Működik a mennyei Tinder, csak néhány őrangyal mindent összezavar

Jól összezavarnak mindent, de mi mást is tennének az őrangyalok, ha folyton azt lesik, hogy az emberek mit csinálnak jól, mit rontottak el, s különben is, mit kellene tenniük. Erről szól a Mennyei zűrzavar című francia filmvígjáték – no meg arról, hogy ahhoz, hogy valaki arkangyal lehessen, nem kell más, csak engedelmesség. És minden jól is megy, halad a maga útján, ám kiderül, hogy vannak szabályok, amiket át lehet hágni.

Mi másról szólna egy francia film, ha nem a szerelemről. A képlet egyszerű: az égben pontosan tudják, ki illik össze kivel, százalékban kimutatható az összeillés. Olyan ez, mint a Tinder, vagy bármelyik társkereső, ám van egy nagyon fontos különbség:

a Tinderen mi húzunk bárkit jobbra vagy balra, az angyalok birodalmában viszont minket tolnak vagy húznak összevissza.

A film alapötlete egyszerű: találkozik egy nő és egy férfi, szemmel láthatóan bejönnek egymásnak, ráadásul a liftbe is beszorulnak, ám az égiek szerint mindössze három százalékban illenek össze. Sajnos... Nincs mit tenni... Őrangyalaiknak mindent meg kell(ene) tenniük azért, hogy ez a férfi és nő ne találkozzanak egymással. S mivel ez a film másfél órás, nem nehéz kitalálni, hogy porszem kerül a gépezetbe.

Akit Ámor nyila megsebez, annak jaj...

Aki járatos az angyaltanban, az ne keresse a kapcsolódási pontokat. A Mennyei zűrzavar című filmben ugyanis Rafael és Gábriel nem igazán arkangyal – vagy még nem, vagy már nem. Feltörekvő őrangyalok ők, egyetlen dolguk van, ami mindjárt kettő is:

vigyázniuk kell a számukra kijelölt halandókra,

ügyelniük kell arra, hogy az emberek élete úgy alakuljon, ahogyan azt a nagykönyben megírták.

Aki ezen a mennyei küldetésen elbukik, az várhatja, mikor léptetik elő arkangyallá, sőt büntetésből leküldik a halandók közé. Az isteni penitencia erejét pedig az mutatja, hogy a bukott angyal sorsa különösen kegyetlen:

környezetvédőként kell élnie.

Értjük, persze, hogy értjük az alkotók szarkasztikus humorát (a rendező Vlagyimir Rogyionov a forgatókönyv egyik írója is). Kegyetlen humor, mi tagadás – ebben a filmben ez az értelmetlen emberi munka leghumánusabb példázata –, és ha ezen valaki nem nevet föl hangosan, vagy nem kuncog visszafogottan, az bizonyára környezetvédő, vagy hamarosan az lesz.

De nehogy azt gondoljuk, hogy ettől bárki is beáll a bálnamentők közé, vagy koalákat legeltet az ausztrál sivatagban, mert ez a film akkor is a szerelemről szól, ha elsőre másnak tűnik. Cupido itt nem holmi pocakos puttó, aki apró nyilacskáival lövi szíven a gyanútlanokat, hanem egy öreg, a szürkehályogtól félig vak, angyaliságától megfosztott fószer (François Berléand, a Jason Statham-féle A szállító című filmek nyomozója).

Nagy kár, hogy a filmből nem derül ki, hogy a földeiknek vajon miért ne eshetnének szerelembe első látásra, (az embernek annyi bűne van, hogy talán mindegy is), de szerencsére másodikra ez megy. Igaz, nem simán.

Nem csak a lányok angyalok

A film négy főszereplője közül kettő angyal. Élodie Fontan (Raphaëlle) és Romain Lancry (Gabriel), két jó kolléga a mennyben. A földiek dolgaiban azonban Lancry tényleg viccesen jeleníti meg Gabrielt, aki ezúttal inkább lázad, semmint engedelmes. Fontan viszont karrierristaként alakítja Raphaëlle-t, akinek minden vágya, hogy szintet lépjen, s bekerüljön az arkangyalok közé. Végezné is a dolgát, ha Gabriel – és még néhány angyal – ne tenne neki keresztbe. (Na, lehet tippelni, kiből lesz környezetvédő... )

Shirine Boutella (Léa) egy tökéletesen tökéletlen lányt alakít. Szeret élni, tud is élni, csak az érzelmekkel áll hadilábon.

Kiredelt őrangyala Gabriel.

Julien Pestel tutyimutyi, apuka álmait megvalósító Paul. Szörnyen idegesítő, hogy nem mer élni, s hogy azt hiszi, az élet csakis attól lehet jó, ha már azt is tudjuk, mihez kezdünk öt év múlva, mert mindent csakis ennek alárendelten lehet és kell is végezni.

Kirendelt őrangyala Raphaëlle.

Nos, nem nehéz kitalálni, hogy Léa és Paul az, aki az égiek szerint csupán három százalékban illik egymáshoz. Itt következik azonban a nehezítés: a szerelem első látásra tárgyköre, Cupido mellőzésének kérdése, és a legfontosabb felvetés:

ha az angyaloknak nincsen szabad akaratuk, hogyan is lázadhatnának fel...

De muszáj nekik, mert Paul Rómába tart az esküvőjére, Léa pedig szintén az örök városba, a haldokló apjához... Együtt mennek, és ha együtt... Hát persze, hogy az történik, hogy omnia vincit amor, vagyis a szerelem mindent legyőz – de legalább tudjuk, hogy ennek azért ha Földön nem is, a mennyben ára van...

Könnyű, nyár estére szánt alkotás ez, nem kell sokat elmélkedni égiek és földiek dolgain. Különösebben nem visz magával a látvány, sem a vágás, az egyik betétdal azonban olyannyira kellően impulzív, hogy bármelyik motivációs tréningen megállná a helyét, és simán lehetne egy dinamikusan fejlődő spinnnig klub himnusza.

Vagyis ez a film aligha juttat bárkit is a mennyországba, másfél órára mégis képes kikapcsolni a földi valóságból. Ráadásul van benne egy jelenet – valahol a lelkeket elosztó állomáson, amikor eldől, kivel mi történik, megy tovább a mindenség felé, vagy még leszületik a Földre, mert még fejlődnie kell a nagy utazáshoz –, ami összeszorítja az ember szívét. Csak látjuk a szereplőket, nem tudjuk, miről beszélnek.

Léa és az apja találkozásában alighanem minden benne van, amiért érdemes leszületni erre a világra. Ez a jelenet annak példája, hogy soha semmi nincs későn, ám ami nincs, azért soha nem is tettünk semmit.

6,5/10