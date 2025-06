Telitalálat lett az Így neveld a sárkányodat élőszereplős változata

Felnövéstörténetet sokfélét láttunk már, de olyat, amiben egy csenevész, de annál lelkesebb viking fiú összebarátkozik egy éjfekete, és rendkívül veszélyesnek tűnő sárkánnyal, 2010 előtt nem nagyon. Jó másfél évtizeddel ezelőtt szállította le a DreamWorks Animation az Így neveld a sárkányodat első részét, mely egy brit szerző, Cressida Cowell könyvsorozatát dolgozta fel, és úgy ültették ezt a falusi fantasy-kalandot a nagyvászonra, hogy végül dollármilliárdos bevételeket hozó filmtrilógiává bővült a franchise.

Mit filmtrilógiává? A Cartoon Network és a Netflix spin-off sorozatokat is készített az egész estés produkciók mellé. Utóbbiakat – mivel berántott ez a világ, én is megnéztem, és tanúsíthatom, hogy mind a Riders of Berk, mind a Defenders of Berk, de főképp a Race to the Edge kötelező néznivalók az Így neveld a sárkányodat rajongóinak, melyek nem csak a karaktereket, hanem a világot is pár bénább epizódtól eltekintve meglepően ügyesen mélyítik el.

Azzal kapcsolatban, hogy eltelt-e már annyi idő, és volt-e alapból létjogosultsága, hogy élőszereplős változatot készítsenek az első Így neveld a sárkányodatból, nagyon durván megoszlottak a vélemények. Fennállt ugyanis a veszélye, hogy egy Disney-féle, a Hófehérkére, esetleg A kis hableányra hajazó gyalázatot kapunk, és nem a Lilo & Stitch-féle kedves újragondolás landol a mozikban. Nekem is erős aggályaim voltak az Így neveld a sárkányodat élőszereplős remake-je kapcsán, melyet június 12-e óta adnak a magyar mozik, de szerencsére az alkotók rám cáfoltak. Még csak azt se mondanám, hogy 1:1-hez adaptáció került a vásznakra, akik így gondolják, azoknak javasolnám, hogy a régi filmeket ismételjék át. Bőven került ebbe az átiratba annyi újítás, hogy megállja a helyét a 2025-ös filmes kínálatban.

Az alapsztori nyilván maradt ugyanaz, egy Hablaty nevű srác a főszereplő, aki Hibbant-szigeten tengeti a hétköznapjait, festői környezetben, ugyanakkor a falusiaknak folytonos gondot okoznak bizonyos kártevők. Szárnyaik vannak, tüzet okádnak a lények, amelyek megnehezítik az amúgy hellyel-közzel kőkemény vikingek életét. A törzs vezetője, Pléhpofa, bár látja, hogy fiát nem faragták olyan kemény fából, mint a többieket, bízik abban, hogy Hablatyból egyszer még igazi sárkányölő lehet. Ám, hősünk egy egészen

más útra lép rá, amikor az összes közül talán a legveszélyesebb sárkányfajtával, egy éjfúriával kezd el barátkozni.

A Fekete telefon című horror-thrillerből ismert Mason Thamesnek hiába vannak élesebb arcvonásai, mint a mesebeli Hablatynak, és tűnik idősebbnek is ránézésre, szorult belé annyi gyermeki ártatlanság, hogy elnézzük ezt a különbséget neki. Főleg, hogy a karakter zord apját, Pléhpofát alakító Gerard Butler minden jelenetében olyan szigorú a fiával, hogy konkrétan megsajnáljuk a főszereplőt. Ami a hasonlóságokat illeti, Nick Frost is kihozza a maximumot a művégtagokkal felvértezett, fegyverkovács Bélhangosból. Frost játéka különösen megnyugtató ebben a filmben abból a tekintetből, hogy itt is egy olyan archetípust hoz, mint amilyet a Harry Potter-sorozatban várhatunk majd tőle. Hagridot, csak itt nem úgy hívják.

