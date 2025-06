Sírva röhögtünk azon, ahogy az HBO új filmje a gazdagokat ostorozza

Egy kicsit bizarr belegondolni, hogy napjaink techmilliárdosainak, Elon Musknak, Jeff Bezosnak, Mark Zuckerbergnek és a többi passzív-agresszív, kissé kiöregedett zsenigyereknek mennyi hatalom összpontosul a kezében. Persze kell mindehhez, hogy egy egészen technokrata társadalomban, a ránk zúduló kütyük bűvöletében élünk.

Öröm az ürömben, hogy legalább az őrült modernizmus inspirációs forrásként szolgál az olyan író-rendezőknek, mint Jesse Armstrong, aki az Utódlás után ismételten az HBO-hoz fordult az ötletével. Milliárdos tech brókról kívánt tévéfilmet forgatni, a kábelcsatorna persze nem is nagyon állt ellen, így az Utódlás készítője visszatérhetett ahhoz, amihez a legjobban ért, a gazdagok kiparodizálásához. Igaz, ezúttal

négy évad helyett nagyjából két óra állt a rendelkezésére, hogy újfent egy lebilincselő sztorit, és persze zsigerből utálható karaktereket tegyen le az asztalra.

És egészen jól is sikerült a vállalása Jesse Armstrongnak, már amennyiben a néző egy picit lejjebb tekeri az elvárásait, és nem feltétlenül az új Utódlást várja a készítőtől. Ilyen szellemiségben a kisképernyő elé leülve kompromisszumokkal bár, de lehet élvezni a látottakat.

Menjünk is bele egy kicsit az alaphelyzetbe, a Mountainhead, a Maxra június 1-jén felkerült, az HBO-n június 8-től látható szatirikus dramedy története négy kőgazdag techvezér körül forog, közülük a legszegényebb, a többiek által „Konyhásnak” csúfolt Hugo (Jason Schwartzman) az, aki meghívja a többieket az átlagember pénztárcájához mérten nagyon is puccos hegyi villájába, egy pókerezéssel megspékelt elvonulásra.

Ide fut be az idősebb, félig-meddig titokban haldokló Randall (Steve Carell), a többiekhez képest egészen empatikus és kedves Jeff (Ramy Youssef) és Venis (Cory Michael Smith), akinek az egyik legújabb frissítése, amit az általa vezetett X, akarom mondani, Twitter, akarom mondani Traam nevű közösségi platformon élesített, épp világégést okoz. Köszönhetően annak, hogy elszabadul az AI a felületen, és mindenféle deepfake és megbuherált képek, videók árasztják el azt, és az emberek képtelenné válnak megkülönböztetni, mi a valóság és mi a kamu. Teszem hozzá gyorsan,

az író ezen víziója simán megvalósulhat ebben a ChatGPT-vezérelt világban, velünk is. Szóval, érdemes néha elgondolkozni a Mountainheadben látottakon.

Igen, néha alulírt, túlegyszerűsített karikatúrák a főszereplők, a neves színészek azonban kihozzák a maximumot ezekből a két lábon járó vázlatokból, akiket Jesse Armstrong skiccelt fel nekünk a tévéképernyőre. Nagyon egyszerű ráismerni például, hogy Venis nem más, mint Elon Musk kitalált verziója, akinek az USA elnöke is a fejét venné legszívesebben, a fentebb említett AI-fiaskó miatt. Az Utódlás alkotója már-már látnok, hiszen valami hasonló adok-kapok megy éppen Musk és Trump között is éppen, mint amit az új filmjében látunk.

A Mountainhead cselekménye nem ragad itt le, inkább a játékidőhöz képest egészen mélyen belemegy abba, ahogy ezek a milliárdosok és fél-milliárdosok egymásnak mennek, zsigerelik a másikat, és bár eljátsszák, hogy mekkora haverok és pajtások, mindannyiuknak megvannak a maguk piszkos kis indítékaik. Közülük a legrohadékabb, Ven például minden áron meg akarja vásárolni a Jeff által fejlesztett AI-t, ami kiszűrhetné a nem valódi videókat a Traamről, az utolsókat rúgó Randall pedig mindezt teljes bedobással támogatja. Tekintve, hogy ha barátai összefognának, az esélyt adna számára, hogy pár éven belül a tudata feltöltésre kerüljön a felhőbe. Örök életet és ingyen sört biztosítva neki, bináris ízekben. Na, és itt van még a legszegényebb Konyhás, aki a béna lifestyle applikációjának igyekszik mecénást találni bajtársai között – ez a keszekusza, ide-oda görbülő kapcsolati háló viszi el a Mountainheadet egészen meglepő irányokba.

