérke és A kis hableány is a nagy klasszikusok kilúgozott, lelketlen és bénán újraírt, a modern társadalom elvárásaihoz igazított átdolgozásai lettek, a Lilo és Stitch – A csillagkutyába meglepően nagy szív szorult. Sőt, még az én szívemet is összeszorította helyenként ez a film, a rendező Dean Fleischer Camp és csapata olyan ügyesen adták át az egyébként kőegyszerű, „a család, az fontos”-üzenetet.

A film története egy idegen bolygón kezd, ahol egy Dr. Jumba Jookiba névre hallgató őrült tudóst kérnek éppen számon legújabb teremtménye, a 626-os számú szörnyecske miatt, aki amilyen aranyos, olyan halálos fegyver is egyben. Épp szorulna a hurok a csillagkutya nyaka körül, amikor az űrlény meglóg a fogságból, és űrhajójával Hawaii egyik szigetébe csapódik. Itt, mivel utálja a vizet, kénytelen megszokni, ha már megszökni képtelen. Valahogy így találkozik össze egy Lilo (Maia Kealoha) nevű hatéves kislánnyal, aki nagyon magányos, nincsenek barátai, és a becsapódás éjjelén is éppen egy őrangyal után fohászkodik. Csakhogy az égiektől a később általa Stitch névre keresztelt rosszaságot/pusztítógépet kapja, vele kell beérnie.

A rajzfilmhez képest szembetűnő, hogy mennyi változtatást kapunk, elvégre az eredeti főgonosz az adaptációban nem is teszi tiszteletét, helyette a már említett Dr. Jumbából csinálnak őrült gonosz tudóst, aki a magát a Föld szakértőjének kamuzó Wendell Pleakley társaságában jön el a bolygónkra, hogy elfogja a közveszélyes Stitchet. Sőt, hogy kihasználják a film legnagyobb nevének számító, a Másnaposokból ismert Zach Galifianakis nézőcsalogató erejét, Dr. Jumbát és társát (Wendellt Billy Magnussen alakítja) jórészt emberi formában látjuk bohóckodni.

Jó hír, hogy ezek az emberek közé vegyülő űrlényjelenetek jól sülnek el, nagyokat lehet rajta röhögni, ahogy bénáznak a rosszfiúk. Hasonlóképp aranyat érnek azok a snittek, amikor Stitch rombol, és Lilóval együtt rosszalkodnak. Maia Kealoha ahhoz képest, hogy milyen fiatal, képes arra, hogy Lilónak mélységet adjon. Persze nem lehet egy konkrétan hétéves gyerekre bízni, hogy elvigyen egy ilyen Disney-filmet, az írók ebben a verzióban nagyobb súlyt helyeztek a nagytesót, Nanit játszó Sydney Elizebeth Agudong vállára. Ő az, aki úgy igazán értelmet ad a testvérdrámának, annak, hogy a szülők nélkül maradt Pelekai tesók hiába kapaszkodnak egymásba, lehet, hogy a gyámügy elviszi Lilót. Adjuk hozzá mindehhez, hogy Nani történetszálán a kötelező romantikázás mellett belengetik, hogy szebb jövő is várhatna rá, elvégre esélye van tengermitológusnak, elnézést, tengerbiológusnak tanulni az egyetemen, de nyilván nem akarja csak úgy félredobni kishúgát sem.

Disney módra egyéb komoly átírások is akadnak, Cobra Bubbles (Courtney B. Vance) például ezúttal aktív CIA-ügynök, és csupán álcaként adja ki magát szociális munkásnak, míg újonnan behozott karakterként a Tia Carrere-féle Mrs. Kekoa tölti be a sztoriban azt a szerepet, amit a mesében Bubbles tett meg. Az újítások nagy része egyébként nem zavaró, sőt. Örülhetünk neki, hogy egy nagyon kedves nagymamafigurát is kapunk a remake-ben, Tūtū a 2025-ös verzió saját ötlete, akit Amy Hill játszik elragadóan.

Azzal kapcsolatban, hogy Stitchet hogyan sikerült az élő szereplős filmbe átültetni, csak pozitívan tudok nyilatkozni, a csillagkutya remekül fest, élő koalára emlékeztet, és szinte hihető, hogy Lilo és Nani nem veszik észre, hogy nem egy szimpla háziállatról van szó. Hasonlóképpen a többi idegen lény is jól néz ki, bár az ő mutogatásukat minimalizálják a Zach Galifianakis-féle „star power” miatt, ahogy fentebb említettem. Kár, hogy a jól megírt és újragondolt cselekményt néha az ügyetlen vágás megakasztja, egy-két ikonikus, papíron könnyen átültethető jelenet is megissza a rossz vágói munkának a levét.

Ha a technikai oldalát tovább fitogtatom a filmnek, nem bírok elmenni szó nélkül amellett sem, hogy a fényképezés túl szürke, és ahhoz képest, hogy az érzelmi csúcspontok néha mennyire át- és szíven ütnek, a vizualitása az új Lilo és Stitchnek, már ami Hawaii prezentálását illeti, irtó közepes. Könyörgöm, Hawaii egy földi paradicsom, és bár a kultúrából kapunk egy-két feelgood darabkát, egyszerűen képtelenek az alkotók a nagyvásznon megmutatni a szigetvilág szépségeit.

A régi rajongók szemében az is visszatetsző lesz, ahogy a végső csattanót átírták az alkotók, én azonban ebbe a húzásba nem tudok és nem is akarok beleszállni. Azt, ahogy a civakodó testvérek egymásba kapaszkodnak végül, és rájönnek, hogy a család nemcsak a vér szerinti rokonságból állhat, hanem azokból is, akik feltétel nélkül az ember mellett állnak – nos, az könnyfakasztóan lett a Lilo és Stitchben kifejtve. Elcsépelt üzenetnek tűnik, amit az évek alatt a Halálos iramban is többek között kizsigerelt, ám a Lilo és Stitch – A csillagkutya újfent rémesen hatásosan veri a fejünkbe. A legvégére pedig, bugyuta üldözős jelenetek ide vagy oda, még Stitchért is rendesen elkezdünk izgulni, ami nagy szó.

Állítólag a Disney-nél már a Lilo és Stitch 2-t tervezgetik, és ha tartják a színvonalat, én egyáltalán nem leszek mérges, ha folytatást kap ez a film. Ahogy a Szörnyellával, úgy ezzel is szépen betaláltak. Megy ez nekik, ha nagyon akarnak, túlzásba vitt éneklős jelenetek és celluloid hatásvadászat nélkül is.

7,2/10

A Lilo és Stitch – A csillagkutya szinkronnal nézhető meg a magyar mozikban.