Jackie Chan a fénykorát idézve verekszik az új Karate kölyök-filmben

A formulának megfelelően a legelső filmben a Ralph Macchio által játszott Daniel LaRusso az, aki anyjával Los Angelesbe költözik, és itt összeakasztja a bajszát Johnny Lawrence-szel (William Zabka) és egy idős mester, Mr. Miyagi (Pat Morita) szárnyai alatt tanulja ki a karate csínját-bínját. A második a sztorit egzotikus terepre viszi át, hiszen ebben Daniel-szan Okinawába utazik, mesteréhez, ahol újfent helyi agresszorokkal keveredik harcba. A franchise valahol a harmadik felvonásban kezdi mélyrepülését, a rossz oldalra áttévelyedő Daniellel, hogy aztán az eredeti főszereplő helyett Az új karate kölyökben már Hilary Swank pallérozódjon Miyagi kezei alatt.

Hosszú évtizedekre visszanyúló franchise-ról beszélünk, a folytatások sorának még mindig nincs vége, hiszen a 2010-es, Jackie Chan és Jaden Smith főszereplésével készült remake, A karate kölyök, aminek ildomosabb lett volna A kung-fu kölyök címet adni talán, vért izzadva igyekszik napjaink modern közönségének is eladni a sztorit. Csakhogy nem ennek a filmnek, hanem a Cobra Kai című spin-off sorozatnak az érdeme, hogy Hollywood térképére a kultikus filmsorozat újra felkerült. A Youtube Reden és a Netflixen futott, végső soron 6 évadot megért széria nélkül vélhetően esélye nem lett volna a hazai mozikban május 29-én bemutatott Karate kölyök – Legendáknak... és milyen nagy kár lett volna, egy nagyon is élvezetes legacy sequelt kaptunk ugyanis általa.

A Karate kölyök – Legendák főszereplője egy Li Fong (Ben Wang) nevű fiatal srác, aki a nagybátyja, Mr. Han (Jackie Chan) pekingi kung-fu termében edzi magát, addig a napig, amíg hősünk anyja (Ming-Na Wen) úgy nem dönt, hogy csonka családját New York városába költözteti. Li Fongnak, a Karate kölyök-filmsorozat amúgy első ázsiai főszereplőjének nyilván óriási sokk a környezetváltozás, ám iskolatársa, egy Mia (Sadie Stanley) nevű lány hoz egy kis stabilitást a srác hétköznapjaiba. Addig a pontig, amíg fel nem bukkan az új film „Johnnyja”, azaz Conor (Aramis Knight), aki nem nézi jó szemmel a nagy barátkozást a fiú és barátnője között, jól el is püföli Li Fongot. Többször is.

Érdekes remix ez a Karate kölyök-film, az első nagyjából 30 perc szinte egy indie hangulatú, romantikus vígjáték hangulatát sugallja, és nagyon egyértelmű áthallások vannak a Pókember-filmekkel, egy ponton még azzal is viccelődnek, hogy Li Fong az ázsiai Peter Parker, és ezt a párhuzamot nagyon is bele lehet látni a sztoriba.

Ugyanakkor ez egy Jackie Chan-film egyben, a fiatal főhős néha teljesen olyan mozgáskultúrát, és megoldásokat mutat fel, mint a hongkongi karatemester tette a legnagyobb klasszikusaiban. Csakhogy, ezúttal Li Fong nem az italt veti meg, mint anno A részeges karatemester 2-ben láttuk, hanem verekedni nem hajlandó az anyja tiltása és egy múltbeli tragédia miatt.

Persze csak addig a pontig, amíg képbe nem kerül Mia apja, a Dawson és a haverok egykori sztárja, Joshua Jackson által játszott Victor, akit uzsorások fenyegetnek azzal, hogy elveszik a pizzériáját. Ekkor bizonyul hasznosnak Li Fong kung-fu tudása, aki elkezdi felkészíteni a férfit egy boksztornára, hogy ott pénzhez juthasson.

