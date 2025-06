Óriási csalódás, mintha a resztli került volna a negyedik évadba

Kevés ennél kreatívabb sorozat készül, pedig éppen a Love, Death & Robots a Netflixen az, amely annak példája, hogy érdemes szabadjára engedni a fantáziát, az alkotói szabadságot és végtelen teret nyitni az animáció előtt. Igaz, a sorozat negyedik évadának epizódjai mintha fáradtak volnának, első ránézésre úgy is tűnhet, hogy ebbe kerültek azok az ötletek, amelyek haloványabbak. No de nézzük, miért is fontos ez a sorozat.

Olyan időket élünk, amikor az AI lassan mindent ural. A filmkészítés különösen veszélyeztetett terület, hiszen a mesterséges intelligencia ma már szinte bármit megrajzol, megszerkeszt, kitalál és bemutat. Az avatott szem, persze, észreveszi a sutaságokat, a megtört mozdulatsorokat, a nem élethűen megjelenített érzelmeket, ez a technológia azonban rémisztő gyorsan fejlődik, így ne legyenek kétségeink,

az AI simán legyártja a jövő filmjeit.

Ezért is öröm, amikor olyan, animált, hús-vér színészek hangján megszólaló alkotásokat láthatunk, amelyekben még helye és szerepe van az embernek, az ötletnek és kreativitásnak; amikor sok-sok munkaórával megrajzolt, meggyurmázott, összeillesztett fázisokkal életre kel az anyag, manifesztálódik a szellem, a gondolat.

Animált valóság, Red Hot Chili Peppers

A Love, Death & Robots ebben erős, és persze abban is, hogy többnyire remek ötletekre épülő animációs minifilmeket láthatunk. Az eddigi évadok egészen jól felépített történetekkel kényeztettek el minket, ebben a negyedikben már meglepően sok a flash élmény, a sztori hirtelen befejezése, lezárása – valamint a lötyögős történetek sora.

Persze, a lekerekítetlen történetek is lehetnek izgalmasak, az eddigi minieposzokhoz képest mégis több epizódnál marad hiányérzetünk. Vagyis az élmény olyan, hogy

jé, ennek itt most tényleg itt a vége?

Pedig alapjában minden 4. évados sztorinak lenne helye és szerepe, ha az alkotók sokszor nem elégedtek volna meg a puszta animációs élmény hatáskeltésével. Mert itt van mindjárt a Can’t Stop epizód, ami a Red Hot Chili Peppers 2003-as koncertjének (Slane, Írország) újraértelmezése. Ebben a filmecskében az a trükk, hogy itt mindenki marionettfigura, így kel életre a koncert. Joggal kérdezheti bárki, hogy hol van ebben a sci-fi, és ha a válasz az is, hogy nem kell keresni, akkor ki kell mondani, hogy a mozgatott bábok tömege, az együttes tagjainak megjelenítése oké, rendben van, ügyes munka, a rendezője David Fincher, és az írója is a sorozat egyik alapítója, Tim Miller – a sztori azonban leesik a Love, Death & Robots csillaghídjáról.



Ugyanez érezhető a Smart Appliances, Stupid Owners epizódban, pedig történetének írásába maga a nagy sci-fi író, John Scalzi is beszállt, és a szarkasztikus történetben az okoseszközök elvileg olyan bölcsességeket, felismeréseket fogalmaznak meg, amelyekből nekünk, buta tulajdonosoknak tanulnunk kellene, a hatás mégis inkább kínos, kényszeredett nevetés és csodálkozás.

Egyszer csak véget ér

Ebben az évadban is vannak – persze – jobban sikerült animáció + történet párosítások, mint például a The Screaming of the Tyrannosaur vagy a Golgotha, ám ezek a történetek sem kerekednek le a végén, így a hiányérzet hatalmas. Olyan, mintha egy mesét ott szakítanának félbe, amikor érkezne a tanulság, a lényegi rész. Bosszantó és csak akkor nem bántó, ha úgy fogjuk fel, hogy ez lehetőséget ad arra, hogy magunk vigyük tovább a történetet, adjunk hozzá fejben befejezést.

Ám – ha már ennyire kényeztenek bennünket – az alkotók nekünk adhatnák az egész történetet, aztán majd eldöntjük, hogy mit kezdünk azzal.

Kedves történet (The Other Large Thing), amelyikben Sanchez, a házimacska a gazdik intelligens robotjával szövetkezik, és világuralomra tör, a 400-as fiúk (400 Boys) is remek alapötlet, sajnos kellően kibontatlan társadalmi alapkép nélkül marad, és kicsit sematikusan suta a miniatürizált katonaság vs. idegen lények harmadik típusú találkozása (Close Encounters of the Mini Kind) is.

Az évad talán legsci-fisebb alkotása a Pókrózsa (Spider Rose), amelyben a magány találkozik a kiszolgáltatottsággal, valamint a kapzsiság a hiszékenységgel. Egészen drámai, ahogyan Jennifer Yuh Nelson rendező bemutatja az univerzumot átszövő ridegséget, annak érzelmekkel teli és érzelmek nélküli világát.

Ez a jövő, de kell hozzá az ember

A Love, Death & Robots tökéletes példája annak, hogy milyen filmek várnak ránk a jövőben. Arról mesélnek, hogy az animált történetek nem halnak el, sőt ezerrel robognak valahol a hardverek rendszerében. Kicsit olyanok, mint azok a gyártósorok, amelyek egyik végén betesszük az alapanyagot, a másikon meg kijön a termék, és ez bár aggodalomra adhatna okot, talán mégsem kellene félünk.

Ez a technológia ugyanis a végtelenbe tolhatja a képzelet és a megvalósíthatóság lehetőségét. És – szerencsére – egyelőre még szükség van az emberre, aki kitalálja, miről is kellene szólnia egy filmnek. Mert legyenek is itt bármilyen sztorik, azokban, amelyek már nem az emberről szólnak, nincsen semmi emberi, azok egy ideig lehetnek érdekesek, ám utána már nem szólítják meg az embert.

Az animatizált történetek közül ezúttal hiányzik a hiperrealista ábrázolás, pedig ebben a zsánerben milyen remek kis film az első évadból a The Secret War (rendező: Gabriele Pennacchioli és Zorkóczy István). De amíg a Love, Death & Robots olyan epizódokat ad nekünk, mint például a Zima Blue, A magas fű, A megfulladt óriás, a Jibaro, Hó a sivatagban, a Jó vadászat, az animáció, a sci-fi, a fantázia bárkit leültet a képernyők elé.

Az ötödik évad jobb lesz... Ugye?

Love, Death & Robots, 4. évad

5,5/10