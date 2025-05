Matthew McConaughey és Woody Harrelson közösen térhetnek vissza a True Detective új évadába

Úgy fest, akadhat még nagy meglepetés a televíziózás történetében. 2014 sikersorozata, a True Detective, aminek debütáló évada a mai napig a tévézés kiemelt alkotása, két valódi sztárszínésszel dolgozott, akik, úgy fest, visszatérhetnek. Lehet, hogy a Matthew McConaughey és Woody Harrelson alakította Rustin Cohle és Martin Hart több mint egy évtized után ismét együtt nyomoznak majd.

Hogy mi kell egy nagy visszatéréshez? Sztárok a megfelelő hajlandósággal, alkotók egy épkézláb vízióval meg persze sok pénz, és a csatorna bólintása. Ebből kettő fixen megvan, ugyanis a Variety beszámolója szerint Nic Pizzolatto, az első három évad showrunnere és alkotója hosszas kihagyás után visszatérne a szériához, ráadásul van is ötlete, miként támasztaná fel és szőné tovább az első évad cselekményét:

Tulajdonképpen van még egy történetem Cohle és Hart számára – ki tudja? Egy nap talán megcsináljuk. Ez újfent karakterközpontú lenne. De nem egy olyan történet, amit már készre megírtam. Csupán a fejemben kész a sztori. Beszélgettünk arról, hogy esetleg visszatérünk, és megcsináljuk. Úgy láttam, a srácok nyitottak rá. A kérdés, hogy erre valaha sor kerül-e

– idézi a lap Pizzolattót.

Azok a vasárnap esték

Matthew McConaughey és Woody Harrelson korábban többször nyilatkozott arról, hogy számukra is hatalmas élmény volt a sorozat, szerették csinálni, és valóban a televíziózás történetének egy kiemelt pontjaként tartják számon.

A kedvenc évadom – és úgy hiszem, valóban objektíven tudom ezt mondani – az első volt. Történetesen én is benne voltam, de ettől függetlenül is úgy gondoltam, hogy hihetetlen és nagyszerű sorozat volt. Heti rendszerességgel néztem, mint mindenki más, vasárnap este, és ez egy esemény volt számomra. Hátradőlhettem és élvezhettem. Utána imádtam a hétfő reggeli, munkahelyi beszélgetéseket. Hiába volt, hogy én is szerepeltem benne, valahogy elfelejtettem, hogy mi fog történni. Ez volt az egyik legnagyobb esemény a televíziózásban

– emlékezett vissza az Oscar-díjas McConaughey.

Pizzolatto a harmadik évadig volt a True Detective vezető alkotója, a sorozat showrunnere. 2019 végén ő maga lépett ki. Úgy érezte, lelkileg megfáradt a folyamatban, nem bírt továbbra is elmélyülni abban a sötétségben, amit a sorozat teremtett. Emellett 2020-ra visszaszerezte lánya feletti felügyeleti jogot, így édesapa akart lenni elsősorban.

A széria jelenlegi alkotói most épp az ötödik évadon dolgoznak. Pizzolatto úgy véli, ha arra vágyott volna, maradhatott volna vezetői pozícióban. Akár további erős sztorikat is hozhatott volna, ha nem döntött volna a kilépés mellett. Amennyiben pedig egy új történetet hozna létre a korábbi kollégáival közösen, van rá esély, hogy a csatorna nem zárkózna el tőle, tekintve, hogy a True Detective évadai közül a mai napig az első az, amit a szakma és a közönség is a legjobbra értékel.