A techzsenik leigázzák a világot? Most inkább ne...

Nagy kár, hogy Armstrong igazából csak gondolatkísérleteket végez, nem kötelezi el magát a belengetett fordulatai mellett. Hiába vetődik fel, hogy a techzsenik igazából le is igázhatnák az éppen apokaliptikus állapotoktól szenvedő bolygót, mert az erőforrásuk és az agyuk is megvan hozzá... ha a forgatókönyv a felvetést csak úgy eldobja a fenébe, és a játékidő második felére a Mountainhead totálisan másfelé megy. Pici spoiler, de afelé, hogy Ven, Randall és Konyhás összefogjanak, és megpróbálják kinyírni az AI-ért Jeffet, az egyetlen olyat közülük, akire rá lehet fogni, hogy jófiú.

Az ötlet megszületésétől addig, hogy elkészüljön, mindössze hat hónap telt el, és ez a sietség némiképp rányomja a bélyegét a Mountainheadre. Igen, szimpla tévéfilm, nem nagyvásznas dráma, de akkor is fájó, hogy egy Armstrong-műnek ennyire függenie kell a színészgárdától, akiken érezni, hogy néha mintha még rögtönöztek is volna. Szerencsére azonban a készítő jól válogatta ki a sztárokat, az önsanyargató, földhözragadt humort Ramy Youssefnél jobban kevesen csinálják, aki a Ramy című sorozatában bizonyította a dolgot. Rajta kívül Steve Carell is lubickol a megfáradt, öreg és cinikus techvezér bőrébe bújva, Jason Schwartzman meg már megint Jason Schwartzmant hozza, de azt legalább magabiztosan teszi.

A Mountainhead abszolút felfedezettjének és csillagának Cory Michael Smith bizonyul, akit nézőként ott ütnénk legszívesebben, ahol érünk, és ha Elon Musk megnézi ezt a filmet, még ő is irigyen sárgulhat el amiatt, hogy az alternatív Musk mekkora gennyláda. Elvégre a mi techvilágunk főgonosza nem okozott még világégést. Még.

Képtelenség szó nélkül elmenni amellett, hogy az HBO új filmje mennyire kapaszkodik azért az Utódlásba, nem csak hasonló figurákat mozgat, de még a zenei betétek is akut déjá vu kiváltására alkalmasak. Afféle nemhivatalos spin-offként is lehet a Mountainheadre gondolni, amellyel Jesse Armstrong vélhetően lezárta magában ezt a periódusát. Holott, én személy szerint nem unom még azt, amikor az Utódlás alkotója a kőgazdagokat üti, mert mindig talál rajtuk újabb és újabb fogást láthatóan.

Egy jelenet, ami nagyon megragadt bennem, amikor a techbrók kiállnak a hegy szélére, és tollal magukra firkálják, hogy mekkora vagyonon ülnek, aztán a vágyaikat, a félelmeiket, kéréseiket beleüvöltik a természetbe. Jó ízelítő abból, hogy a Mountainhead főszereplői mennyire kicsinyes alakok. Gazdagok, de gyomorforgatóak, és legalább annyira szánalmasak, mint a Roy-família, ha nem jobban.

Bár a befejezés nem olyan véres, és nem annyira drasztikus, mint amit a Mountainhead játékidejének nagy része ígér, én mégis elégedetten keltem fel előle. Manapság az értelmesebb tévéfilmeknek híján vagyunk. Amilyen színvonalat a Netflix is képvisel, lassan szóra sem érdemes, és nagyrészt értékelhetetlen. Épp ezért kellenek az olyan próbálkozások, mint a Mountainhead. Hálistennek, hogy az HBO ad még pénzt ilyenekre, másképp nézőként szügyig lennénk a slamasztikában és az AI-gyanús sztorikban. Persze, a Mountainheadben is van AI, de itt amolyan elrettentő jelleggel, sztorielemként.

Az üzenetet pedig, bármilyen basic, magunkkal érdemes vinni, tekintve, hogy a generált Ghibli-fotókkal, ál-Bosszúállók forgatási képekkel megmérgezett internet egyre kevésbé megbízható.

7,2/10

A Mountainhead magyar felirattal nézhető meg a Maxon.