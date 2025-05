Kiderült, mikor érkezik Az ördög Pradát visel folytatása

Tavaly nyáron bejelentették, hogy Az ördög Pradát visel folytatása majdnem húsz évvel az első film után hivatalosan is elkészül. Az eredeti, 2006-os mozi a Fox égisze alatt készült, amit azóta felvásárolt a Disney. A napokban az is kiderült, hogy mikor jelenik meg az új film.

Az ördög Pradát visel folytatása nagyjából egy év múlva, azaz 2026 május elsején debütál − írja az Elle. A második rész állítólag Emily Blunt és Meryl Streep karaktereit követi majd, akik a változó gazdasági helyzetben küzdenek a cég fennmaradásáért.

Két név biztosan ott lesz az eredeti csapatból: Aline Brosh McKenna, aki a 2006-os film forgatókönyvét is jegyzi, valamint Wendy Finerman producer, aki az első rész sikeréért is felelt.

Arról azonban egyelőre nincs hivatalos megerősítés, hogy a szereplők közül ki fog visszatérni.

Az Entertainment Weekly szerint több sztárral is tárgyalnak, köztük Hathaway (Andy Sachs), Streep (Miranda Priestly), Blunt (Emily Charlton), sőt Stanley Tucci (Nigel Kipling) neve is felmerült, és David Frankel rendező is visszatérhet.

Rájuk is számíthatunk

Blunt tavaly úgy nyilatkozott egy újságírónak:

Vannak pletykák. […] De nem tudom, hogy megerősíthetek-e bármit is. De mindannyian nagyon örülnénk neki.

Tucci tavaly októberben az E! Newsnak azt mondta: „Egy pillanat alatt újra belekezdenék, nagyszerű élmény volt. Remélem, hogy megtörténik […] mindenki számára szórakozás lenne”.

Az ördög Pradát visel 2006 egyik legsikeresebb filmje volt: a kevesebb mint 50 millió dollárból gyártott alkotás több mint 300 milliót hozott vissza a mozikasszáknál, és két Oscar-jelölést is kapott: egyiket a legjobb kosztümdizájnért, másikat a legjobb női főszereplőért. Noha Streep a filmakadémia szobrocskáját nem vihette haza, alakításáért Golden Globe-díjat kapott.