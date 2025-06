Draco Malfoy visszatér, Tom Felton újra magára ölti a roxforti talárt

Több mint egy évtizeddel az utolsó varázslata után újra magára ölti a roxforti talárt Tom Felton – a Harry Potter-filmek hűvös tekintetű, szőke antihőse ezúttal a Broadwayen kelti életre Draco Malfoyt – írja a The Guardian. A 37 éves színész ezzel nemcsak rajongói egyik legkedveltebb szerepében tér vissza a varázsvilágba, de színpadi pályafutása legnagyobb mérföldkövét is megteszi: november 11-től 19 héten át látható lesz New York legendás Lyric Színházában a Harry Potter és az Elátkozott gyermek című előadásban.

Tom Felton 2001 és 2011 között alakította a Harry Potter-filmek egyik legmeghatározóbb karakterét, most pedig elsőként tér vissza a filmszéria színészgárdájából színpadi változatban is.

A Harry Potter-filmekben való szereplés életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. Ez a lehetőség számomra egy valódi kör bezárulása

– fogalmazott a színész. Az előadás, amely J.K. Rowling közreműködésével, Jack Thorne tollából született, 19 évvel az eredeti történet után játszódik, és Harry fiának, Albusnak a küzdelmeit állítja középpontba: örökség, barátság, identitás – és minden, ami a híres név árnyékával jár.

A darab producerei, Sonia Friedman és Colin Callender szerint Felton visszatérése „nosztalgiával, fejlődéssel és érzelemmel teli kulturális pillanat”, amelyben újra megmutatkozhat mindaz a mélység és emberség, amit egykor Malfoy karakterébe hozott. A Harry Potter és az Elátkozott gyermek 2018 óta fut a Broadwayen – eleinte két részben, öt órában, 2021 óta azonban egyetlen, három és fél órás előadásban. Felton az elmúlt években többek között a West Enden is színpadra lépett, és szerepelt a Majmok bolygója: Lázadás című filmben, valamint olyan sorozatokban, mint a The Flash vagy a Murder in the First. Hangját a Harry Potter videójátékokhoz is kölcsönözte, és feltűnt a húszéves jubileumi Visszatérés Roxfortba különkiadásban is.

Hamarosan jön a Harry Potter-sorozat

Amit arról korábban beszámoltunk, hónapokig keresték a megfelelő színészeket a Harry Potter sorozat főszerepeire, több mint 30 ezer gyermeket hallhattak meg, míg végül kiválasztották az ideális jelölteket. Dominic McLaughlin lesz látható Harry Potter szerepében, Arabella Stanton alakítja Hermione Grangert és Alastair Stout játssza Ron Weasley-t. Mindhármuknak ez lesz az első feltűnése a képernyőn.

J. K. Rowling, a Harry Potter-könyvek írója az X-en adott hangot annak, mit gondol a választásról. A reakció tömör volt, de velős.

Mindhárman csodálatosak. Nagyon boldog vagyok.

– írta J. K. Rowling, aki a készülő sorozat executive producere lesz.