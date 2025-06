Ana de Armas a nézőkkel is felmossa a padlót a John Wick új spin-offjában

Az ember azt gondolná, hogy akciófilmet készíteni a világ legkönnyebb dolga. Castingolj egy elég híres főszereplőt, aki bevonzza a nézőket a moziba, pakold teli verekedéssel és lövöldözéssel, esetleg autós üldözésekkel és robbantásokkal a játékidőt, a cselekmény, a többnyire bosszúsztori meg úgyis másodlagos... a forgatókönyv is elegendő, ha felfér egy zsebkendő szélére.

Könnyűnek tűnik, manapság mégis kevés példát tudnék működőképes és élvezetes akciófilmekre mondani, a közelmúltban Tom Hardy ide vagy oda, de nézhetetlen lett a netflixes Havoc, a Jason Statham főszereplésével készített A melóst se köszöntük meg, a Mission: Impossible legújabb, ismét nagyon grandiózus felvonása pedig egy nagyon hosszúra nyúlt ásítással ért fel.

Szerencsére azonban itt van nekünk egy Chad Stahelski nevű fickó, aki a karrierje javát kaszkadőrként töltötte, ő volt Keanu Reeves dublőrje a Mátrixban például, de dolgozott az 1994-es A holló című kultuszfilmen is. Ki értene jobban ahhoz, hogy mitől lesz ütős egy akciójelenet, mint egy kaszkadőr, és Stahelski némiképp meglepő módon, de nagyot ugrott Hollywood ranglétráján, amikor rendezővé lépett elő. 2014-ben hozta el a szakember nekünk a John Wick című akciófilmet, amelyben Keanu Reeves játszott egy olyan bérgyilkost, aki a fél maffián bosszút állt, miután az elhunyt nejétől kapott kutyáját pár orosz gengszter meggyilkolta.

A John Wick mögé igaz, hogy érdekes mitológiát építettek az írók, a hotelek, a klánok, a szállodában nem gyilkolunk szabályrendszer, a hangzatos kódnevek, a kifinomult maffiózók, a titokzatos aranyérmék mind emlékezetessé tették az összképet – ugyanakkor felesleges tévhitekbe ringatnunk magunkat. A John Wick összes része kő egyszerű bosszútörténet volt, amely a komplexitáshoz talán a direkt túlzásokba eső negyedik részben került a legközelebb. Ám, a sikeressé vált akció franchise-t a legtöbben elemi indokból nézték. Arra voltak kíváncsiak, ahogy a furán, mindig törzsből mozgó, rendkívül elkötelezett Keanu Reeves túlvilágra küld szinte mindenkit, aki ellentmond neki. Nekik nem kellett csalódniuk, megkapták, amit akartak, tokkal-vonóval.

A filmsorozat rendezője, Chad Stahelski szerint amúgy már 1000 körül tarthat a meggyilkolt rosszfiúk számlálója, és ehhez az összeghez jelentős mennyiséget tett most hozzá a magyar mozikban június 5-én bemutatott Balerina. Csakhogy, ezúttal a vérengzést nem Keanu Reeves csinálja benne főképp, hiszen egy spin-offról van szó, hanem

az az Ana de Armas, aki már a 007 Nincs idő meghalniban nagyot villantott színészileg, s az itt látottak után nem lenne meglepő, ha egyre többen kezdenék el az új Angelina Jolie-t meglátni benne.

A részben hazánkban, Budapesten forgatott Balerina egy Eve (Ana de Armas) nevű nő körül forog, akinek gyerekkorában titokzatos gazfickók ölik meg az apját a szeme láttára, ám ezt követően egy legalább ennyire titokzatos csoportosulás, a Ruska Roma befogadja hősünket. A magát tánciskolának, balerinaképzőnek álcázó szervezet, ahogy az évek telnek-múlnak, épp úgy, mint John Wickből, Eve-ből is egy gyilkológépet farag. Azzal a nagy különbséggel, hogy Ana de Armas karakterét úgy képzik ki, hogy ne féljen úgy harcolni, mint egy lány.

Nagy felüdülést jelent ez a húzás az eddig mutogatott női akcióhősökhöz képest, akikkel szemben gyakran hozták fel a kommentelők azt a kritikát, hogy negyven kilósak vasággyal, mégis kigyúrt fickókat tesznek taccsra. Hát, hol itt a realizmus? Simán lehetne erre replikázni, hogy a John Wick-filmek amúgy is elengedték már azt az apróságot, hogy valósághűségre törekedjenek. Azonban a Balerinában a hősnő a sztori szerint is annak tudatában megy harcba, hogy felkészültsége ellenére ő egy törékeny nő, aki emiatt fizikailag hátrányból indul. Ennek megfelelően lángszórót visz oda, ahova mások egy szimpla pisztollyal mennének, és hasonló, néha agyeldobós megoldásokat láthatunk Eve-től.