Az Így neveld a sárkányodat-filmnek amellett, hogy Hablaty és Fogatlan barátságát mutatja be, és a sárkányokhoz való viszonyuk és iszonyuk megváltozását a vikingeknek, mindig is központi eleme volt, hogy egy baráti társaságról szólt. Nos, talán itt vannak a legnagyobb változtatásai a remake-nek, a szőke Astridot ezúttal a barna bőrű, fonott hajú, a The Last of Us pilotjában Joel lányát játszó Nico Parker hozza. Lehetne woke-ot kiáltani, vagy hollywoodi nepotizmust, elvégre Thandie Newton egyik lányáról van szó, de pár jelenet, és túllendülünk a külsőt illető különbségeken. Astrid ugyanis ezúttal is épp olyan ádáz, félelmet nem ismerő vikinglány, mint a rajzfilmben is volt. Halvér (Julian Dennison) szintúgy nagyszerű, és mindig mosolyt csal az ember arcára azzal, hogy a sárkányok erősségeit és gyengeségeit két lábon járó lexikonként idézgeti. Na, és az ikrek is ugyanolyan bolondok, mint régen, azzal a nagy különbséggel, hogy míg a mesében mindketten cingárok voltak, Bronwyn James személyében Kőfejet ezúttal egy erősebb csontozatú lány alakítja. Ami lehetne zavaró is, de Fafej (Harry Trevaldwyn) tesójának személyiségét úgy megfogta az író-rendező Dean DeBlois, aki amúgy a mesetrilógiát is csinálta, hogy nem lehet rá panaszunk.

Amellett, hogy nyilván a 2025-ös Így neveld a sárkányodat-filmben erős a nosztalgiafaktor, bizonyos jeleneteket hatásosabban tálal ez a változat. Már csak az élőszereplős jellegéből adódóan.

Ott van például az a fordulat, amikor Astrid először találkozik Fogatlannal, és totálisan kiakad, hogy Hablaty egy tűzokádó hüllővel barátkozik. Ekkor kapunk egy olyan szekvenciát, amikor az éjfúria felkapja a lányt, és vikingfiú barátjával megpróbálják jobb belátásra bírni. Nem csak ezekre a snittekre igaz, hanem azokra is, amikor Hablaty és Fogatlan elvesztik egymást a levegőben, és néha öntudatlanul zuhannak a tenger felé, hogy minden ilyen megmozdulás adrenalindúsabb, izgalmasabb az élőszereplős filmben, mint a régi mesékben.

Valamint, a könnyfacsaró, szelídebb repkedések is érzelmesebbek, konkrétan előfordul, hogy az északi fényeknél való lebegés még a Végtelen történetet is megidézheti bennünk.

Ami sajna nem változott, hogy a film végső nagy csatája még mindig ugyanolyan ad hoc, súlytalan, és vizuálisan rosszul fest a nagyvásznon, mint a mesefilmben. Dean DeBlois nagy részt sikerrel elkerülte azt, hogy az új Így neveld a sárkányodat szolgai másolata legyen a régi első résznek. Ugyanakkor az is kiment a fejéből, hogy ezt a harcot hatásossá varázsolja. Emiatt jár a direktornak a fekete pont, írhatja bele az üzenőjébe. Ezt leszámítva azonban telitalálat lett a 2025-ös Így neveld a sárkányodat, és ha még ezek után bárkinek kérdőjel lenne a fejében ezzel kapcsolatban, leírom: a sárkányokat nem kutyákról, hanem macskákról mintázták.

Azon felül, hogy mennyire aranyos és lélekemelő, az elfogadást hirdető sztorija van az Így neveld a sárkányodat-filmnek, nekem bevallottan azért is nagy kedvencem, mert otthon a fekete macskám mattra ugyanúgy viselkedik, vagy éppen nem viselkedik, mint Fogatlan. Fekete cica gazdáknak különösképpen kötelező ez a nagyvásznon, és jó hír, hogy bejelentették már a második rész remake-jét is. Attól hasonlóképpen jó szórakozást várok, és siker esetén ki tudja, talán még egy negyedik felvonás is elkészül egyszer. Hogy animáltan, vagy élőszereplősen, az már szinte mindegy.

Mondjuk amiatt, hogy a nagy Jónsi-slágert, a Stick & Stonest kihagyták, még egy darabig morcos leszek. Persze ez a tény a filmnek adott pontszámon nem változtat.

8/10

Az Így neveld a sárkányodat jelenleg is látható a hazai mozikban.