Daráljuk a sorozatot, amiben emberhús tartja a lelket a halott rendőrben

Pedig micsoda lehetőség állt az alkotók előtt: a Styx című sorozat főszereplőjének neve Raphaël Styx, mégsem látunk angyalokat, sem révészeket. A horror zsánere azonban így is működik, s bár a történetben több család is érintett, a Styx messze nem családi sorozat a SkyShowtime-on.

Páratlan lehetőséget hagytak ki a Styx sorozat alkotói. Mert az addig rendben, hogy egy nyomozó meghal, és kiderül, hogy mégsem, illetve mégis, de... Ez jó alap egy horrorhoz, amely

nem is annyira félelmetes, mint inkább rémisztő, de legalább 18-as karikás;

és inkább krimi, semmint zombiapokalipszis, és még ennek is van bája.

De mi a kihagyott lehetőség? A nyomozó neve Raphaël Styx. Vagyis egyszerre angyali és nem e világi. A nyugati világ hitrendszerében Rafael arkangyal Isteni gyógyító, a Styx pedig az élők és a holtak birodalmát elválasztó folyó a görög mitológiában. Ez a kettőség azonban nem nyer semmilyen értelmet, nem kapcsolódik. Megmarad csupán névnek. Jeroen Dumoulein rendező és a két író (Bavo Dhooge, Michel Sabbe) nem enged teret a fantáziának, őket aztán nem kísérti meg az isteni és a démoni erők összecsapásának lehetősége. Megmaradnak emberi síkon és annál a dilemmánál, hogy aki meghal, de visszatér,

az csak úgy nem lehet bomló hulla, ha emberhúst eszik. eNélkül a sorsa a pokol mélyére húzza, idővel bomlásnak indul, mint bámilyen élőlény teste, ha az élet elszáll belőle.

Ez utóbbi szempont sem kevés, a sorozatban ebből azért adódnak (morális) konfliktusok, a Styx mégis dimenziót léphetett volna, kiemelkedhetett volna az élőhalottas tematika tárgyköréből.

Fotó: Streamz Részlet a Styx című sorozatból

Örök élet, örök horror

A Styx valójában krimi, amit megspékeltek horrorelemekkel. Mondhatnánk másként: a horror mintha csak alibi volna. S hogy nem az, a történetben azért jól tetten érhető vágy, amit már Frankenstein is annyira keresett, s amit meglepően gyorsan el is vesztett: hogyan válhatnánk halhatatlanná. Mit vagy kit kell ezért feláldoznunk...

Történetünk főhőse rendőr, korrupt, de ennek oka van. Jó kérdés, persze, hogyan is lehetne valaki jó korrupt, ám Raphaël Styx akkor is rendes embernek tűnik, hogy közben nem éppen a törvény útját járja. Csak éppen megölik, és aztán visszatér az élők közé, és keresi a maszk mögé rejtőzködő gyilkosát, valamint próbálja megmenteni romokban heverő házasságát.

Az első dilemma ez: ember vagy Isten törvénye közül az a fontosabb, amelyik élhetőbb a másiknál. A néző ezt el tudja dönteni, ahogyan Styx is. A sorozat ettől válik emberivé.

A második dilemma: az örök élet, úgy tűnik, csakis mások élete árán lehetséges. Ez viszont olyan morális kérdés, amelyre semmiféle törvény nem adhat választ – s legkevésbé feloldozást.

Sebastien Dewaele jó Sytx. Se nem szimpatikus, se nem taszító. Átlagember, korántsem átlagos gondokkal. Pontosan formálja karakterét, a rendőrt, az apát, a vívódó állampolgárt. Bármi lehetne: démon, angyal, ember, s még az is lehet, mind a három egyszerre.

Gyarlóság és krimi

Az antagonista orvos – Dr. Stijn Vrancken – szerepében Koen De Bouw kellően őrült és szociopata, kár, hogy éppen olyan, mint minden horrordoktor bármelyik filmben, de az is lehet, az őrült orvosok ilyenek. Gino Tersago szerepében Aimé Claeys remek választás, nem sajnáljuk, azt kapja, amit megérdemel. Vagy mégsem? Hiszen ő is csak az örök életre vágyik... Styx felesége, Isabelle (Loes Haverkort) pedig olyan anya, aki pontosan úgy viselkedik, mint bármilyen zsarufeleség, ha kiábrándul a férjéből. Werner Kolf pedig lehetne jó zsarutárs, szerepében Joachim Delacroix, de ő meg másfajta bűnbe esik, ami nem is bűn, mint inkább emberi gyarlóság.

Az összes szereplő a jó és rossz határán egyensúlyozó lélek, az örök élet ígérete ehhez képest pokoli.

Így megyünk előre a történetben, ahol a kérdés az, hogy zombivá válunk-e, ha nem eszünk emberhúst, emberek maradunk-e, ha nem csalunk, és minden törvényt betartunk.

Nagy igazságot nem találunk a Styxben, mégis daráljuk, mert ez azért mégis inkább e világi krimi, semmint zombiapokalipszis. Még akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy ki a gyilkos, ki az áldozat.

A nézők csak nyernek ezen a sorozaton. Nyolc rész, nem elvesztegetett idő, szépen forgatott, zsánerhangulatban tartott, szigorúan felnőtteknek szóló mese arról, hogy az ember a halálban is csak ember marad. Vagy nem.

7/10