Hamarosan érkezik az új magyar film, ami garantáltan nagyot durran

A Sárkányok Kabul felett című film különlegessége, hogy bár az afganisztáni eseményeket dolgozza fel, teljes egészében Magyarországon forgatták. Ez a megoldás Káel Csaba szerint azt bizonyítja, hogy „az a világszínvonalú filmgyártás, amit a világ legnagyobb producerei, rendezői használnak, az rendelkezésre áll Magyarország számára is”.

A kormánybiztos kiemelte, hogy a produkció „az itthoni díszlettervezők, építők, berendezők, kellékesek tehetségét dicséri”. Ha minden a tervek szerint alakul, a film ősszel kerülhet a mozikba. A jelentőségét abban látja, hogy egy fontos magyar katonai akciót mutat be, amely során „a magyarok még hősiesen visszamentek az emberekért”, miközben mások már feladták a területet.

Budapest élen jár a forgatások terén az Európai Unióban

A külföldiek érdeklődése a magyar forgatási helyszínek iránt töretlen. Káel szerint Budapest az első a forgatások számát tekintve az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy a magyar filmipar infrastruktúrája nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi produkciók számára is vonzó.

A már bemutatott Hunyadi című sorozattal kapcsolatban Káel elmondta, hogy a produkció „elkezdte világhódító útját”. A film Ausztriában, Szlovéniában már látható, és hamarosan Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, Törökországban és Izraelben is bemutatják.

Ha összeadjuk ezeket a területeket, akkor milliós nagyságrendű a külföldi nézőszám

– világított rá Káel. A hazai eredményekről beszélve kiemelte, hogy „epizódonként átlagosan több, mint 800 ezren nézték csak a tévében. Ilyen az Egri csillagok óta nem történt”.

Súlyos hiányosság az európai filmgyártásban

Amikor rákérdeztünk, hogy mikor térülhet meg a Hunyadi sorozat, rámutatott az európai filmgyártás kihívásaira.

Nagyon nehéz visszahozni a pénzt, ha nincs benne erőteljes nemzetközi disztribútor, mivel mindenki védi a saját piacát

– mondta. A Netflix példáját hozva kifejtette: „Egy Netflix-filmből akkor jön be sok pénz, ha befektet a Netflix, mivel amibe nem tesz pénzt, annak a filmnek a sikeréért nem küzd.”

Itt ülünk egy közel 500 milliós piacon, amit Európai Uniónak hívnak, és nem tudunk komoly hasznot hozni, amit újabb filmek gyártásába invesztálhatnánk



– fogalmazott kritikusan, megjegyezve, hogy „nincs egy közös európai platform” a streaminghez, és hiányoznak az európai disztribúciós láncok is.

A megoldást nemcsak európai streaming szolgáltatókban látja, véleménye szerint saját mozi hálózat is kellene. A plázamozi láncok jellemzően nem európai tulajdonban vannak, „az európai filmekre kevesebb eszköz jut, mint a nagy amerikai franchise-okra” – részletezte a problémát.

Új film az erdélyi népkultúráról, és annál is többről

Káel saját új filmjéről elmondta, hogy valószínűleg jövőre jön, mivel most fejezték be a forgatást Erdélyben, Kalotaszegen. A projekt egy esküvő keretei között mutat be egy balladisztikus történetet, ahol egy lányt arra kényszerítenek, hogy olyan férfihoz menjen hozzá, aki nem a szerelme. A nyolcvanas években játszódó film a tánc és a népzene elemeivel dolgozza fel a történetet.

A kormánybiztos szerint az esküvő „egy nagyon izgalmas téma”, amely „egyrészt a fiatalságnak, a szerelemnek, és a családalapításnak az ünnepe”. Szerinte ez egy nagyon pozitív és fontos üzenet a mai világban. A film célja, hogy „bemutassa és visszahozza a köztudatba a táncházmozgalmat”, illetve turisztikai attrakcióként láttassa Magyarországot, hazánkba vonzza a turistákat. Káel szerint egy egyre nagyobb társadalmi problémán enyhíthet a szerelem ünneplése, a házasság szépségének bemutatása.

Kulturális fenntarthatóság a mesterséges intelligencia korában

Azt is megkérdeztük a filmrendezőtől, hogy milyen értékajánlatot ad filmjével, és az Oszakai Világkiállításra rendezett táncos népzenei produkcióval, a Menyegzővel. A Müpa produkcióját Pál István Szalonna zenei szerkesztésével, Mihályfi Gábor koreográfiájával, Káel Csaba rendezésében a Magyar Állami Népi Együttes kiváló zenészeivel és táncosaival szombaton mutatták be Oszakában, amit hatalmas ovációval fogadott a közönség.

„Amikor a mesterséges intelligencia és a technológiai világ kezdi az embert bedarálni, akkor igenis fontos az, hogy az embernek legyenek menekülési pontjai” – válaszolta, majd bővebben kifejtette: „Mind a filmben, mind a világkiállításon bemutatott táncdrámában olyan emberi momentumokat láthatunk, ahol az emberi érintésnek, kapcsolódásnak főszerep jut. Ezekre pillanatokon belül nagyon nagy szüksége lesz az emberiségnek. A közönség visszajelzése is ezt mutatja, a világkiállításon bemutatott darabnak hihetetlen sikere volt”.

Nagyon sok szó esik a gazdasági fenntarthatóságról, a környezeti fenntarthatóságról, de a kulturális fenntarthatóságról nem beszél senki

– világított rá. A kulturális fenntarthatóság fogalmát úgy határozta meg, hogy „milyen kulturális közeget adunk át a következő generációknak, amivel ők esetleg jobban, vagy minimum azonos szinten élnek, mint mi”. Ez szerinte ugyanolyan, mint bármilyen más fenntarthatóság, és „nagyon nagy összefogás kell hozzá”.

A kormánybiztos célja „felfedezni, mit hagytak ránk az őseink, felkutatni és megmutatni ezeket a csodákat a kultúra segítségével, örökül hagyva a felnövő generációnak. Mindez kimeríthetetlen energiát ad” – zárta gondolatait.

(Borítókép: Káel Csaba 2025. január 30-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)