A John Wick első komolyan vehető spin-offja – már, ha a vicckategóriás Continental című sorozatot nem számítjuk –, ugyancsak egy bosszútörténet, Eve felperzseli a fél világot, hogy megtalálja apja gyilkosait, és felelősségre vonja a titokzatos szektát, akik a gyerekkora tönkretétele mögött állnak. Ugyanakkor, mindezt a karizmatikusan játszó Ana de Armas mellett rettenetesen élvezetes akciójelenetekkel támogatták meg a készítők. Tényleg, a Balerinára mindenki vigyen be popcornt, mert ez igazi popcornfilm, ahol tátott szájjal nézzük, ahogy csak gránátokat dobálva gyilkolászik a főhősnő, máskor tányérokat tör tízesével ellenségei fején, és lehetne még sorolni a kreatív, átgondolt, picit sem lusta, vérgőzös megoldásait a Balerinának.

Igen, a kreatívabb akciójelenetekért újfent Chad Stahelski a felelős.

Lehet, hogy úgy tűnik, hogy leborulok előtte, és talán így is van. Ugyanakkor a szakember az, aki – miután a Lionsgate nem volt elégedett a végeredménnyel, három hónapot dolgozott, extra akciójeleneteket forgatott a stábbal, és ilyen erősre pofozta ezt a John Wick-sztorit. Túlórázni a film rendezőjét, a névleges rendezőt Len Wisemant be se hívták. Hiába fémjelzi az ő neve a Balerinát, Stahelski ügyességét tükrözik az akciójelenetek újfent. Meg lehet nézni az első flashback keménykedést, nagyjából olyan középszerű lett volna a film, ha ráhagyják a dolgot Wisemanre. Szerencsére a Lionsgate-nek az egyik legjobban tejelő filmsorozatáról van szó, nyilván nem hagyták bebukni a Balerinát, amivel kapcsolatban már a folytatás lehetőségét is rebesgetik.

Az újraforgatások azért nagyon picit be is gáncsoltak a Balerinának, meg kell hagyni, a Walking Deadből ismert Norman Reedus szála például furcsán elsikkad egy ponton túl. Ezt leszámítva viszont a lehető legjobban sült el a döntés.

Épül a bérgyilkosok világa, halnak a rosszfiúk és John Wick is beköszön

Az sem utolsó szempont, hogy a Balerina ügyesen teszi a dolgát, vagyis bővíti ki a John Wick amúgy is népes univerzumát. Többet megtudunk a Ruska Romáról többek közt, és bár balettozás legalább annyira kevés van, mint A méhészben méhészkedés, vagy A melósban kétkezi melózás, az orvgyilkos szekták játszmái sokkal izgalmasabbak, mint mondjuk a John Wick 4-ben. A franchise címszereplője, Keanu Reeves ugyancsak beköszön cameózni, Keanu Reeves pedig minden eddiginél veszélyesebb és halálosabb. Nincs túltolva Reeves játékideje, épp annyit kapunk belőle, amennyi még jól esik, ugyanakkor a Balerina kétszer, sőt inkább háromszor is aláhúzza, hogy micsoda gyilkológép ez a karakter, akitől mindenhol rettegnek, ahol csak felbukkan. Aki pedig nem fél eléggé, az két másodperc alatt golyót kap a szemei közé.

John Wick-hagyományoknak megfelelően a dialógusok néha túlegyszerűsítettek, a cselekmény csak azért van ott ebben a spin-offban is, hogy lendüljünk előre a következő gyilkolászásig. De én ezért személy picit sem haragszok a készítőkre, ha ez lenne az általános, ha ennyire érdekelné az akciófilmes rendezőket, hogy átgondolt, élvezetes akciójeleneteket hozzanak nekünk, akkor sokkal jobb helyzetben lenne a zsáner így 2025-ben, mint amilyenben ténylegesen van. Nyilván Stahelskinek nem volt már sem ideje, sem elég pénze a stúdiótól, hogy az összes lövöldözést, verekedést újraforgassa, így a névleges rendező egy-két slendrián és ötlettelen megoldása lejjebb húzza az élményt.

A Balerina azonban messze van attól, hogy középszerű legyen, és még csak nem is guilty pleasure, hanem simán egy élvezetes akció spin-off. Soha rosszabb mellékágat ne kapjon a John Wick, Ana de Armasnak meg alig várom személy szerint, hogy újból gránátot és lángszórót adjanak a kezébe. Mert cefetül jól állnak neki.

7/10

A Balerina jelenleg is látható a magyar mozikban.