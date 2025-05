Wes Anderson új filmje elhozta nekünk a világ legmocskosabb oligarcháját

Mióta világ a világ, az elvontabb stílussal megáldott filmrendezőket mindig is fenyegette a veszély, hogy a mainstreambe képtelenek lesznek betörni. Ilyen tekintetből Wes Anderson mondjuk nem számít tipikus auteurnek, aki a különc karaktereket mozgató, álomszerű vizualitással megspékelt, mágikus realista műfajban mozgó filmjeit hozza futószalagon, megingathatatlan magabiztossággal.

Anderson újdonsága, a hazai mozikba május 29-én érkező A föníciai séma az író-rendező legtöbb alkotásához képest meglepően könnyen megfogható darab, mely egy olyan minden hájjal megkent oligarcháról, bizonyos Zsa-zsa Kordáról (Benicio del Toro) szól, aki lehet, hogy a pénzét nem tudja összeszámolni, de lassan az ellenségeit sem. Erről tanúskodik a film nyitójelenete is, amikor a sokadik merényletet kísérlik meg a sztori főszereplője ellen. Sikertelenül, merthogy Zsa-zsa hiába terül ki a kukoricamezőn hulla módjára, valahogy visszakönyörgi magát az életbe, és elindul, hogy végre örököst találjon magának.

E körül, mármint egy diszfunkcionális család körül forog a film, ami egyben Wes Anderson kedvenc és megkerülhetetlen témája. Ezúttal azonban a direktor még véresebben, és még viccesebben járja körbe Zsa-zsa Korda nagy kínját, akinek hiába van kilenc fiúgyermeke, egyikükben sem bízhat, hogy majd a birodalma sorsát egyengetik a jövőben. Épp ezért inkább egyetlen lányára, Lieslre (Mia Threapleton) próbál támaszkodni. A bökkenő, hogy a fiatal nő lemondott a földi javakról, hiszen éppen apácának készül, s a háta közepére sem kívánja ezt a simlis, a szabályokat és törvényeket sajátos értelmezésben követő, pénzhajhász és élvhajhász életmódot.

Pedig a „road movie” jellege A föníciai sémának pontosan azért működik olyan jól, mert a könyörtelen zsarnok, Zsa-zsa Korda és lánya, Liesl elindulnak, hogy közösen győzzenek meg pár excentrikus üzlettársat az év bizniszéről, és kiegészülnek Bjorn Lunddal (Michael Cera), rovarkutatóval és tanítóval, aki nagyon úgy tűnik, hogy mégse olyan tisztességes, mint amilyennek első, második, sokadik ránézésre tűnik. Nagy és kiszámíthatatlan személyiségek ütköznek össze ebben az átlag Wes Anderson-filmhez képest letisztult történetben, ahogy egy kémthriller, üzleti kalandfilm és feketehumorral nyakon öntött posztmodern szatíra bontakozik ki párhuzamosan a szemeink előtt.

Benicio del Toro önmagában haláli vicces, neki remek ellenpólusa Mia Threapleton, akik civakodnak, érvelnek, egymást mardossák, és folyamatosan a hátuk mögé kénytelenek nézni, hogy ki lesz a következő, aki mérgezéssel, robbantással, esetleg egy kósza gránáttal megpróbálja kinyírni őket. A föníciai sémának a már-már megszokott Anderson-világ ad otthont, amely kicsit Afrikára, kicsit Közép-Európára hajaz, a világtérképen azonban nehéz lenne elhelyezni a cselekménynek otthont adó, egzotikus tájat. Ami öröknek tűnik, az Wes Anderson patikamérlegen kimért, szimmetrikus, és mégis festményre illő fényképezése, az álomszerűséget pedig jócskán aláhúzza, hogy a gonosz oligarcha a 100 perces játékidő alatt több ízben átbólint a túlvilágra. Igen, jól tetszik érteni, meghal, de aztán visszatér.

A főníciai séma elborultabb szegmenseiben Istent alakítva maga Bill Murray is felbukkan, ám Wes Anderson forgatókönyve épp a legérdekesebb és legelvontabb ötleteket hagyja kidolgozatlanul.

Hiába kapjuk meg ismét a megunhatatlan sztárparádét az alkotótól, ezúttal a legtöbb híresember cameója csúnyán besül. Tom Hanks és Bryan Cranston kiöregedett frat boyokként üvöltöznek, de minek, Riz Ahmed egy herceg bőrébe bújva sül fel egy rettenetesen lapos kosárlabdázós jelenetben, és még Scarlett Johansson szájába se sikerül egy értelmes mondatot sem adni. Benedict Cumberbatchet pedig hiába vezetik fel ördögi cselszövőként, biblikus alakként, aki még a főszereplő oligarchánál is nagyobb rohadék állítólag, a Sherlock egykori sztárja úgyszintén a fókuszt folyton elvesztő, csapongó írói munka áldozatává válik.

Eljött az a pont, amikor Wes Anderson filmjei elkezdtek önismétlővé válni? Lassan egy Wes Anderson-filmre beülve maximum arra számíthatunk, hogy a régi jó Wes Anderson-filmek paródiáját kapjuk meg tőle? Idáig nem mennék el, elvégre túltolt meta-történetmesélés ide vagy oda, az Asteroid Citynek is megvoltak a tagadhatatlan erényei. Hasonlóképpen A föníciai sémában is találunk szórakoztató pillanatokat, remek poénokat, még ha maga a nagy terv, a zseniális cselszövés unalomba is fullad, és a mélyebb történetmesélésnek is legfeljebb az ígéretét kapjuk meg, megvalósulni nem valósul meg belőle semmi. De legalább Benicio del Toro és filmbeli lánya, Mia Threapleton között vászonra varázsol Anderson egy olyan családi tragikomédiát, ami valamelyest megérinti a lelkünket, és a csattanója is megszívlelendő.

Nem ezt a filmet fogják úgy emlegetni, mint Wes Anderson legjobbját, az író-rendező ugyanis láthatóan nem hajlandó kimozdulni a saját komfortzónájából, és arra sem, hogy tovább menjen a felszín kapargatásánál.

Ugyanakkor az, hogy mindig tudhatjuk, mire ülünk be nagyjából, amikor a készítő alkotásait választjuk, egy stabil pontot adhat nekünk. Egy olyan világban, ahol a stabilitás egy nagyon ritka kincs. Épp ezért érdemes megbecsülni Wes Andersont, akinek a filmjei még mindig a szemnek lenyűgöző menekülést kínálnak a szürke hétköznapokból. Ezt lehozza csont nélkül A föníciai séma is, mely olyan élményt nyújt, mintha belelapoznánk egy politikával nem átitatott, csak picikét belemártogatott családi kalandregénybe. Amit nem is esik olyan rosszul végigolvasni.

6/10

A föníciai séma május 29-től látható a magyar mozikban.