Összegyűjtötték a világ leggonoszabb embereit ebbe az új nyomozós realitybe

Az első találkozásom a The Traitors, vagy ahogy idehaza emlegetik, Az Árulók című formátummal az RTL+-on volt, itt botlottam bele ebbe a nyomozós műsorba, amelyben Árpa Attila alakított egy angol nemes minden stílusosságával felvértezett játékmestert, aki egy kastélyba várta évadról évadra az újabb bátor jelentkezőket. Merész és némiképp gátlástalan emberek kellettek ehhez a műsorhoz, elvégre minden etap elején kiválasztottak a több mint húsz ártatlan közül gyilkosokat is. Ez a három ember öltötte magára az árulók kámzsáját, és éjszakánként gyilkolták meg teljes titokban a kiszemelt áldozatokat.

Persze az ártatlanok sem maradtak csőre töltött fegyver nélkül a kezükben, ők minden nap végén egy kerekasztalon próbálhatták kiszavazni a feltételezett árulókat. A macska-egér játékot pedig mindenféle fordulatok, védelmet jelentő pajzsok, nappal kivitelezett gyilkosságok és néha még egy-egy, ünnepélyes keretek között megtartott temetés is színesítette.

Az Árulók – Gyilkosság a kastélybannak volt celebes verziója, ahol nem csak Vályi Pista játszott emlékezetes módon, de azt sem fogom egyhamar elfeledni, ahogy Dér Heni a túlságosan teátrális sírásával végül saját magát pöckölte ki a húsosfazékból. A kevésbé jó nézettséget elérő civil verzió volt azonban mégis, ami meggyőzött róla, hogy a külföldi műsorokat is megnézzem, elvégre Gáspár, a magát teniszbírónak kiadó matematikus olyan ördögi játékot, akkora manipulációkat villantott, hogy elgondolkoztam rajta: talán Az Árulókba direkt gonosz vagy gonoszkodást élvező embereket válogatnak.

Nem kellett csalódnom. Ahogy belekezdtem Az Árulók UK második évadába, egy ismerős, de mégis teljesen új összkép fogadott. Az eredetileg a BBC-n vetített reality készítői nyilván rámentek a Harry Potter-hangulatra, ebben a változatban olyan, gőzös által húzott vonattal érkeznek a festői, Skót-felföldön található kastélyba a játékosok, mint amivel a varázslótanoncok a Roxfortba is mentek minden tanévben. Sőt, a műsorvezető, Claudia Winkleman is egy picit McGalagonyra emlékeztet, nyilván sötétebb és mogorvább, gótikusabb hangvételben. Maga a műsorvezető stílusa nagy váltás volt nekem Árpához képest, de nem rossz, ahogy az is jól sült el, hogy túlnyújtott játékidő helyett ezúttal feszesre, nettó 60 percre vagdosták a britek Az Árulókat. Hozzáteszem, hogy úgy összességében a körítés is horrorosabb lett, és pár félresikerült játéktól eltekintve a pénzgyűjtős feladatok többségét is úgy néztem, hogy eszembe nem jutott közben telefont nyomogatni.

Ami a játékosokat illeti, Az Árulók UK második etapjáról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, mert tényleg senki nem az, akinek látszik. Van itt titkolózó anya-fia páros, exkatona, akit miután felrobbantottak szolgálat közben, testi hiányosságai ellenére eszméletlenül odateszi magát a kőkemény fizikai játékoknál, valamint akad itt olyan ürge, aki amolyan anti-Sherlocknak, zseniális bűnözőnek képzeli magát, és azt hiszi, ő Az Árulók történetének legagyafúrtabb gyilkosa.

Ez azonban egy olyan krimireality, ahol a legtöbbször fatális következményekkel jár, ha bárki, bármelyik oldalon álló ember elbízza magát.

És pont ennek a túlzott magabiztosságnak köszönhető, hogy Az Árulók UK második évadának végére felemelkedik egy olyan, ránézésre ártalmatlan, valójában vérgonosz és már-már pszichopata játékos, aki egy általa beetetett naivát magával rángat a fináléig. Többször átveri, olyan szinten, hogy már mi fogjuk a fejünket, és amikor a kegyelemdöfésről van szó, akkor sem remeg meg az a bizonyos kés.

Ha valaki megkérne, hogy ajánljak egyetlen realityévadot, amelytől egyszerre fordul fel a néző gyomra, fogja a fejét, támad szekunder szégyenérzete, s izgulja magát halálra a látottakon, akkor annak Az Árulók UK második évadát mutatnám meg, annyira tökéletes. Brutális etap, olyan érzelmi hullámvasút, amit egy jól sikerült Agatha Christie-adaptációban vagy hollywoodi whoddunitban sem látni.

