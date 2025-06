Rögtön az első részével odacsap a Netflix új nyomozós sorozata

A vezércsel készítője visszatért, hogy újra lenyűgözze a Netflix jó sorozatokra kiéhezett közönségét? Valami ilyesmi történt, a sakkozós dráma író-rendezője, Scott Frank megint egy regény adaptálásába vetette bele magát, csak ezúttal egy skandináv szerző, a dán Jussi Adler-Olsen nyomozós sztorija adott alapot a május 29-én a streamingszolgáltató kínálatába érkezett produkcióhoz. A Dept. Q című krimi-thriller abból a szempontból nosztalgikus, hogy egy olyan mogorva, elviselhetetlen fickót állít a középpontjába, aki mellett talán még a mindig maró stílusú Doktor House is eltörpül. Ugyanakkor a Netflix új sorozata kellőképp kiforgat egy túlhasznált zsánert saját magából ahhoz, hogy ne tudjunk elmenni mellette szó nélkül.

A Dept. Q nem lacafacázik sokat, rögtön az akció kellős közepébe ejti a nézőt, egy fiatal skót járőr testkameráján keresztül követjük, ahogy egy bűnügyi helyszínt felderít ő, és még két, épp a közelben járt hekus. Köztük van Carl Morck (Matthew Goode) angol detektív, aki nyilván utálja a skótokat, de legalább saját magát is ugyanennyire, ráadásul nagy szája van, és a véleményét képtelen magában tartani egyetlen perc erejéig. Carl és a társa, James Hardy (Jamie Sives) azok, akik szemlézik, hogy a fejbe szúrt öreg bácsi tényleg meghalt. Csakhogy, szinte azonnal kiderül, hogy a rend őrei nincsenek ám egyedül,

egy olyan véres leszámolás áldozatává válik a trió, amely a magát kőkeménynek mutató Carlt több hónapos szabadságra kényszeríti, James lebénul, a kezdő kadét pedig meghal.

Ez egyike azon ritka eseteknek, amikor hiába írom le a jelenetet, nem számítanak spoilernek a soraim, a képsorok annyira durvák, és kegyetlenek. Nem csoda, hogy a 9 részes évad alatt néha még ébren is kínozzák Carl Morckot, aki a támadást követően még elviselhetetlenebbé, cinikusabbá válik. Ám, hősünk kirúgását az őrsön előléptetésnek álcázzák, amikor a nyomozóval közlik, saját osztályt kap magának, ez lesz a megoldatlan ügyek osztálya, ahol hosszú évek óta döglött akták közül válogathatja ki Carl, melyiknek a megoldásával próbálkozik meg.

Amikor manapság azért kritizáljuk a tévéipart, hogy egyre rövidebbek az évadok, és a készítők egyszerűen nem kapnak rá elég időt, hogy kifejtsék a karaktereket, jön egy ilyen karakterközpontú dráma, mint a Dept. Q, amely engedi magának, hogy néha lassan csordogáljon, talán túl lassan... de legalább az sem bizonyul tabunak, hogy a Carl és társai lelkét nyomorgató traumákat kényelmetlenül mélyen boncolgassa benne az író Scott Frank.

Igen, ott van ebben a szériában a skandináv nyomozós sztorik minden sötétsége, depressziója, drámája, ebből a tekintetből nem lehet beleszállni a Dept Q-ba. Még, ha a mellékszereplőket is olyan izgalmasra írta volna az alkotó, mint Carlékat, akkor egy kihagyhatatlan néznivalóról számolhatnék be most.

Ehelyett csak simán jó, valamelyest kiemelkedő a Dept. Q, de azoknak, akik visszasírják az igazán marcona nyomozós szériákat, mint a The Killing, vagy a Hannibal, érdemes a távirányító után kapniuk. A Dept. Q ezekhez képest földhöz ragadtabb, de pont ez a vonzereje, és bár a sokkoló pilot után időbe telik, hogy felvegye a tempót a cselekmény, de amikor felveszi, akkor igenis feszültté válik, a fotel karfáját markolósan izgalmassá.

Scott Frank ráadásul ügyesen játszik az eltérő idősíkokkal, az ugyancsak a Netflixen vetített The Witcher első évada azért vált értelmezhetetlen katyvasszá, mert a forgatókönyvírók belekavarodtak a sok szálba. Itt azonban az alkotó képes arra a bravúrra, hogy meglepjen a központi, átívelő ügyet tekintve. Még azok is döbbenten vakargathatják az első epizód végi fordulatot látva a fejüket, akik amúgy a nyomozós műfajból mindent, és még eggyel annál is többet láttak már. A Dept Q. a karakterdrámát és a sztorivezetést tekintve is meglep, már csak a hab a tortán a szép, művészfilmes, gótikus hangulatba hajló fényképezése.

Igaz, hogy a mellékszereplőket tekintve elhasal, de a Dept. Q központi szereplőgárdája igenis érdekes arcokkal van teli. Például Akram Salim (Alexej Manvelov) úgy válik az itteni Dr. Watsonná, hogy igazából senki sem kérte rá, és mégis nagyon hasznosnak bizonyul, hozva magával a saját kis tragikus háttérsztoriját. Aztán ott van Rose (Leah Byrne), aki az íróasztaltól szabadulna, és csak arra vágyik, hogy bizonyítson élesben, míg az ágyhoz kötött James konzulensként segít be a kissé számkivetett, többnyire kicsit sem lelkes Dept. Q vezetőjének, Carlnak.

A történet íve az évad során meg-megbicsaklik, vannak üresjáratok és túl lassú jelenetek rendesen, de a szereplők mindig akkor húzzák ki a mélypontokról a Netflix új nyomozós sorozatát, amikor a legnagyobb szükség van rá.

Matthew Goode pedig számomra egyértelműen a Dept Q. legnagyobb felfedezettje, akinek a cinikus beszólásait nem lehet megunni. Sőt, egy nagyon darkos krimiben még el is neveti magát olykor rajtuk az ember, ami valódi csoda ahhoz képest, hogy egy megrendítően komoly, skandináv alapokra felhúzott brit sorozatról beszélünk.

7,7/10

A Dept Q. szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.