Történelmi mélyponton a Pixar, egy filmjük sem teljesített olyan rosszul, mint az Elio

Megjelentek az első számok a Pixar legújabb animációs alkotásáról, amik nem festenek túl pozitív képet. Az Elio című film mindössze 21 millió dollárt hozott nyitóhétvégéjén, amivel a Pixar történetének leggyengébb nyitását produkálta, egészen nyolcmillió dollárral kevesebbet, mint a stúdió legelső, 1995-ös alkotása, a Toy Story.

Fotó: Fórum Hungary Részlet az Elio című filmből

Az Independent beszámolója szerint a 21 millió dolláros (mintegy 7,35 milliárd forintos) kezdés több szempontból sem biztató. A lap által megkérdezett filmes szakelemező, David A Gross úgy fogalmazott:

Ez egy igen gyenge nyitás egy új Pixar-filmhez képest Más eredeti animációs filmnél még jó szám lehetne, de ez a Pixar, és a Pixar figyelemre méltó eredményeit tekintve ez a film jóval az átlag alatt van.

Az alkotás sikerét az sem tudta biztosítani, hogy olyan ismert színészeket sikerült felkérni a szinkronszerepekre, mint a háromszoros Primetime Emmy-díjas Brad Garrett vagy az Oscar-díjas Zoë Saldaña. Történt ez annak ellenére, hogy a szakmai oldalak és a kritikusok többségében pozitívan nyilatkoztak a filmről.

Eredetit a sokadik helyett

A szakértők és a közönség számos tagja igen nagyra értékeli a Pixar törekvését, ami szemben a legtöbb stúdióval továbbra is kiemelten kezeli az eredeti alkotásokat. Míg sok mozgókép vállalat a filmsorozatokban, az előzményfilmekben, a folytatásokban, átdolgozásokban, könyv- és élőszereplős adaptációkban, illetve a spin-off alkotásokban látja a sikert, addig a Pixar továbbra is arányaiban jóval több új filmet, új történetet hoz be.

A stúdió 2020 óta megjelent 8 filmjéből mindössze kettő olyan, aminek köze van korábbi alkotásaik valamelyikéhez.

Persze felmerül a kérdés, hogy a stúdió jó döntést hozott-e ezzel a stratégiával, ha történelmi mélypontra értek, hiszen az Elio 150 millió dolláros (mintegy 52,5 milliárd forintos) gyártási költségéhez mérten a 21 millió dollár még nagyon messze van a nyereségtől.

Az eredeti sztorik támogatásával ugyanakkor olyan alkotásoknak képes teret adni a stúdió, mint a 2023-ban debütált közönségkedvenc Elemi, ami nyitóhétvégéjén szintén csak 30 millió dollárt tudott hozni, de Oscar-és Golden Globe jelölést is kapott. Továbbá, ha a stúdió nem adna teret új alkotásoknak, akkor az Agymanók és a Coco sem kaphatott volna második részt (előbbi filmtörténelmet írt bevételi sikerével, utóbbit a tervek szerint 2029-ben mutatják be).

A Pixar korábban leginkább azoknál a filmjeinél produkált rosszul a mozikban, amiket elsődlegesen streamingre szánt, akár a Pirula Panda (2022), a Luca (2021) vagy az Oscar-díjas Lelki ismeretek (2020).

A közönség és a szakemberek többszörösen kiemelik a Pixar alkotásainál, hogy sokszor aktuális társadalmi problémákat feszegetnek a filmek (a kirekesztéstől a nemi szerepvállalásokig), vagy olyan univerzális emberi kérdéseket járnak körül azoknak rétegzettebb formájában, amelyekkel sokan szembetalálják magukat életük során.

A céget alapvetően nem kell félteni, hogy anyagi veszélyben lenne, hiszen olyan filmsorozataik, mint a Toy Story, az Agymanók vagy A Hihetetlen család továbbra is az animációs filmek legsikeresebbjei közé tartoznak (az Agymanók 2 a valaha készült második legtöbbet hozó animációs film, míg A Hihetetlen család 2 a valaha volt legjobb animációs film nyitóhétvégét tudhatja magáénak).