Bár gyengébb a második évadnál, Az Árulók UK harmadik felvonásának is megvannak a maga kegyetlen pillanatai, rögtön az elején az újfent vonattal érkező játékosoknak dönteniük kell, hogy az egyes kocsikból ki lesz az, aki leszáll, hogy a többiek haladjanak tovább, az önfeláldozók meg mehetnek haza. Ennek a szezonnak a különlegessége, hogy Claudia az elején kizárólag női árulókat választ, akik aztán kicsit sem fogják vissza magukat, s az egyik legemlékezetesebb figurája az a londoni nő, aki azért, hogy megbízzanak benne, walesi akcentust színlel, majd amikor megzsarolják, beáll árulónak, és terrorizál a műsorban mindenkit, aki él és mozog.

Igen, kicsit furán dolgoztam fel, mert nem sorrendben haladtam ezzel a műsorral, a végére jutott az első évad, amely májusban felkerült az RTL+-ra is – remélhetőleg jön majd a második és a harmadik később. Az Árulók UK ezen „fejezetéből” pedig azt szűrtem ki magamnak, hogy ha valaki ebbe a realitybe jelentkezik, soha ne árulja el, ha a testvérével, anyjával, szerelmével érkezett, mert a titkolózó párosokat mind szétrobbantják és kiszavazzák. Az Árulók UK első évadában is így jár egy gerlepár, és bár ugyanúgy élvezhető, mint a későbbi etapok, itt azért érződik a kiforratlanság. Nem csoda, hogy a második-harmadik évadban főképp a végjátékon rengeteget változtattak a készítők. Kellett is, mert Az Árulók UK 1-nek a végét tönkrevágta, hogy nem volt még igazi a szabályrendszer.

A brit Árulóknál már csak az ausztrálok nagyobb pszichopaták

Nem a reklám helye, de mivel június 25-én felkerült az RTL+ Premium csomagjába Az Árulók Ausztrália, hogy Az Árulók-függőségemnek hódoljak, ott is rányomtam a play gombra. Ha lehet ilyet mondani, ezen változat még a britek műsorához képest is kultúrsokkot okoz. A kastély is teljesen másképp fest,

inkább hajaz luxusvillára, valamint a vörös kámzsa, az arany maszkok ugyancsak maximumra tekerik a horrorfaktort a realityben.

Az egésznek olyan hangulata van, mintha valami boszorkánytanyán járnánk, és ha mindehhez hozzáadjuk, hogy a játékosok is milyen ördögien állnak hozzá az egészhez, csak még emlékezetesebbé válik a végeredmény. Az Árulók Ausztráliában találunk Afrikában több hónapra elrabolt újságírót, aki már túsztárgyalóként ügyködik, diáklányt, akinek az arcára van írva, hogy vérre szomjazik, és élvezi a gyilkolászást, valamint egy szörföst, amolyan hosszú hajú, szakállas, kigyúrt ürgét, aki olyannak tűnik, mint aki a tengerparton pihenget, s iszogatja a koktélokat egész nap, de amikor eljön az éjszaka, ő is átadja magát a sötétebbik oldalának.

Rengeteg változat készült Az Árulókból, ám az összes közül tényleg a britet, az ausztrált meg az Emmy-díjas amerikait érdemes elkezdeni. Étvágygerjesztőként pedig a magyart sem árt végigpörgetni. Mindennél többet elmond erről a formátumról, hogy egy ideje, amikor realitykről van szó, csak Az Árulókat nézem, és egyszerűen képtelen vagyok megunni az ártatlanok és árulók csatározásait. Egy kicsit olyan, mintha a Town of Salem nevű videójátékot nézném a tévéképernyőn, és bár én nem vagyok ott köztük, minden epizód után megrendül a bizalmam a többi emberben.

Az Árulók jó kis emlékeztető, hogy mindenki a saját malmára hajtja a vizet, mindenki csak a saját boldogulását keresi, és ha nem akarjuk, hogy elsodorjon az ár, a sarkunkra kell állni. Csak épp Az Árulókban van, aki a talpon maradásáért képes átgázolni mindenkin, ártatlanokat és hasonszőrű árulókat is megölni. De pont ez ennek a műsornak a szépsége, mert egy agyas, gondolkozásra sarkalló guilty pleasure-ről van szó.

A cikkben emlegetett Az Árulók UK, Az Árulók Ausztrália, na és Az Árulók US első évadai az RTL+-on láthatóak magyar szinkronnal, remélhetőleg a későbbiekben a folytatásaik is felkerülnek a platformra.