Meglepő, melyek a 21. század legjobb filmjei a The New York Times szerint

A streamingszolgáltatók térhódításával és a szuperhősös blockbusterek diadalmenetével alaposan megváltoztak a filmezési szokások az elmúlt 25 évben. De mely filmek állták ki igazán az idő próbáját?

Ennek megválaszolására ambiciózus vállalkozásba kezdett a The New York Times. Megkérdeztek több mint 500 filmkészítőt, sztárt és befolyásos filmrajongót, hogy szavazzanak a 2000. január 1. óta megjelent legjobb filmekre. A szavazók között olyan Oscar-díjas rendezők voltak, mint Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins és Guillermo del Toro, illetve olyan elismert színészek, mint Chiwetel Ejiofor, Mikey Madison, John Turturro és Julianne Moore.

A The New York Times végül egy 100-as listát készített, a felsorolásban pedig bőven akadnak meglepetések, de olyan alkotások is képviseltetik magukat, melyeknek helyezése borítékolható volt. Ilyen többek közt Christopher Nolan Batman filmje, A Sötét Lovag, ami a 28. helyen végzett, de a Pixar klasszikusa, a Wall-E is befért a 34. helyre. A legendás Martin Scorsese több filmje is visszaköszön a listán, közülük a A Wall Street farkasa csípte meg a legelőkelőbb, 20. helyet. A sokak által az új évszázad legjobb akciófilmjének tartott Mad Max: A harag útja épphogy nem fért be a 10-be és a 11. helyen végzett.

A The New York Times által felkért szavazók végül a következő 10 filmet ítélték a legjobbnak: