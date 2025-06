Jóbarátok-rajongóknak kötelező ez az új sorozat

Ott volt a rémesen szerethető, élete szerelmét kereső építészről és haverjairól szóló Így jártam anyátokkal, amelynek a végét azonban csúnyán elrontották. Hasonlóképpen járt az Agymenők, mely ugyanebbe a témába bukott bele, de csak azt követően, hogy az alkotók a szitkomot néhány kockáról (geekről) szóló, kicsit sem romantikus vígjátéksorozatnak álcázták több évadon keresztül. A sort lehetne folytatni, Happy Endings, New Girl, Coupling... a Jóbarátok önjelölt örököseinek a listája szinte kifogyhatatlan.

Fotó: FX / IMDb

Most pedig megjött az új trónkövetelő, Felnőttek (Adults) a címe és pár napja, május végén a Disney+-ra futott be mind a nyolc részével, könnyed nyári néznivalónak. A főszerepben öt huszonévest látunk, persze mint minden Jóbarátok-klónban, itt is van csavar, hiába tűnnek magabiztosnak, extrovertáltnak és talpraesettnek hőseink, valójában mindannyian teli vannak nem túl jól leplezett hibákkal.

Kezdjük azzal a ténnyel, hogy a baráti társaság minden tagja Samirnél (Malik Elassal) lakik – csövezik inkább, hiszen a lakbér New Yorkban is pofátlanul magas –, amíg a srác szülei körutaznak.

Mindez alapot ad a néha egészen felhőtlen kikapcsolódásnak számukra, és persze az összetűzéseknek is, köszönhetően annak, hogy a Felnőttek főszereplői kicsit sem könnyű személyiségek. Míg Samirt a csapat teszetosza Ross Gellerjeként lehet beazonosítani, addig az ő se veled, se nélküled legjobb gyerekkori barátja a szőke szépség, Rachel... akarom mondani Billie (Lucy Freyer). Míg Issa (Amito Rao) személyében kapunk egy Phoebe-szerű bohém fiatal lányt, aki a maga minden szempontból fluid pasijával, Paul Bakerrel (Jack Innanen) kavar. Ja, és hogy ki ne hagyjam a legnagyobb poént, az itteni Joey, azaz Anton (Owen Thiele) konkrétan meleg, és afféle anti-Joey-ként szolgál, mert nagyon nem megy neki a párkapcsolati témázás.

Rá lehetne sütni a Felnőttekre, hogy kicsit túl egyértelműek a párhuzamok a nagy előddel, azonban a készítők, Ben Kronengold és Rebecca Shaw párosa jó érzékkel modernizálja a haverkodós szitkomok műfaját. Egy olyan zsánert, melyről mindig azt gondolja az ember, hogy látott már tőle mindent. Aztán jön egy ilyen pofátlanul merész próbálkozás, mint ez a széria, és lesöpri az asztalról az összes prekoncepciónkat.

Fotó: FX / IMDb

A New Yorkban játszódó 20-25 perces epizódok fegyverténye, hogy hiába tekerik extrém módon groteszkbe néha azokat a szituációkat, amelyekbe a főszereplők kerülnek, még így is nagyokat lehet röhögni a látottakon. Legyen szó az amerikai fizetős egészségügy horrorjairól, a reménytelennek tűnő álláskeresésről, a munkahelyi szexuális abúzusról, a hétköznapi céltalanságról, általános kiégettségről, reményvesztett, appokon keresgélős szingliségről, a Felnőttek úgy nyúl ezekbe bele, hogy nemcsak a huszas, hanem a harmincas éveikben járó nézők is könnyen magukra ismerhetnek bennük.

Igen, ismerős trópusokra építették a karaktereket, de a kitartott, a melótól ódzkodó gazdag gyerek, Samir, a saját magát a munkahelyéről kicsináló Billie, a túl hangos Issa, és az iszonyúan nyápic Anton mind pár rész alatt a szívünkhöz nőnek. Mondjuk, el tudom képzelni, hogy van, aki néhány megbotránkoztató jelenetet, mondjuk a pilotban bedobott metrós szatírt látva inkább elengedi a Felnőtteket, holott érdemes maradni.

Már csak azért is, mert a Jóbarátok hagyományainak megfelelően neves vendégszereplők is beköszönnek, példának okáért

a Daredevil főhőse, Charlie Cox egy sármos tanárt játszik,

a Mosolyogj 2. rémisztő színésze, Jack Nicholson fia, azaz Ray Nicholson szúrkálós gyilkosként bukkan fel,

míg a bulvárlapok kedvence, Julia Fox saját magát játssza a Felnőttekben.

Charlie Cox és Lucy Freyer három részre nyúló románca amúgy hiába indul ki beteges alapokból, elvégre a diáklány a volt tanárával kezd ki a régi iskolájában, ahova járt, mégis lopja a show-t. Még úgy is, hogy Cox felbukkanása annyira váratlanul ért, hogy az első jelenetében inkább csak felismerni véltem őt, nem esett le elsőre, hogy a Marvel szuperhőse cameózik.

A Felnőttekben az a jó, hogy nem fárad el a humora, inkább amolyan megbízhatóan erős szintet produkálnak végig a beszólások és tragikomikus jelenetek. Amellett persze, hogy reflektálnak arra, hogy milyen lehet mai Z-generációsnak lenni. Nekem személy szerint fogalmam se volt eddig, de az ehhez hasonló szitkomok jó kis betekintést engednek abba, hogy mik foglalkoztatják a „mai fiatalokat”.

Könnyű darálni, és jól esik darálni – nagyjából így lehet összefoglalni a Felnőtteket, amely ritka példája annak, amikor egy rövidebb évad jobban esik az ember lelkének.

Ha régen próbálkozott volna meg vele egy amerikai országos csatorna, 20-24 epizódban az alapötlet simán elhasalt volna, így azonban pont akkora adag, ami nem üli meg az ember gyomrát. Én már nézném tovább, főleg, hogy manapság annyira kevés értelmes szitkom készül, hogy valami hihetetlen. A Felnőttek épp ez, vicces, de azért értelmes szitkom, s az sem árt, hogy a karakterek tényleg jó barátoknak érződnek, nem egymás mellé pakolt, kitalált figuráknak.

8/10

A Felnőttek első évada magyar felirattal nézhető meg a Disney+-on.