Na, igen. Az új Karate kölyök amellett, hogy a nosztalgiára épít, ismerős struktúrában meséli a sztorit, azért jócskán fel is forgatja. Sőt, az újabb részek közül, ha a Cobra Kai-t nem számítjuk, a legdrasztikusabban újítja meg a franchise-t.

Egyrészt azzal, hogy ezúttal egy gyerek tanít egy felnőttet, és válik mesterré. Másrészt, mert a fiatal mesternek is tanítókra van szüksége, ha el akarja kenni Conor önelégült vigyorát a képesfelén. Itt jön a képbe a 2010-es A karate kölyökből Jackie Chan, aki nyilván New Yorkba keveredik, hogy fiatal rokonán segítsen. A forgatókönyvíró, Rob Lieber a régi filmeket és a remake-et összekötve belerángatja a kalamajkába az eredeti karate kölyköt, azaz Daniel LaRussót is. Li Fongnak tehát nemcsak Jackie Chan karaktere, hanem Ralph Machióé is segít.

Két ág, egy törzs. Ez a Karate kölyök – Legendák jelmondata, és ügyesen utalnak ezzel a készítők a kung-fu és a karate kapcsolódására, a régi és új filmek, valamint a Cobra Kai-sorozat között remekül építve hidat.

Jackie Chan köszöni szépen, minden jelenetében, amikor felbukkan, lopja is a show-t, és bár Ben Wang remek, szerethető és nagy szívvel megáldott jófiúnak bizonyul a főszerepben, kellenek ide a klasszikus, mindenki arcára mosolyt csaló megoldások a veterán hongkongi harcművésztől is. Humorban amúgy is nagyon erős az új Karate kölyök, a legjobb pillanatokat talán a bokszolós szálon kapjuk, illetve amikor Jackie Chan és Ralph Macchio közösen edzik Ben Wang karakterét, egy ponton konkrétan edzőbábuként használva Li Fongot. Amikor Mr. Han és Daniel felmossák a fiatal feltörekvővel a padlót képtelenség, hogy az ember ne röhögjön fel hangosan.

A film, amitől talán azt vártam, hogy mer oldschoolabb Karate kölyök lenni, ehelyett a nosztalgiára is ügyelve, de határozottan a fiatalabbak, a TikTok-generáció elvárásainak megfelelően építették fel a Legendákat. Jó, mert mindössze 90 perc az egész, nincs üresjárat, folyton történik valami, ugyanakkor az én szájízemnek helyenként túl videójátékos lett a végeredmény, nem engedte az író az érzelmes jeleneteket kifutni, hogy hatást váltsanak ki a nézőből, megrendítsenek.

A poénok, beszólások kivétel nélkül adják a gyomrosokat, ahogy az ügyesen, Jackie Chan-klasszikusokra hajazó, kreatívan koreografált verekedős jelenetek is. Ugyanakkor a folyamatos rohanás, és a tinivígjátékokra jellemző, erőszakosan hangos háttérzenék abszolút lejjebb húzzák az élményt. Még úgy is, hogy a flow-ja a filmnek csodával határos módon minden „how do you do fellow kids?”-megmozdulás ellenére nem sérül túlságosan.

Lehet, hogy kultuszfilm nem lesz belőle, de nagyon szépen összehozza a múltat és a jövőt a Karate kölyök – Legendák, főleg a címét olvasva, abszolút gagyira számítottam, ehelyett kaptam egy tisztes kvázi folytatást. Ha pedig ez a rész lesz, ami megalapoz a Cobra Kai nagyvásznas debütálásának, akkor az örömöm csak halmozva lesz. Csak abból se hagyják ki Jackie Chant, mert a nagyöreg a Legendákban is nagyon élt, öröm volt nézni.

7,5/10

A Karate kölyök – Legendák jelenleg is látható a hazai mozikban.