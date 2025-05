Oscar-díjas rendezővel és világpremier előtti vetítésekkel startol el az idei Friss Hús

Napokon belül, 2025. május 29-én elstartol az idei Friss Hús filmfesztivál, amelynek ez lesz az első Oscar-kvalifikáló kiadása. 2025-ben minden korábbinál gazdagabb rövidfilmes válogatással és izgalmas szakmai programokkal várják a közönséget június 4-ig. Ebben a cikkben összeszedtük a fesztivál kiemelt filmjeit és programjait.

Az évről évre népszerűbb Friss Hús az új, díjnyertes rövidfilmek mozivetítései mellett szakmai programokat is kínál. A fesztivál középpontjában természetesen a magyar és nemzetközi rövidfilmek állnak, de filmértékesítési látványkonyha, casting valóságshow, pitchfórum, rendhagyó filmelemzés és további izgalmas magyar és angol nyelvű szakmai programok is várják a közönséget.

A világ talán legfontosabb animációs eseményének, az Annecyi Nemzetközi Animációs Fesztiválnak idén júniusban Magyarország lesz a kiemelt vendége. Három magyar rövidfilmet (Az utolsó dobás, Capriccio, Kutyafül) is beválogattak a hivatalos programba. A Friss Húson – ahol az animációs és élőszereplős filmek közös blokkokban mutatkoznak be – mindhárom látható lesz a nemzetközi premier előtt.

A fesztiválon bemutatkozó további filmekről korábban ebben a cikkben írtunk.

Ezekre érdemes odafigyelni

A szakmai programok tematikája a Reality Check, amely a filmszakma és a valóság sokszor húsbavágó, ám annál többször inspiráló viszonyára világt rá.

Mi történik, ha megvalósult az álom, és ideje felébredni: milyen esélyekkel indul az elkészült alkotás a nézőkért és a szakmai figyelemért folytatott versenyben a filmes piacon? Mik lehetnek az elvárásaink?

Milyen potenciált látnak benne disztribútorok, értékesítők, fesztiválválogatók?

Hogyan használhatjuk ki, ha Oscar-kvalifikáló fesztiválon nyert a filmünk?

A Would You Buy This amolyan látványkonyhaként mutatja be a filmértékesítés folyamatát: nemzetközi értékesítők és forgalmazási szakemberek adnak élőben visszajelzést a magyar versenyprogramban szereplő filmek meghívott alkotóinak, majd kielemzik, hogyan látják a film potenciálját a nemzetközi filmes piacon. Az esemény célja, hogy

megpróbáljuk valósághűen szimulálni a (rövid)film-forgalmazó cégek, sales agentek döntésmechanizmusát, értékelési szempontjait

– írják a szervezők.

A Természetellenes szelekció – A casting művészete egy rendhagyó, beszélgetéssel egybekötött valóságshow-jellegű esemény, amelynek keretében élőben pillanthatunk be egy tipikus szereplőválogatás folyamatába.

A fesztivál két idei felfedezettje, Bukovszky Orsolya és Pigler Emília mutatnak be egy jelenetet Bartsch Kata színésznő és casting director vezetésével,

majd egy beszélgetésen Lányi Eszter kérdezi a résztvevőket a színészi pálya kezdeti nehézségeiről, szépségeiről és kihívásairól.

Milyen dramaturgiát kíván meg egy rövidfilm? Hogyan kerülhetjük el, hogy csupán egy tömörített nagyjátékfilm legyen belőle? Lehetséges-e értelmezhető rövidfilm konfliktus vagy karakterfejlődés nélkül is? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Röviden – tömören? – Gyakorlati filmelemzés című esemény, ahol dr. Kovács András Bálint, a hazai és nemzetközi filmtudomány egyik legismertebb alakja elemez rövidfilmeket jelenetről jelenetre, shot by shot.

Oscar-díjasokkal is beszélgethetünk

A Directors’ Club – ahol lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésekre az előző nap bemutatott filmek alkotóival – a Puskin kávézóban, a versenyblokkok előtt várja az érdeklődőket délutánonként, míg a Mégis, kinek az ötlete? című beszélgetés középpontjában a szellemi tulajdon kérdése áll: mi számít szabad felhasználásúnak? Hogyan hat a mesterséges intelligencia a kreatív folyamatokra, különösen a forgatókönyvírásra? Áprily Zoltán ezekről és a témához kapcsolódó dilemmákról kérdezi Lábody Pétert, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökhelyettesét.

A nemzetközi szakértők részvételével megvalósuló, angol nyelvű programok között lesz Közép-Európa első rövidfilmes piactere, a Fresh Meet Market, amelyet a Friss Hús, részben az Oscar-kvalifikáló státuszára, illetve az azzal járó nemzetközi presztízsre alapozva hozhatott létre. Az Oscar kezdőknek és középhaladóknak kerekasztal-beszélgetésen Deák Kristóf Oscar-díjas filmrendező, Bucsi Réka animációs rendező (mindketten az Amerikai Filmakadémia tagjai) beszélgetnek Sadhbh Murphyvel, a Network Ireland Television filmforgalmazó cég filmvásárlójával, több korábbi Oscar-jelölt film forgalmazójával az Oscar kapcsán felmerülő kérdésekről.

A fesztivál második napján, május 30-án tartják Magyarország egyetlen rövidfilmes pitchfórumát, amelyen az ország legígéretesebb rövidfilm-koncepcióit prezentálják fiatal alkotók producereknek és más szakmabelieknek. A pitchfórum 2015 óta több tucat film megvalósulását segítette elő, itt mutatkozott be például a később Arany Pálma-díjat nyert 27 vagy az Oscar-díjas Deák Kristóf által rendezett Legjobb játék.