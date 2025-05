Felforgatja az ember gyomrát a Hamupipőke skandináv feldolgozása

A Grimm fivérek által összegyűjtött mesékkel kapcsolatban sokan elfelejtik, hogy ezek a sztorik bizony tele vannak kicsit sem gyerekeknek való motívumokkal. Van itt minden: gyilkosság, kannibalizmus, vérfertőzés, csonkítás és a többi. Ennek a sötét és gótikus hangulatnak engedi át a terepet A csúf mostohatestvér című új norvég film, amely május 29-én érkezik a hazai mozikba, és a klasszikus Hamupipőke-történetet dobja fel olyan merész testhorrorral, ami tíz körömmel kapaszkodik David Cronenberg munkásságába. Vagyis egészen gyomorforgató, és a nézőt próbára tevő néznivalónak bizonyul ez a skandináv kosztümös film, Emilie Blichfeldt egészen lenyűgöző írói és rendezői debütálása.

Fotó: ADS Service

A csúf mostohatestvér nagy húzása, hogy nem a gyönyörű, ezúttal Agnesnek (Thea Sofie Loch Naess) elnevezett „Hamupipőkét” állítja középpontba, hanem ehelyett a testileg (és lelkileg) közel sem tökéletes Elvira (Lea Myren) karakterét, aki anyjával, Rebekkával (Ane Dahl Torp) és visszafogottabb kistesójával, Almával (Flo Fagerli) érkezik egy norvég kastélyba. A gonosz mostoha ugyanis végre férjre talált, egy nemesemberhez megy hozzá nagy csinnadrattával, Rebekka pedig biztos benne, hogy ez már a happy end számukra, a jövő és a gazdagság nemcsak neki, hanem lányainak is garantált.

A skandináv tündérmese azonban picit sem bizonyul tündérinek, a férj meghal, magukra hagyva a civakodó nőket.

A kosztümös pokolból az egyetlen kiút a herceg, Julian (Isac Calmroth) tűnik, aki bált hirdet, itt választja ki leendő feleségét a résztvevők közül. Elvirának, a film címszereplőjének, a csúnya mostohatestvérnek más célja sincs az életében, mint egy herceghez hozzámenni, konkrétan romantikus versesköteteket olvasgat 0–24-ben, és nyáladzva álmodik ébren erről. Megkezdődik tehát a nagy átalakítás, viszont ember legyen a talpán, aki közben nem takarja el a szemét.

Elképesztő, hogy Emilie Blichfeldt milyen szinten meggyötri ennek a filmnek a vizualitásával az embert. Előfordulhat, hogy egyeseknek már az határokat feszeget, amikor betoppan az orvos, hogy Elvirát helyre tegye, azaz kalapáccsal eltörje és szépre faragja az orrát. Ám ez mindössze a kezdet, és aki nem szereti, ha közelről szemgolyókat mutogatnak, esetleg babrálják őket, akkor van egy nagyon rossz hírem. A csúf mostohatestvér egyik legkeményebb snittje az, amikor a műszempilla felhelyezését egy kicsit túl naturalista nézőpontból mutatják meg nekünk. Elvira itt azért még nem áll meg, extrém módszerhez nyúl, hogy leadjon a súlyából… hogy miképp, azt ne firtassuk.

Nem lehet meggyanúsítani az író-rendezőt, hogy egysíkú gonoszként ábrázolná a főszereplő Elvirát, épp ellenkezőleg, nagyon is megfogható és realista módon közelít a nem túl szép mostohatestvérhez a készítő. A 18. századi Norvégia által reflektál Blichfeldt napjaink rákfenéjére, arra, hogy a nők mennyire lehetetlen elvárásokkal néznek szembe napról napra. Nyilván Elvira irigy, saját középszerűsége halálra idegesíti őt, és mindezt Agnesen vezeti le, de akkor is, hasonlóan élményszámba megy ez a lélekbúvárkodás, amit a skandináv Hamupipőke lezavar, mint amit A szerben is bemutattak nekünk Demi Moore-ék.

Ennek megfelelően a sztori univerzalitását aláhúzza, ahogy a filmet technikai szempontból összerakták. A szép, dicsőséges, máskor lepukkant és ósdi kosztümök és díszletek mellett kapjuk ezerrel a szintipopot, valamint a dialógusok is modern korunk beszédét visszhangozzák. Izgalmas ötvözet tehát A csúf mostohatestvér, s nem fogja vissza magát,

egy ponton, ahogy az a Grimmek által összegyűjtött verzióban is megesik, öncsonkításba csap át, és az Alient megidézve még annál is messzebb megy el.

Az érzékenyebb gyomrúak kerüljék el ezt a filmet, ritkamód megszenvedtetett a skandináv horrormese. Kár, hogy azonkívül, hogy nyúlfarknyi, régi pornófilmekbe illő jelenetben utaltak a mindig makulátlan Hamupipőke esendőségére, rá, azaz Agnesre már nem jutott idő, mint én azt szerettem volna.

Mindenesetre az új perspektíva, a szokatlan tálalás és az abszolút 18+-os megvalósítás a testhorroros megoldásokkal, az arcpirító meztelenkedéssel egy egészen komolyan ajánlható néznivalóvá teszik A csúf mostohatestvért. Ha valakinek a Szegény párák és A szer tetszettek, ettől sem kell tartania, hogy ne hozna egy elbűvölően hányingert keltő sztorit a nagyvászonra. A csúf mostohatestvér még annál is durvább lett, mint amire az előzetesei alapján számítottam, pedig már azoktól is majdnem kidobtam a taccsot.

8/10

A csúf mostohatestvér május 29-től látható a hazai mozikban.