Művét minden idők tizenkét lejobb magyar filmje közé választották

Kiállítással, filmvetítésekkel, portréfilmmel is megemlékeznek a hazai filmtörténet kimagasló életművet hátra hagyó alkotójáról, a 100 éve született Makk Károly rendezőről a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon.

Az idén június 18 és 21. között megtartott filmes seregszemle ideje alatt várja a látogatóit a veszprémi FOTON Audiovizuális Centrumban a Játszani kell: Makk Károly munka közben című kiállítás. A tárlat egyedülálló áttekintést ad a korszakalkotó rendező karrierjének főbb mérföldköveiről.

A MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál kiállítása a forgatás közben készült werkfotókon keresztül mutatja be Makk pályafutását a Liliomfitól a 2003-as Egy hét Pesten és Budán című filmig. A fényképeken a rendező mellett láthatjuk Dayka Margitot, Törőcsik Marit, Darvas Lilit, Christopher Plummert, Darvas Ivánt, valamint sok kamera előtti és mögötti alkotótársat, illetve a magyar filmtörténet néhány emlékezetes jelenetét a megörökítésük pillanatában.

Felújított Liliomfi

A MOZ.GO filmvetítésekkel is ünnepli Makk Károly páratlan életművét. A vetítendő moziklasszikusok közt két felejthetetlen alkotása is helyet kapott. A fesztiválon három alkalommal, három helyszínen is látható lesz a pályafutását rakétasebeséggel elindító játékfilmje, az 1954-ben bemutatott és a szintén száz éve született Darvas Iván főszereplésével forgatott Liliomfi.

A film kópiapremier, A gyönyörűen felújított alkotást ebben a formában a MOZ.GO közönsége láthatja először.

A vetítés előtt Muszatics Péter beszélget Ráduly Györggyel, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési és Technológiai divíziójának igazgatójával.

Minden idők legjobb magyar filmjei

A Liliomfi mellett a Szerelem is visszatér a nagyvászonra. A nagy emberi érzelmekről, az elmúlásról és az ötvenes évek rideg valóságáról mesélő két Déry Tibor művet, a Szerelem és a Két asszony című novellát összekapcsoló, feldolgozó filmet a veszprémi Agórában lehet majd megtekinteni. A Darvas Lili, Töröcsik Mari és Darvas Iván főszereplésével forgatott film számos nemzetközi elismerés mellett

1971-ben elnyerte a Cannes-i Filmfesztiválon a zsűri díját,

míg a szakma hazai képviselői minden idők tizenkét legjobb magyar filmje, az „Új Budapesti Tizenkettő” közé választották be 25 évvel ezelőtt.

A MOZ.GO idei programjában szintén szereplő Kicsoda Ön, Makk Károly? című kisfilm pedig arra tesz kísérletet, hogy közelebbről bemutassa a legendás alkotót, aki nem véletlenül lett az 1945 utáni rendezőnemzedék egyik legegyénibb hangú, különös látványérzékenységű képviselője, illetve

a magyar és az egyetemes filmművészet meghatározó egyénisége.

A Kerékgyártó Yvonne rendezésében, a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívumban 2020-ban megszületett alkotást június 20-án, Balatonfüreden, a Tagore sétányon a Liliomfi vetítése előtt tűzik műsorra a fesztivál keretében. A veszprémi Hangvilla előtt pedig Makk filmplakátjaiból nyílik szabadtéri kiállítás.