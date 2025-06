Egy magyar gyerekkönyv, amelyet óriási kultusz övez Japánban

Mi a titka Marék Veronika Laci és az oroszlán című könyvének? Mármint mi, Magyarországon felnőtt egykori gyerekek tudjuk ezt, a zsigereinkben hordozzuk már vagy négy generáció óta, de mitől lett ennek a vékony kis könyvnek ekkora kultusza Japánban? Ennek járt utána Visky Ábel a Kell egy oroszlán című új dokumentumfilmjében, amelyet a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál nézői láthattak először. A vetítést közönségtalálkozóval egybekötött beszélgetés követte Marék Veronikával és Csejdy András kreatív producerrel.

„Tátott szájjal néztem” – vallotta be Marék Veronika, amikor megkérdezték tőle, milyen volt látni a filmet a Laci és az oroszlán című könyvéről. Aztán eszébe jutott, mesélte, hogy neki olyan szemmel is kell néznie a filmet, hogy esetleg mi maradjon ki belőle, elvégre portréfilmről (is) van szó, de aztán másodszor is tátott szájjal nézte a Kell egy oroszlán című filmet, Visky Ábel munkáját.

Arról, hogy Marék Veronika milyen elbűvölő személyiség, a balatonfüredi Balaton mozi közönsége is meggyőződhetett,

és tudja ezt mindenki, aki állt már sorba hozzá dedikációért, mert néhány kedves szó vagy rajzocska nélkül nem enged el senkit, és van, hogy több órát ül akár a tűző napon a kisebb vagy nagyobb olvasókat fogadva.

A saját kulturális közegen túl

Nincs is talán magyar gyerek, aki ne az ő meséin nőtt volna fel: Kippkopp és Tipptopp, a két gesztenyegyerek, a Kockásfülű nyúl vagy Boribon és Annipanni állandó lakója a gyerekszobák könyvespolcainak, és ugyanilyen fontos helyet foglal el már vagy négy nemzedék óta a gyermeki szívekben a Laci és az oroszlán.

A kevés szóval, de annál lényegre törőbb mondatokkal megírt és kifejező rajzokkal illusztrált vékonyka könyvecskéről

talán már a gyerekek is megérzik, hogy valahogy kilóg a többi mese közül. Nem tudják, miért, csak azt érzik, hogy újra és újra a kis piros oroszlán körül járnak a gondolataik, újra és újra fellapozzák, hogyan is volt a sötéttel meg a Hosszúval.

Amilyen kultusz viszont Japánban övezi a könyvet, az még a sokat látott irodalmárokat, könyvkiadókat is meglepte – és most már csodájára járhat mindenki, aki majd megnézi Visky Ábel Kell egy oroszlán című filmjét. A dokut premier előtti vetítésen láthatta a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál közönsége, és elmondhatom, hogy Marék Veronikához hasonlóan mi is tátott szájjal néztük, ahogy a rendező becsomagol, és a titok nyomába ered Japánban, hogy megnézze, hogyan vált a könyv sokkal imeghatározóbbá a saját kulturális közegén kívül.

Emögött a kérdés mögött univerzális, kultúrákon átívelő és kultúrák mentén árnyalódó emberi tapasztalatok vannak, és azt érzem, hogy ezeknek a közös alapélményeknek a felismerése, felismertetése adhatja majd a történet érzelmi mozgatóját

– nyilatkozta Visky Ábel rendező (Mesék a zárkából) a Filmhu-nak még a forgatás megkezdése előtt, és a filmet látva elmondhatjuk, hogy igaza volt.

Nyomozás Budapesttől Tokióig

A történet a 60-as évekre nyúlik vissza, ekkor írta meg Marék Veronika – 23 évesen – a mesét, és ekkor figyelt fel rá egy japán könyvkiadó a frankfurti könyvvásáron. Hazavitte, kiadta, és a bátor kis oroszlánnak azóta töretlen a sikere a távol-keleti szigetországban. Minden évben kiadják, 700 ezer példány kelt el eddig belőle, nincs japán kisgyerek, aki ne találkozna vele otthon vagy az iskolában, olvasva, elmesélve, esetleg egy bábelőadáson.

A Kell egy oroszlán című film izgalmas nyomozás Budapesttől Tokióig. Az úton találkozhatunk a könyv japán szerkesztőjével, a kiadó munkatársaival, egy olyan cég vezetőjével, amely teljes termékcsaládot épített a mese figuráira, valamint gyerekekkel és egyetemistákkal is.

Látunk olyan kávézót is, ahol a hab Lacit és az oroszlánt formázza.

Ráadásul az alkotók egy új adaptációt is forgatnak a meséből magyar és japán gyerekek segítségével, hiszen az oroszlán titka csak az ő segítségükkel fejthető meg igazán.

A belső erő megtalálása

Anélkül, hogy lelőnénk a fim „poénját”, a nyomozás eredményét, annyit elárulhatunk: a japánok rájöttek, milyen fontos, hogy egy gyerek megtalálja a belső erejét, és ebben segít nagyon egyszerű, letisztult, belső képeket megmozgató világával a Laci és az oroszlán. Ezt viszont sokféleképpen mondják el, sok oldalról elemzik a jelenséget, és olyan hittel, hogy egy percig sem tudunk nem odafigyelni rájuk.

Ez a mese a belső énerő megtalálásáról szól, arról, hogy mindannyiunknak szükségünk van erre annak érdekében, hogy teljes életet tudjunk élni, és merjünk a környezetünkkel, és saját magunkkal őszintén kapcsolódni. Nagyon egyszerű és pontos ez a mese, és azt gondolom, hogy izgalmas lesz arra reflektálni, hogy ez az élmény hogyan van jelen a magyar és a japán kultúrában és az individuális történetekben. Ez egy izgalmas alap tud lenni

– mondta az említett interjúban, még a munkára készülve Visky Ábel, és ebben is igaza lett.

A film operatőre Kürti István, zeneszerzője Tövisházi Ambrus, vágója Gorácz Vanda. A produkció Herner Dániel producer és Csejdy András kreatív producer vezetésével készült. A Kell egy oroszlán a Filmworks gyártásában, a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósult meg. Amikor a közönségtalálkozón megkérdezték Csejdy Andrást, mi volt neki a legnagyobb ajándék a film elkészítésekor, azt válaszolta, hogy: Veronika.

Marék Veronika a meseirodalom egyik legnagyobb kortárs klasszikusa: reméljük, még sokáig rajzolgat nekünk kis oroszlánokat a dedikálások után.