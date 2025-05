Guy Ritchie leforgatta a saját Indiana Jones-filmjét, jó pocsék is lett

A kalandfilmek rajongóit nem kifejezés, hogy a nyugati filmipar nem kápráztatta el mostanában, a műfajban olyan próbálkozásoknak voltunk kénytelenek örülni, mint a fiatal Nathan Drake-ről szóló, 2022-es Uncharted, és Harrison Ford is visszatért még egyszer utoljára az Indiana Jones és a sors tárcsájában, hogy magára öltse kalapját, és csattogtasson párat az ostorával. Lássuk be, a zsáner egyenesen haldoklik, és legalább akkora szükség lett volna rá, hogy Guy Ritchie újdonsága, a május 23-án az Apple TV+-on debütált Fountain of Youth élvezetes legyen, mint egy csepp vízre a sivatagban. Kár, hogy a rendező úgy döntött, inkább hagyja szomjan halni a közönséget.

Nagyító se kell hozzá, hogy az ember meglássa a hibákat ebben a 180 millió dollárból forgatott streaminges blockbusterben, köszönhetően annak, hogy már maga a főszereplő is egy nagyon csúnya mellélövés. John Krasinski, azok után, hogy hosszú éveken játszotta az amerikai The Office szerethető lúzerét, Jimet, mostanában elkezdte újrapozicionálni magát Hollywoodban. Az Amazon Prime-on látható Jack Ryan című akciószériában egy fokkal keményebb ürgét alakított, most pedig a Fountain of Youth-ban már egészen egyértelműen

azzal a céllal érkezett meg a kamerák elé Krasinski, hogy átvegye a stafétabotot Indiana Jonestól, és ő legyen a filmes világ új kalandora.

A történet egy Luke Purdue (John Krasinski) nevű archeológus körül forog, akit Thaiföldön látunk először, amint egy általa ellopott festménnyel menekül robogón a rosszfiúk elől. Vágás, London, és már azt nézzük, ahogy Luke megpróbálja visszahízelegni magát rég látott testvére, Charlotte (Natalie Portman) kegyeibe, mellékesen a kurátorként dolgozó nő segítségére is szüksége van ahhoz, hogy teljesítse legújabb, lehetetlen misszióját. Amivel egy Owen Carver (Domhnall Gleeson) nevű haldokló milliárdos bízta meg, aki az ifjúság forrását kutatja. Nyilván azért, mert nem kíván fiatalon meghalni. Persze megjelennek a színen titokzatos védelmezők, a femme fatalénak szánt Esme (Eiza González) vezetésével, és ebből az egészből ki is sülhetne egy izgalmas versenyfutás, csetepaté... de nem sül.

Az Apple TV+ új filmje hiába töltötték teli neves világsztárokkal, büdzsével, akciójelenetekkel, és másolták le benne a nagy klasszikusok megoldásait, egy dolgot mégis nagyon látványosan nélkülöz: a lelket.

Különösen fájdalmas a dolog, hiszen a Fountain of Youth című filmben bőven megvolt arra a potenciál, hogy egy félig-meddig kikapcsolt aggyal nézett kisképernyős popcorn-moziként nyissa meg a nyarat, és a rendező Guy Ritchie-től, aki a Sherlock Holmes mellett az Úriemberek-franchise-t és a The Covenant című rettenetesen durva háborús filmet is elhozta nekünk, el is lehetett volna várni egy bizonyos minőséget.

Ami elsősorban szétveri ezt a filmet, az James Vanderbilt forgatókönyvírói munkája. Szegény Natalie Portmant sajnáltam legjobban, aki láthatóan vért izzadt, hogy bármiféle átélést, drámát vigyen a játékába, azonban a mesterséges intelligenciát gagyiságban megszégyenítő dialógusokba még az ő bicskája is beletört. Ha nem veszem számításba a világ legbénább időlassítós jelenetét, a legdurvább mélypont talán az a filmben, amikor a nézőt kvázi hülyének nézve kezdenek a karakterek felesleges magyarázásba arról, hogy mi is az az örök ifjúság forrása, de hatásosan váltja ki a nézőből az is a szekunder szégyenérzetet, amikor John Krasinski és Eiza González megpróbálják bemesélni, hogy a jófiú és a rosszlány közt van bármiféle kémia. Nincsen, mert nem sikerült a macska-egér játékot hihetően megírni.

A rendezést sem lehet túldicsérni, egészen elképesztő, hogy ha már ennyit ráköltött az Apple, hogy nem voltak képesek valószerűbbé tenni a helyszíneket, hiába járják be a főszereplők MacGuffinok után kutatva a fél világot, a tenger mélyét, Londont, Bécset, Egyiptomot, ha teljesen sterilen fest az összes díszlet a filmben. Nincsen mocsok, piszok, por – s a hiányuk teljesen elrontja a néző beleélését, még úgy is, ha valaki hajlandó szemet hunyni afelett, hogy mennyire életszerűtlen mondatok hagyják el a szereplők száját.

Adjuk hozzá mindehhez, hogy a lövöldözések, verekedések mindenféle átgondolást, kreativitást, koreográfiát nélkülöznek, így egy percre sem érezzük azt, hogy a kalandorok veszélyben lennének. Az akciózásnak egy jelentősége van a filmben, hogy töltelékként szolgáljon, kitöltse a játékidő hézagait.

Baklövések sorozata kell ahhoz, hogy egy kalandfilmre azt mondhassuk, hogy semmiféle izgalom nincsen benne, és a felfedezésnek ugyancsak semmi varázsa a közel 120 percre, rétestészta módjára elnyújtott játékidő alatt, ám a Fountain of Youth erre az egy bravúrra legalább képes.

Guy Ritchie-nek és csapatának sikerült a lehetetlen, összehoztak egy olyan kalandfilmet, ami után még az Argylle: A szuperkémet is visszasírom. Ott legalább volt egy aranyos macska, meg néhány jobb ötlet. De itt még csak annyi sincsen, a Fountain of Youth ehelyett a végére teljesen belelovalja magát az Indiana Jones kopizásába,

egy az egyben ellopják Az elveszett frigyláda fosztogatóinak a kicsit passzívan álldogálós, misztikus erőkkel nyakon öntött fináléját. Csak éppen a katarzist kifelejtve, aucs.

A Fountain of Youth egy olyan válogatáskazetta lett, amely könnyen felismerhető elemeket csen más sokak által szeretett filmektől, A Da Vinci-kódtól, A titkok könyvárától, a Tomb Raidertől is az Indiana Jones mellett, ugyanakkor képtelen rá, hogy legalább egy pofátlanul összemixelt hommage-ként működöképesnek bizonyuljon.

Nagy kiszúrás ez a film a nézőkkel szemben, akik könnyed szórakozásra, amolyan klasszikus délutáni film nézésére készülnek, amikor leülnek a Fountain of Youth elé, ám Guy Ritchie kalandfilmje kidobott idő, ennél még az is szórakoztatóbb, ha a száradó falat bámulja az ember, vagy épp a hálót szövő pókot a sarokban.

2,5/10

A Fountain of Youth az Apple TV+-on nézhető meg, magyar felirattal.